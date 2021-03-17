العربي بنجلون يهدي "لنعش حياتنا" إلى الصغار

يستمر العربي بنجلون، الكاتب المتخصص في أدب الطفل، في إغناء مكتبة الناشئة القارئة باللغة العربية، بعدما صدرت له حديثا مجموعة قصصية بعنوان “لنعش حياتنا”.

وتتضمن المجموعة الجديدة، الواقعة في مائتين وخمسين صفحة، ثلاثا وأربعين قصة، تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين تسع سنوات واثنتي عشرة سنة.

وتعالج المجموعة القصصية “لنعش حياتنا” موضوعات متنوعة، أبطالها أطفال وحيوانات وأشياء، وترتكز على “قيم تربوية واجتماعية وعلمية ولُغوية”.

ويكتب العربي بنجلون، مخاطبا قارئه: “بُنَيّ العزيز! اقرأ هذه القصص، تجد فيها ما يسرّك وما يفيدك من علوم وآداب وفنون، تغنيك بأفكار، وتحسن ذوقك بلغتها وطريقة كتابتها، وتوسع خيالك، وتشحذ ذكاءك، ليستقيم تفكيرك وسلوكك فتنجح في حياتك، وتحقق كل آمالك ورغباتك”.

ويضيف بنجلون: “القصة، يا بني، كانت وما زالت وستبقى خير ما يهتدي به الإنسان، ومنبعا للمعارف والعلوم”.

يذكر أن العربي بنجلون كاتب مغربي تخصص في الكتابة للطفل، كما كتب حول خصوصيات القصص الموجهة إلى الناشئة. وقد صدرت لهذا الكاتب عشرات المجموعات القصصية؛ أغلبها باللغة العربية، وبعضها باللغة الفرنسية.