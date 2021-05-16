العدوان الإسرائيلي يعيد قضية فلسطين إلى صدارة الأجندة السياسية للمغرب

ما مدى مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة السياسية للمغرب؟ وهل لا تزال في مقام الوحدة الترابية؟ سؤالان يطرحان بقوة على المملكة المغربية في هذه الفترة، خصوصا في ظل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
في هذا الإطار، ذكّر موساوي العجلاوي، الخبير في العلاقات الدولية، برسالة الملك محمد السادس في دجنبر الماضي إلى الرئيس الفلسطيني، والتي أبرز فيها كون القضية الفلسطينية هي في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية. كما أكد العاهل المغربي، من خلال الرسالة ذاتها، عدم تخليه عن التزامات المملكة بهذا الشأن.
وقال العجلاوي، ضمن حديثه مع هسبريس، إن الأمر مرتبط بالتزام دولة بل وأكبر مؤسسة في البلاد، مفيدا بأن “الإدارة الأمريكية يجب أن تأخذ بالاعتبار أن إعادة العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ورقة لها أساسها في تسوية الصراع وحل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “المغرب يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تثبيت السلم في الشرق الأوسط إذا أردت الإدارة الأمريكية ذلك”؛ وهو ما “سيعضد الموقف الأمريكي في مغربية الصحراء”.
وأكد المختص أن الشعب المغربي بجميع فئاته اعتاد التضامن منذ القدم إلى يومنا هذا مع القضية الفلسطينية، موضحا أنه “ليس هناك تناقض فيما بين الدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام جبروت التعنت الإسرائيلي وقضية الصحراء المغربية”.
وأشار العجلاوي إلى أن غالبية الدول أدانت العربدة الإسرائيلية في غزة، مؤكدا أن “ما يجري في أرض فلسطين لم يعد صراعا عربيا إسرائيليا”، مفيدا بأنه حتى داخل المجتمع الإسرائيلي هناك اعتراف بأن “السياسة الحالية هي نتيجة لسيطرة اليمين المتطرف على الشأن السياسي”.
من جهته يرى عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن القضية الفلسطينية قضية وجدان شعبي وقضية لا تتقادم بتغير الظروف سواء في فترات الهدنة أو التصعيد، مشيرا إلى أن الخطاب الرسمي لا يتردد في التأكيد بعلى أن الموقف من قضية فلسطين هو موقف ثابت، ويعتبرها على درجة بالغة الأهمية وأولوية تضاهي القضية الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية.
وسجل رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في تصريح لهسبريس، أنه لا يمكن المزايدة إطلاقا على الموقف الذي عبر ويعبر عنه المغاربة منذ البدء، في سنوات الاستقلال، وطيلة تطورات هذه القضية؛ وذلك بالجهر والكتابة والبذل والعطاء.
وأوضح المتحدث ذاته أن كل القوى الحية الوطنية، السياسية منها والمدنية، هي على الموقف نفسه حينما يتعلق الأمر بفلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في العودة والانعتاق من الاحتلال يوحد هذه القوى باختلاف توجهاتها ومشاربها. ولعل تلك الهبة التي يباشرها المجتمع المغربي إبان أي انتفاضة في فلسطين لخير مثال على مكانة هذه القضية العادلة ضمن أولويات المجتمع.
واعتبر أستاذ التعليم العالي أن القضية الفلسطينية قضية ملك وشعب، ومسار السلام لا يمكن موضوعيا أن يكون خارج ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، موضحا أن المغرب أرض المواقف والقرارات المهمة التي خدمت قضية فلسطين سواء في عهد الراحل الحسن الثاني الذي كان إلى جانب الراحل ياسر عرفات أخا ومساندا وناصحا، أو في عهد الملك محمد السادس الذي لا يفوت فرصة في مواكبة القيادة الفلسطينية ورئيسها السيد أبو مازن.
وقال البلعمشي إن المغرب يقدم كل الدعم المعنوي أو المادي عبر وكالة بيت مال القدس لفائدة الأشقاء في القدس والقطاع، ثم الاستثمار الإيجابي لعلاقات المغرب الدولية في صيانة الطابع الإسلامي للقدس الشريف، والعمل لصالح هذه المبادئ قولا وفعلا، مبرزا أن نداء القدس الذي وقعه الملك والبابا فرانسيس بالرباط في مارس 2019م يعد خير ترجمة لهذه المواقف، وترسيخ هذا الثابت من ثوابت الأمة، ألا وهو قضية فلسطين.
قلوب المسلمين جميعهم حمية الدفاع عن دينهم ونبيهم وأرضهم، ويعرفون جيدا مكر أعدائهم وخبثهم وكيدهم. فقد أفتى أحبارهم بجواز قتل المسلمين حتى إن حبرهم ومفتيهم الأكبر أفتى بقتل أطفال المسلمين الفلسطينيين، وأحل هدر دمهم لليهود، لأنهم رجال المستقبل الذين سيحررون فلسطين وبيت المقدس، وهذا نفس عمل فرعون الذي قتل أطفالهم واستحيى نساءهم في زمنهم القديم، وقد أخزاه الله تعالى وأذاقه نكالا وخزيا.
فلسطين لها رجالها و هم يدافعون عنها. لا يريدون مزيدا من المتاجرة بمآسيهم و قضيتهم. الأنظمة العربية هدفها وقف الصواريخ على المستوطنين و ليس حماية القدس و الشعب الفلسطيني.
الشعوب المسلمة تقول كلمتها الآن، فلسطين لم تمت في وجدانها و السيل وصل الزبى. عباس مات و دفن، و منظمة التنسيق الأمني الفلسطينية فقدت شرعيتها. أوراق الخريف تتساقط بسرعة و تكشف عورات المتاجرين بمآسي الشعب الفلسطيني و مقدسات المسلمين.
قضية الأقصى وفلسطين هي القضية الأولى والأهم لكل من يقول هو مسلم. الدفاع عن الأقصى وفلسطين ليس دفاعا عن بلد عربي مسلم فقط، بل هو دفاع عن مستقبل الإسلام في خارطة العالم.
المغرب يحاول ايهام العالم و الشعب المغربي بانه يدافع عن القضية الفلسطينية و القدس ولكن الحقيقة تظهر غير ذالك
للأسف الشديد اصبح بلدي والاعلام المغربي في صالح اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني الاعزل، هده ثمار تطبيع الدول العربية مع العدو الصهيوني لكن الحمد الله لان الصهاينة فرضت المقاومة الفلسطينية حدر التجول
أي أجندة..كله عبارات رنانة والكثير من التنديد ولا حياة لمن تنادي..الدول العربية بدون استثناء منخضعة مع إسرائيل في السر و تحت الطاولة..والغريب في الأمر أنهم يتقنون مسرحية العداوة ضد الكيان الصهيوني..وهاذا يدفع بهم لمص غليان شعبهم.
التطبيع والارباح التي سنجنها بالعلاقة مع اسرائيل هو الدل والخزي والعار والتفريط في شبر من بلاد المسلمين ولمن اشكل عليه الامر فاليرجع الى ايام ملوك الطوائف بالاندلس سيجد الجواب الشافي عنذ يستعين الاخ غلى اخيه بالعدو
Benjamin Netanyahu, who remains prosecuted for corruption and will perhaps soon face the justice of his country as an ordinary citizen, watches for every opportunity to exploit the deterioration in security and seems to weigh the risks and benefits, in his situation, to launch a massive operation against Gaza. Remained true to his ideological posture and to his rhetoric of a messianic demagogue, he clearly tries to reassure his electorate, for all intents and purposes …
المغرب يجب مراجعة تطبيعه مع إسرائيل عفوا مع الصهاينة ولو تم وضع القضية الوطنية على محك لا للخنوع القضية الفلسطينية و قضية الصحراء لن تفك الى بالسلاح و المسيرات المليونينة.
لا افهم لم تصمت الحكومات العربية…ماذا جرى حتى تركن للصمت؟ هل يعلم الناس ان الدنيا لا تأخد الا غلابا؟ و ان لا شيئ فيها يعطى بل يأخذ و ان الدنيا مقاومة و ليس صمت و خنوع و تواطئ و بيع لابسط و اذنى ذرة كرامة؟ و هل يعلم المطبعون ان تطبيعهم لن يزيد الطغاة الا طغيانا و الظالمين ظلما و ان الصمت ليس ابدا موقفا و في كل شيئ في هذه الحياة؟ و هل يعلم ان كثيرا من الدول تبني قوتها على الاوهام و الاساطير فقط؟ و هل يعلم الناس ام التعامل الند للند هو الصواب و ان العدو يخشاك ما ان تقاوم و يحترمك و يحسب لك الف حساب و ان العدو و لو كان جبانا و رعديدا ينتفخ و يحتقرك و هذا قانون سواء بين الناس او بين الدول كيفما كان مستواها؟ و هل يعلم العرب ان الدول تتقوى ثم تضعف ثم تنقرض و هذا منطق التاريخ؟ و هل تعلم ان سنة الله في خلقه و في كونه انه التغيير و تغيير موازين القوى؟ و هل تعلم الدول ان F35 او القبب الحديدة و حاملات الطائرات و الغواصات النووية لم تعد تفيد اليوم في اي شي؟ و ان الكنولوجيا صارت في متناول الجميع بابسط الاشياء و بها يمكن هزم قوى عظمى؟ ثم كم من مجزرة سيقوم بها الاسرائليون؟ الى متى؟ فكل شيئ نهاية
اهم شيء يقدمه المغرب للقضية الفلسطينية هو الغاء التطبيع مع الصهاينة فهو اذلال لقضية المغرب وشعبه ولا يشرف احدا وضد مصلحة المغرب وصحرلءه
قد أفلح المغرب بتبنيه مواقف داعمة للشعب الفلسطيني خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية،وقد خابت جارة السوء وابنتها الغير الشرعية البوليزايو بعزلتها وفشل مناوراتهما،لذلك فتصميم شكل خرقة البوليزاريو وتشبيهه إلى حد ما بالعلم الفلسطيني مناورة بائسة أكل عليها الدهر وشرب.نقول للجزائر (شوفي غيرو)!./.