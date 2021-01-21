العثور على جثة شاب داخل بئر قرب قلعة مكونة

العثور على جثة شاب داخل بئر قرب قلعة مكونة
صورة: أرشيف
الخميس 21 يناير 2021 - 20:33

عثر الخميس، بدوار ايت عيسى الواقع بضواحي مدينة قلعة مكونة إقليم تنغير، على جثة شاب عشريني سقط في بئر، في ظروف غامضة، عملت مصالح الوقاية المدنية على انتشالها.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن الضحية الذي كان موضوع بحث من طرف عائلته بعد اختفائه عن الأنظار، وجد ميتا في قعر البئر بعد تأثره بقوة الاصطدام.

وفور إشعارها بوجود جثة الشاب المختفي في قعر البئر، انتقلت السلطة المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال الجثة وتوجيهها إلى المستشفى قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إقليم تنغير الدرك الملكي عشريني سقط في بئر قلعة مكونة

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