"العدل الأوروبية" تدعم صعق الحيوان قبل الذبح

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بأنه من حق دول الاتحاد الأوروبي أن تحكم بضرورة الصعق بالكهرباء قبل الذبح لجميع الحيوانات، في صفعة لشكوى قدمتها منظمات إسلامية ويهودية في بلجيكا.

وخلص القضاة في المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها إلى أن مثل هذه القواعد لا تنتهك بشكل أساسي الحرية الدينية، بينما يتبع هذا الشرط هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تعزيز رفاهية الحيوانات.

ومن أجل الحد من ألم الحيوانات، أصدر إقليم فلاندرز البلجيكي مرسوما عام 2017 يأمر بإفقاد الوعي أولا للحيوانات قبل ذبحها للحصول على لحومها.

ومع ذلك، سعت العديد من المنظمات اليهودية والإسلامية إلى إلغاء هذا الأمر. ووفقا لممارسات الذبح اليهودية والمسلمة التقليدية، يجب ذبح الحيوان بجرح واحد في الحلق ليفقد كل الدم من جسمه .

وفي حكمها اليوم الخميس، أكدت محكمة العدل الأوروبية أن قانون الاتحاد الأوروبي يسمح بالذبح دون الصعق المسبق لاستثناءات مثل الطقوس الدينية الأساسية.

ومع ذلك، قالت المحكمة إن دول الاتحاد الأوروبي نفسها مازال بإمكانها سن قوانين تلزم بالصعق قبل الذبح.

وفي رد فعل على الحكم، قال الحاخام مناحيم مارجولين، رئيس الرابطة اليهودية الأوروبية، إن “هذا الحكم يعطي الضوء الأخضر لدول أخرى لتحذو حذو بلجيكا، وإذا فعلت ذلك فلن يكون هناك لحم كوشير حلال متاح في أوروبا”.