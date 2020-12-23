العثور على شوكولاتة عمرها 120 عاما

اكتشف موظفو المكتبة الوطنية الأسترالية إحدى أقدم علب الشوكولاتة في العالم، يعود تاريخها إلى 120 عاما إبان حرب البوير.

ووجد موظفو المكتبة علب الشوكولاتة في مقتنيات الراحل بانجو باترسون، الذي كان مراسلا حربيا لصحيفة سيدني مورنينغ هيرال ومؤلفا أستراليا، إذ يعتقد أنه اشترى الشوكولاتة من الجنود، وأرسلها إلى المنزل للحفاظ عليها من حرارة جنوب إفريقيا.

وكانت الشوكولاتة عبارة عن هدية من الملكة فيكتوريا إلى جنود بريطانيا عام 1900، لكن اللافت للنظر هو أنها لم تتعرض للتلف بعد أكثر من قرن، إذ لازالت بشكل جيد بما يكفي لتناولها.

كما أن شركة كادبوري صنعت الحلوى للقوات البريطانية استجابة لطلب من قصر باكنهام، وكانت الكمية ما بين 70 ألفا و80 ألف رطل.