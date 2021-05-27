"العربدة" تدخل سفيان البحري "سجن العرجات"

"العربدة" تدخل سفيان البحري "سجن العرجات"
صورة: أرشيف
الخميس 27 ماي 2021 - 17:29

أفادت مصادر هسبريس أن النيابة العامة قررت متابعة سفيان البحري، المشرف على الصفحة الفيسبوكية غير الرسمية التي تنشر صور الملك محمد السادس والعائلة الملكية، في حالة اعتقال.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إيداع سفيان البحري بسجن العرجات، مع تحديد جلسة له يوم الخميس 3 يونيو، من أجل متابعته بحسب المنسوب إليه.

يشار إلى أن عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية “السنبلة” بسيدي موسى بسلا‎ كانت قد أوقفت، مساء الثلاثاء، سفيان البحري أمام أحد المطاعم بالميناء الترفيهي بمارينا أبي رقراق بسلا وهو في حالة عربدة وسكر طافح، حيث أحدث فوضى بالمكان.

العربدة سجن العرجات سفيان البحري مارينا أبي رقراق

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • akram
    الخميس 27 ماي 2021 - 17:34

    عطيني الصفحة نتكلفلك بيها ههههههه

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
آمال النموذج التنموي الجديد
الخميس 27 ماي 2021 - 12:59 2

آمال النموذج التنموي الجديد

صوت وصورة
وفاة على متن تريبورتور
الأربعاء 26 ماي 2021 - 21:28 27

وفاة على متن تريبورتور

صوت وصورة
مقترحات النموذج التنموي الجديد
الأربعاء 26 ماي 2021 - 19:35 21

مقترحات النموذج التنموي الجديد

صوت وصورة
الاستعدادات لامتحانات الباكالوريا
الأربعاء 26 ماي 2021 - 18:35 4

الاستعدادات لامتحانات الباكالوريا

صوت وصورة
حجز فواكه فاسدة بمراكش
الأربعاء 26 ماي 2021 - 17:35 5

حجز فواكه فاسدة بمراكش

صوت وصورة
معيقات النموذج التنموي الحالي
الأربعاء 26 ماي 2021 - 16:31 25

معيقات النموذج التنموي الحالي