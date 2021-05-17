الصواريخ تشرد 42 ألف فلسطيني في قطاع غزة

نزح نحو 42 ألف فلسطيني في غزة عن منازلهم بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

وقال متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، المعروفة اختصارا بـ”أونروا”، إن النازحين لجأوا إلى 50 مدرسة تديرها الوكالة.

وأصبح ما يفوق 2500 من الأشخاص بلا مأوى بعدما تم تدمير منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.