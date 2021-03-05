"العدالة والتنمية" يستعيد "علاقات التشنج" مع الداخلية قبل انتخابات 2021

مستعيدة لازمة التقاطب، لا تبدو علاقة حزب العدالة والتنمية بوزارة الداخلية على أحسن ما يرام؛ فأمام دنو “قيامة 2021″، بدأ البرود يسري مجددا بين الطرفين، والبداية هذه المرة من القاسم الانتخابي الجديد.
وعلى امتداد السنوات الماضية، شهدت المحطات الانتخابية تشنجا بين الداخلية و”الحزب الإسلامي”، خصوصا بسبب اتهامات دعم حزب على حساب حزب آخر، ثم الوصول إلى منع المهرجانات والأنشطة الإحسانية.
ومن المرتقب أن يستمر التوتر طيلة الأشهر المقبلة، بالنظر إلى العزلة التي اشتكى منها “البيجيدي” في ملف “القاسم الانتخابي”؛ باصطفاف الجميع مع التعديل الجديد ورفض الداخلية ما أسمته “تباكي البيجيدي”.
وفي وقت رحبت فيه أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان بالخطوة التي اعتمدتها وزارة الداخلية، لا يقبل حزب العدالة والتنمية ومعه متتبعون عن “المقاطعين” المستجد الذي يعتبرون أنه “لن يمثل أصوات الناخبين بالشكل المثالي”.
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أورد أن “البيجيدي” “لم يكن يوما في صدام مع وزارة الداخلية، كل ما جرى هو مجرد مناوشات”، موضحا أن “من يتصادم مع الداخلية هو حزب النهج الديمقراطي، على سبيل المثال”.
وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أكبر صدام كان هو فترة البلوكاج الحكومي، وانتهى بإزاحة عبد الإله بنكيران”، معتبرا النقاش الدائر حاليا “فرصة لـ”البيجيدي” من أجل لملمة الجراح”.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن هذه التشنجات تحصل منذ سنة 1997، وقد جرت كذلك بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، ويساعده الأمر في الغالب على بناء خطاب المظلومية، وهذا المعطى يشكل حالة فريدة على مستوى العالم.
ويوضح العلام أن “البيجيدي” هو “الحزب الوحيد الذي يقود الحكومة ويشتكي من الدولة عبر كل الحكومات”، منبها من “استفادة الحزب من العديد من الأخطاء التي ارتكبت سابقا؛ ومنها مسيرة ولد زروال”.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش إلى أن “ما يحدث داخل الحزب يكفي، ولا داعي لعمل وزارة الداخلية على تحجيم وجوده الانتخابي”، وزاد: “رغم كل هذا، لا يجب الحسم قطعا أن القانون الجديد هو ضد “البيحيدي””.
وطرح المتحدث ذاته إمكانية استفادة الإسلاميين، فـ”من ضمن أن يكون “البيجيدي” مكتسحا للاستحقاقات المقبلة كما السابقة؟”. وفي هذا السياق، استحضر العلام “اعتماد الاقتراع اللائحي النسبي سنة 2003 لتحجيم حزب “المصباح”؛ غير أن العكس هو الذي حصل”.
كما حدث لمن قبله. حزب الى الهاوية بإذن الواحد الأحد وغدا نلتقي عند رب العزة
الله اهدهم. كل اقتربت الانتخابات يسطنعون المشاكل مع السلطة. كأنهم في المعارضة وذلك لأجل تبريئة انفسهم من السياسة الفاشلة للحكومة. ..انهم الأن يتحولون الى mode camouflage. ندعوا لهم الهدية و الرشد وتحمل المسؤولية. كما يقولون اصدقائهم الله غالب.
بدون علاقات التشنج(مع أي كان ) لا يمكن لهدا الحزب أن يكون. حتى ولو حدفنا وزارة الداخلية من الوجود فهو على أهبة الاستعداد لخلقها ونسيجها من خياله بغية “علاقات تشنج “.فعلا حزب غريب الأطوار.
تقولون الحزب الإسلامي أين هو الإسلام ،من لم يحفظ حقوق المسلمين ويصهر عليها كانت فردية أو جماعية فالإسلام بريء منه، هل المسلم يجري وراء المصلحة الخاصة ، أبدا
الحزب الإسلامي همه خدمة مصالح المسلمين اولا قبل أنفسهم فأين هذا الحزب المنسوب الى الإسلام من هذا كله هو حزب نفسه كباقي سابقيه همه نفسه واهله واللي شاط للشعب
انما هو تكتيك لرفع شعار المظلومية و التباكي و اسقاط اخفاقات الحزب على الغير …اسلوب قديم قدم الانسان
بدون الكذب على النفوس ومحاولة تغطية الشمس بالغربال في هذا البلد هناك المخزن اولا والمخزن اخيرا وما يقع فقط هو للاستهلاك الإعلامي !!
ووزارة الداخلية هي يد المخزن في تنظيم مسرحية الانتخابات وما تريده الداخلية يطبق وما يسمى احزاب هي مجرد طرف في اللعبة تلعب دورها حسب ما يخطط لها المخزن !!
تطبيقا لقاعدة الأجداد “اللي دارها واللي قالها المخزن هي اللي كاينة ”
وسيبقى الوضع هكذا في غياب ارادة سياسة من فوق للإصلاح
العدالة و التنمية….شعار بعيد بعد الأرض عن المريخ …شعار لا علاقة له بواقع هذا الخزب الذي أبان على أنه مجرد دكان سياسي (كما يقال) منافق كذب على الشعب بوعود واهية بل و دمر طموح الأمة بإصلاحات بطرونية خطيرة على حساب شعب بئيس وضع فيه الثقة أكثر من مرة…حزب كباقي الأحزاب الطامحة للشكارة و المناصب…الله يعطينا وجهكم جميعا ايها الأخزاب..موعدنا يوم القيامة إن شاء الله
الأحزاب برامجها مستنسخة ولم تعد لديها قواعد شعبية والمواطن المغربي لم يعد يهتم لا بأحزاب سياسية ولا بانتخابات وهو يريد الشغل والعيش الكريم
نفس الشيئ فعله بنكيران سابقا في نهاية عهدته اصبح يكلم عن التحكم والداخلية انه تكتيك بليد اتمنى من الشعب المغربي ان لا ينخدع هته المرة بالكلام تلمنمق والمنافق كان الاولى للعدالة والتنمية الاحتجاج مع بداية حكومتهم وليس حتى نهايتها بعدما ضمنوا المناصب والامتيازات لعاىلاتهم واقاربهم
حزب البليكي تجبر على الشعب وخان الأمانة لما وصل إلى السلطة بائسم الدين. حقيقة حزب النذالة والتعرية توجد في هذا المثل :
إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان إعطيه سلطة ومال.
يبدو ان هذه المرة اتفق من يستفيد من خيرات هذا البلد ومفسديه اتفقوا عاى قطع طريق حزب العدالة والتنمية عن ولاية حكومية ثالثة وذلك باي ثمن. مع اقتراب الانتخابات اصيب المفسدون بالهذيان. هذا هو سر هذا التحامل العنيف ضد هذا الحزب في هذا التوقيت بالذات. لكن الشعب المغربي يعرف كيف يفشل كل الدسائس.
هادا القاسم الجديد هو في صالح pjd لانة سيمكنه من احتلال المرتبة الاولى بكل سهولة لكن بعدد اقل من المقاعد
وبهادا خدمه خصومه وهم لايدرون وحافظوا على ماء وجهه بعد النكسة التي تعرض لها.