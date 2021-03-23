العدالة تدين قاتل امرأة بالسجن النافذ 20 سنة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس المتورط ضمن مقتل امرأة، كانت قيد حياتها عاملة بنادي المدرس في مركز أوطاط الحاج، بـ20 سنة سجنا نافذا، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 4 ملايين سنتيم.
وتعود فصول هذه القضية إلى نهاية شهر نونبر من السنة الماضية، حين اعترض المدان، الملقب بـ”ميلانو”، طريق الضحية (أ. عائشة)، العازبة والبالغة من العمر 42 سنة، بنية السرقة قرب حمام مهجور وسط بلدة أوطاط الحاج، قبل أن يحاول الاعتداء عليها جنسيا ويعرضها للضرب والجرح المفضي إلى الموت.
وعثر على الضحية، التي كانت تقيم، قيد حياتها، رفقة أمها العجوز بحي الحرشة وسط بلدة أوطاط الحاج، جثة هامدة بمكان الحادث، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تشخيص هوية مرتكب الجريمة وتوقيفه ساعات قليلة بعد ارتكابها بمحل إقامته بدوار أهل أوطاط ضواحي مركز أوطاط الحاج، وهو في حالة تخدير قوية.
حسبي الله ونعم الوكيل. 20 سنة و4 مليون . هذا يشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم بما فيها القتل والاغتصاب. نريد تطبيق الاعدام في حق القاتل . من قتل يقتل .
لابد من الإعدام او المؤبد ما ذنب الضحية و حرمان امها منها
القتل والاغتصاب.20سنة سجنا.اي قضاء هدا?????
20 سنة، العدل ضائع للأسف في دولتنا، كيف لقاتل مع سبق الاصرار و الترصد ان يحكم عليه بعشرين سنة و اي عدل في هكذا حكم. اتقوا الله يا قضاة هذا الوطن
ردا على من هم مع عقوبة الاعدام، ترك المشرع هذا الباب مفتوحا حتى لا يقع هناك خروج عن السيطرة، وذلك بان يكثر نوع من الجريمة ” ساقتل ما اشاء وانتحر”
حسبي الله ونعم الوكيل الاحتجاز والاغتصاب والضرب والجرح والقتل هاذا راه خاصوا الاعدام لا شيء غير الاعدام راه غير الاغتصاب فيه 20عام
كية امها مسيكينة اللي كانت كتعتمد على بنتها. عشرين عام !! ويخرج كيف البغل واكل شارب على ظهر الشعب. ويرجع يعيث في الارض فسادا. الاعدام وقليل فحقو …الله غالب
القاتل يقتل ..ﻻ مجال للمجاملة .. واين أﻻشغال الشاقة …
لا حول ولا قوة الا بالله عشرون سنة لا والله ضلم .يجب في حقة .اولا اعترض طيقها ومحاولة اغتصابها وفي الاخير القتل المعمد .والله سبحانه وتعالى امر القاتل بالقتل . والحجة واضحة في حين هاد المجرم يلقى في السجن ي.تصرف عايه الذولة مبالغ مالية وربما لن يكتنل سجنه وبعذ ذالك يخرج طليقا حرا. ولمادى لم تعذمه وترتلح من تكالفه وقصي الامر..لا حول ولا قوة الا بالله.
20سنة وسيستفيد من 6او7سنوات من العفو يعني جريمة قتل بعشر سنوات هذا يعني بأن الجرائم قادمة قادمة
أين هي انسانية هذا القاضي الذي حكم على هذا الوحش بـ 20 سنة؟
أنا اتمنى له سجنا مؤبدا في أسوأ زنزانة وأسوأ طعام, حتى يتعفن فيها ويموت. هذا ما يستحقه أمثال هؤلاء.