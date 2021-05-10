العثور على جثة داخل صندوق سيارة في الخميسات

العثور على جثة داخل صندوق سيارة في الخميسات
صورة: أرشيف
الإثنين 10 ماي 2021 - 23:13

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخمسيات، الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص تم اكتشاف جثته داخل الصندوق الخلفي لسيارة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار يهم العثور على سيارة مهملة بالقرب من مقبرة “سيدي غريب” بالمدينة نفسها، قبل أن توضع السيارة رهن إشارة مصالح الشرطة القضائية حيث عملت على إخضاعها لعملية تفتيش دقيق ورفع للآثار البيومترية الجينية، قبل أن يتم العثور على جثة الهالك في حالة تحلل داخل الصندوق الخلفي للسيارة.

وقد جرى إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي، لتحديد أسباب وظروف الوفاة؛ فيما تواصل فرق الشرطة القضائية العمل على تتبع كافة مسارات البحث من أجل تحديد هوية الهالك ورصد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

الخميسات جثة متحللة صندوق سيارة مقبرة سيدي غريب

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‫تعليقات الزوار

1
  • الزمامرة
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 00:05

    والله شحااال ديال الاقامات وخصوصا السكن الاقتصادي تتوجد فيهم سيااارات مهملة ولا من يحرك ساكنا الله يستر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وانا لله وإنا إليه راجعون

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