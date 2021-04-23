العثور على جثة رضيع وسط حاوية للنفايات

عثر عمال نظافة، ليلة الخميس، على جثة رضيع حديث الولادة، ويرجح أن يكون ناجما عن علاقة غير شرعية، وذلك وسط حاوية للنفايات بشارع عبد الله كنون، في حي السلام، بمدينة أكادير.

وجاء العثور على جثة الرضيع بعد أن ارتاب عمال النظافة من محتويات كيس مغلق بإحكام، فاكتشفوا أن بداخله جثة الرضيع ملفوفة وسط قماش.

وجرى إخطار السلطات الأمنية المختصة، التي أشرفت على نقل الجثة إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية، في أفق الوصول إلى الواقفين وراء هذا الفعل الإجرامي.