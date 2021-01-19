العرض الصحي في طاطا يتعزز بمصلحة للإنعاش

تمهيدا لرفع الضغط عن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، خصص المجلس الجهوي لسوس ماسة غلافا ماليا قدره 2.66 مليون درهم لتمويل مشروع تأهيل المستشفى الإقليمي لطاطا، بغية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين الذين يقصدون هذا المرفق العمومي.

وسيساهم مجموعة من المتدخلين في تمويل تأهيل هذا المرفق الطبي، إذ ستساهم وزارة الصحة بمبلغ 3 ملايين درهم.

كما سيساهم المجلس الإقليمي لطاطا بمبلغ قدره 2.06 ملايين درهم؛ أما الجماعات الترابية لإقليم طاطا فسترصد لهذا المشروع ما قيمته 3.4 ملايين درهم، بينما ستساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ قدره 0.5 ملايين درهم.