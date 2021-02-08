العربي يتربع على صدارة الهدافين بالدوري اليوناني

يواصل الدولي المغربي يوسف العربي تقديم عروضه القوية رفقة ناديه أولمبياكوس بعدما قاده إلى تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد على حساب ضيفه أوفي كريت، ضمن الأسبوع الـ21 بمسابقة الدوري المحلي، وهي المواجهة التي جرت على أرضية ملعب “كرايسكاكيس”.

وصار العربي وفيا لهز الشباك بعدما سجل الهدف الثالث لناديه في الدقيقة الـ68، بعد أن ألغى الحكم هدفه الأول في الدقيقة 45. وقد سجل باقي الأهداف يان مفيلا في الدقيقة 19، وجيورجيوس ماسوراس عند الدقيقة 37.

ورفع الدولي المغربي، البالغ من العمر 34 عاما، رصيده التهديفي في الدوري اليوناني إلى 16 هدفا ليغرد وحيدا في صدارة الهدافين مبتعدا عن أقرب ملاحقيه، جيرونيمو باراليس مهاجم استيراس تريبوليس، بفارق ستة أهداف، وعن كارول سويدرسكي مهاجم باوك سالونيكا بسبعة أهداف.

ويقترب العربي من معادلة رقمه السابق في الموسم المنصرم بـ20 هدفا، كما بات مرشحا لاجتيازه على اعتبار أن أمامه 15 مباراة أخرى.

وقاد العربي فريقه إلى احتلال المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بفارق 17 نقطة عن مطارده المباشر أريس سولونيكا. ويعتبر فريقه أولمبياكوس الوحيد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة خلال الموسم الحالي بعدما حقق الفوز خلال 19 مباراة وتعادل في مواجهتين.