الصواريخ تشرد 42 ألف فلسطيني في قطاع غزة
هسبريس ـ متابعةالإثنين 17 ماي 2021 - 12:31
نزح نحو 42 ألف فلسطيني في غزة عن منازلهم بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على القطاع.
وقال متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، المعروفة اختصارا بـ”أونروا”، إن النازحين لجأوا إلى 50 مدرسة تديرها الوكالة.
وأصبح ما يفوق 2500 من الأشخاص بلا مأوى بعدما تم تدمير منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
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حماس تفتخر بصوارخها ولا تهمها المتائج التدميرية لأفعالها الارهابية .
عندما يبدأ الإرهاب اليهودي المطبلون لحقوق الإنسان يبتلعون ألسنتهم. أملنا في الله وحده. سحقا لبني علمان أصحاب الحقوق المزعومة
أينكم يا مخترعي جملة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة الشعارات الواهية الكاذبة المنافقة وتتهمون المغرب ببيع القضية الفلسطينية فحاشاكم يا زنادقة العرب عن تكونوا أمثال اسيادكم المغاربة المعروفون على الصعيد العالمي منذ أزيد من 12 قرن والكل يعرف المغرب والمغاربة ويحترمه ويخبذ والتعامل معهم لانهم لا يكذبون ولا ينافقون ولا يكرهون الآخر ولا يحسدون. فهم دائما في عون الطرف المتضرر ليس كامثال الذين لا يتقنون سوى لغة وافعال التفرقة والحسد وتفقير سعيهم فلعنة الله على اولئك الذين لا يستطيعون لا من الخالق ولا من المخلوق
حسبنا الله ونعم الوكيل في الصهاينة ، على المسلمين جميعهم التبرع بالدم والأموال للفلسطينيين إخواننا، وإرسال من يريد المساهمة في الدفاع على المسجد الأقصى وبيت المقدس ، لأن الأمر يهم الجميع. الصهاينة تعودوا على التجني وقتل الأطفال والنساء والمسنيين دون ردع، أن الأوان لردعهم .الله يقوي الفلسطينيين وينتقم من الصهاينة شر انتقام.
تهور حماس ومتاجراتها بدماء الفلسطينيين هي السبب في كل هده الماسي،
تهجير شعب فلسطين وإخراجه من منازله عنوة وضلم أمام أنضار العالم . لا حول ولا قوة إلا بالله . إسرائيل وامريكة لن يقدر أحد أن يقف ضدها
هنيئا للعرب الساكتين على ما يقع لأخوانهم في فلسطين سيأتي يوم يقولون أكلت يوم أكل الثور الأبيض. حسبنا الله ونعم الوكيل في مسلين هذا العصر
Les causes de cette tragédie de nos frères palestiniens sont à chercher du côté du Hamas qui lance ses missiles contre un Etat souverain puis se cache derrière les populations civiles.
Soyons francs et disons-le clairement. Aucun Etat au monde n’accepterait que son territoire et ses populations soient pilonnés par des milices.
Que la raison l’emporte sur le fanatisme religieux destructeur…
هي حماس من شردت الفلسطينيين التي ترسل الصواريخ لإسرائيل و هي تحتمي بالمدنيين و الأطفال
لكن ستة ملايين مستوطن في الجهة الأخرى يعيشون في الإنفاق.. كما أن عناصر جيش الكيان الصهيوني بالهم مشغول على أحوال أسرهم كلما دوت صفارات الانذار…
واضح أن شريحة عريضة من الإخوة المغاربة متعاطفة مع الكيان الصهيونى واسطوانة التعاطف مع الفلسطينيين أصبحت مكشوفة لدى الشعوب الأخرى وذلك كناية لفلسطين لعدم الإعتراف أو فتح سفارة لها فى الصحراء الغربية ألا يعلموا هؤلاء أنهم أدخلوا الدين في السياسة والقدس قضية كل المسلمون
اللهم كما دمروا منازل المواطنين العزل وشردوهم اخسف بهم الأرض وشتت شمل اليهود الإرهابيين وأنزل بهم أشد عذاب.