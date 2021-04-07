العدوي تحث على النجاعة في أداء المحاكم المالية

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي زودها بها الملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، توصلت به هسبريس، أن العدوي أبرزت خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مختلف مكونات المجلس في الفترة الحالية، أن التوجيهات الملكية “تتمثل في الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لا سيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.

وانطلاقا من هذه التوجيهات الملكية، يضيف بلاغ المجلس الأعلى للحسابات، “فإن المحاكم المالية تنكب حاليا على إعداد مخطط استراتيجي للمرحلة القادمة، يحدد الأهداف المتوخاة والتغييرات الهيكلية الضرورية للرفع من أداء هذه المحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، والإسهام في تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وزاد البلاغ أنه في إطار إعداد هذا المخطط، سيحرص المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات على التفاعل إيجابيا مع تطورات تدبير المالية العمومية وعلى الانفتاح على الأطراف المعنية بأشغالها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين ومكونات المجتمع بصفة عامة، مشيرا إلى أن العدوي شرعت في عقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات ذات العلاقة بعمل المحاكم المالية، من أجل دراسة سبل تدعيم آليات التعاون والتواصل مع هذه الأجهزة، ولضمان حسن ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها وتقييم وقع وأثر أعمالها.

ولفت المصدر ذاته إلى أن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها العدوي على مستوى مختلف غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات على إثر تعيينها من طرف الملك محمد السادس في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خصصت لرصد الوضعية الراهنة للمحاكم المالية من حيث ممارستها لاختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية.