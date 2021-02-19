العثور على جثة مجهولة في حوض قرب اشتوكة

عثر عمال، زوال الجمعة، على جثة شخص في درجة متقدمة من التحلل وسط حوض مائي للسقي بضيعة فلاحية في دوار “الخربة”، التابع للجماعة الترابية واد الصفا بنواحي اشتوكة آيت باها.

واكتشف العمال المذكورون الجثة، وهي مجهولة الهوية، عالقة بقاع الحوض في الوقت الذي كانوا فيه بصدد إفراغ هذا الحوض من المياه بغرض تنقيته من الرواسب الرملية والنباتية.

وفور إخبارها، انتقلت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي إلى المكان، حيث يجري البحث من أجل تحديد هوية المفارق للحياة، وفتح تحقيق حول ظروف وفاته؛ في انتظار نتائج التشريح الطبي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.