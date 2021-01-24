العثور على نسخة مسروقة من لوحة ليوناردو دافنشي

استعادت الشرطة الإيطالية نسخة، عمرها 500 عام، من لوحة ليوناردو دافنشي “سالفاتور موندي” تعود للقرن السادس عشر، التي سرقت من كنيسة في نابولي دون أن يدرك الكهنة أنها اختفت.

وحسب ما نشرته صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية، قال قائد الشرطة ألفريدو فابروسينيد إنهم وجدوا النسخة مخبأة في شقة وتم اعتقال مالكها، بعدما زعم أنه اشتراها من أحد الأسواق.

يُذكر أن اللوحة المسترجعة هي نسخة من “سالفاتور موندي” لليوناردو دافنشي، التي بيعت بمبلغ قياسي وصل إلى 450 مليون دولار في مزاد كريستي عام 2017.