"العربدة" تدخل سفيان البحري "سجن العرجات"

أفادت مصادر هسبريس أن النيابة العامة قررت متابعة سفيان البحري، المشرف على الصفحة الفيسبوكية غير الرسمية التي تنشر صور الملك محمد السادس والعائلة الملكية، في حالة اعتقال.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إيداع سفيان البحري بسجن العرجات، مع تحديد جلسة له يوم الخميس 3 يونيو، من أجل متابعته بحسب المنسوب إليه.

يشار إلى أن عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية “السنبلة” بسيدي موسى بسلا‎ كانت قد أوقفت، مساء الثلاثاء، سفيان البحري أمام أحد المطاعم بالميناء الترفيهي بمارينا أبي رقراق بسلا وهو في حالة عربدة وسكر طافح، حيث أحدث فوضى بالمكان.