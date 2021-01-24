العثور على نسخة مسروقة من لوحة ليوناردو دافنشي

العثور على نسخة مسروقة من لوحة ليوناردو دافنشي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 24 يناير 2021 - 01:59

استعادت الشرطة الإيطالية نسخة، عمرها 500 عام، من لوحة ليوناردو دافنشي “سالفاتور موندي” تعود للقرن السادس عشر، التي سرقت من كنيسة في نابولي دون أن يدرك الكهنة أنها اختفت.

وحسب ما نشرته صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية، قال قائد الشرطة ألفريدو فابروسينيد إنهم وجدوا النسخة مخبأة في شقة وتم اعتقال مالكها، بعدما زعم أنه اشتراها من أحد الأسواق.

يُذكر أن اللوحة المسترجعة هي نسخة من “سالفاتور موندي” لليوناردو دافنشي، التي بيعت بمبلغ قياسي وصل إلى 450 مليون دولار في مزاد كريستي عام 2017.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
آراء مغاربة في لقاح كورونا
السبت 23 يناير 2021 - 15:41 19

آراء مغاربة في لقاح كورونا

صوت وصورة
أسرة تحتاج السكن اللائق
السبت 23 يناير 2021 - 14:52 7

أسرة تحتاج السكن اللائق

صوت وصورة
كروط ومقاضاة الداخلية لزيان
السبت 23 يناير 2021 - 13:31 9

كروط ومقاضاة الداخلية لزيان

صوت وصورة
محمد رضا وأغنية "سيدي"
السبت 23 يناير 2021 - 11:40 1

محمد رضا وأغنية "سيدي"

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11 10

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29 29

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير