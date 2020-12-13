العثور على "كوفيد-19" في عبوات لحم خنزير مستورد من الأرجنتين

قالت السلطات المحلية في مدينة تيانجين بشمال الصين إنه تم العثور على فيروس كورونا في عينات مجمعة من عبوات للحم خنزير مجمدة مستوردة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالمدينة إن اللحم مستورد من الأرجنتين، ووصل ميناء تيانجين في 11 نونبر الماضي.

وأضافت الهيئة أنه تم تخزين لحم الخنزير في درجة حرارة منخفضة منذ ذلك الحين، ولم تدخل أي كمية منه الأسواق.

وقال المسؤولون إنه تم وضع العاملين الذين تعاملوا مع العبوات وأقاربهم في العزل وإخضاعهم للملاحظة، وثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت الصين قد عززت من جهودها لمنع وصول عبوات أطعمة مجمدة بها فيروس كورونا لأراضيها.