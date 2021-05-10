العثور على جثة داخل صندوق سيارة في الخميسات

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخمسيات، الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص تم اكتشاف جثته داخل الصندوق الخلفي لسيارة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار يهم العثور على سيارة مهملة بالقرب من مقبرة “سيدي غريب” بالمدينة نفسها، قبل أن توضع السيارة رهن إشارة مصالح الشرطة القضائية حيث عملت على إخضاعها لعملية تفتيش دقيق ورفع للآثار البيومترية الجينية، قبل أن يتم العثور على جثة الهالك في حالة تحلل داخل الصندوق الخلفي للسيارة.

وقد جرى إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي، لتحديد أسباب وظروف الوفاة؛ فيما تواصل فرق الشرطة القضائية العمل على تتبع كافة مسارات البحث من أجل تحديد هوية الهالك ورصد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.