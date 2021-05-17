العربي يحقق رقما قياسيا في هز الشباك باليونان

يُواصل الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، عزفه على وتر التألق ببلاد الإغريق، كواحد من أبرز الهدافين الذين كتبوا اسمهم بأحرف من ذهب بالدوري اليوناني.

وساهم “أسد الأطلس” بشكل كبير في فوز فريقه على مضيفه باناثينايكوس بأربعة أهداف لواحد، مسجلا منها هدفين؛ وذلك خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، على أرضية ملعب أبوستولوسس نيكولايديس، لحساب الجولة العاشرة من منافسات دوري السوبر اليوناني.

ودخل العربي تاريخ نادي أولمبياكوس مجددا، بتحطيم رقمه القياسي للموسم الماضي من 20 هدفا إلى 22 هدفا في الموسم الحالي من البطولة اليونانية، فارضا نفسه كواحد من أبرز المحترفين باليونان.

وتمكن مهاجم المنتخب الوطني المغربي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ38 من الشوط الأول من القمة التي جمعته بباناتينايكوس، كما كان العربي وراء التمريرة التي أعطت الهدف الأول عن طريق اللاعب ماسوراس في الدقيقة الأولى، وهو اللاعب نفسه الذي سيسجل الهدف الثاني عند الدقيقة الـ12.

ووقع الفريق المضيف هدف الشرف في الدقيقة الـ53 من رجل ماوريسيو، قبل أن يعود الهداف المغربي من جديد ويُسجل الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه في الدقيقة الـ72، لينتهي اللقاء بفوز زملاء العربي بأربعة أهداف لواحد.

وبعد مباراة الأحد يكون العربي قد حطم رقمه القياسي في آخر دورات البطولة اليونانية برصيد 22 هدفا تجعله على عرش هدافي الدوري، مع سبع تمريرات حاسمة.