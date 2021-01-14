"العربية" تستأنف الرحلات بين الدوحة والشارقة‎

من المرتقب أن تستأنف شركة “العربية للطيران”، بدءا من 18 يناير الجاري، رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما أعلنته الشركة.

وأفادت الشركة بأنه يمكن للعملاء، منذ الآن، حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وأضافت أنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس “كوفيد-19” لجميع المسافرين على متن رحلاتها، “حيث ستكون هذه التغطية مشمولة تلقائيا عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوما تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضا”.