العثور على جثة مطعونة في جماعة آيت ملول

عثر على جثة شخص، قدر عمره بنحو ثلاثين سنة، زوال الخميس، بالقرب من سوق الجملة للطماطم في حي أركانة التابع للجماعة الترابية آيت ملول.

ووفق شهود عيان، فإن الجثة مجهولة الهوية تحمل آثار طعنات بآلة حادة على مستوى أنحاء متفرقة من الجسد، ومازالت ظروف وملابسات الحادثة مجهولة.

وانتقلت مصالح الشرطة القضائية وعناصر مسرح الجريمة بمعية الشرطة العلمية والتقنية إلى مكان العثور على الجثة، حيث جرت مباشرة الأبحاث لفك لغز الواقعة، ونقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان.