العرض الصحي يتعزز بمشروع جديد في الرحامنة

العرض الصحي يتعزز بمشروع جديد في الرحامنة
صورة: هسبريس
الأربعاء 2 يونيو 2021 - 19:53

أشرف وزير الصحة، خالد أيت الطالب، وعامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، الأربعاء، على إعطاء انطلاق الخدمات بالمركز المرجعي للصحة الإنجابية بابن جرير، وتوقيع اتفاقية شراكة لإحداث مستشفى إقليمي جديد.

وتأتي هذه المبادرة لتعزيز العرض الصحي بإقليم الرحامنة، وخاصة ما يتعلق بصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، وتقريب الخدمات الصحية وتيسير الولوج إليها لفائدة ساكنة الإقليم.

وأحدث المشروع على مساحة تقدر بـ 583 م2، بتكلفة مالية إجمالية قدرها 2 مليون درهم، مولت من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، والمجلس الحضري لابن جرير.

إقليم الرحامنة الصحة الإنجابية خالد آيت الطالب وزير الصحة قطاع الصحة

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