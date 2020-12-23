العثور على ذئب عمره 57000 عام مجمدا بكندا

عثر على جرو ذئب محنط في منطقة يوكون بكندا، إذ احتفظ على شكله في التربة الصقيعية لما يقدر بنحو 57000 عام على نفوقه، بعدما اكتشفه عمال مناجم الذهب أثناء قيامهم بإذابة جدار من التربة الصقيعية بالمياه.

وأظهرت دراسة حديثة نشرت يوم الاثنين الأخير، في مجلة “سيل بيولوجي”، أن مومياء الجرو سليمة بنسبة مائة في المائة، إذ تقدم لمحة غير مسبوقة عن حياة الذئاب قديما. بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يكون الجرو يبلغ من العمر ستة إلى ثمانية أسابيع، قبل أن يحاصر تحت الأرض المتجمدة، ليصبح مومياء على مدى آلاف السنين.

كما أضاف الباحثون أن جرو الذئب كان رماديا ويضاهي ذئاب اليوم، رغم أنه عاش حياة مختلفة قديما، بعدما أمضوا أربع سنوات في دراسة المومياء بالتفصيل، لتحديد عمرها ونظامها الغذائي وسبب الوفاة.

وأطلق العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على المومياء اسم “زور”، التي تعني “الذئب” بلغة شعب ترونديك هويتشين المحلية.

ويضيف جرانت زازولا، عالم الحفريات في يوكون، قائلا: “المومياء “زور” فريدة من نوعها، لأن الجثث المحنطة والمحتفظة بشعرها وجلدها ولحمها نادرة جدا”.

ورغم أن هذا مثير للاهتمام علميا، إلا أنه يسلط الضوء على إحدى مشكلات الاحتباس الحراري، إذ نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات آنية لإنقاذ هذا الكوكب وجميع كنوزه.