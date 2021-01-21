العزلة تخرج ساكنة إلى الاحتجاج في ضواحي سطات

نظمت ساكنة الجماعة الترابية أولاد الصغير نواحي سطات، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة ذاتها، للتعبير عن استنكارهم لما وصفوه بـ”الإقصاء الذي يطالهم من قبل المجلس الجماعي”.

وردد المحتجون شعارات من قبيل: “هذا المغرب وحنا مواليه.. من حقنا نعيشوا فيه”، و”هذا المغرب وحنا ناسو.. والمسؤول يجمع راسو”، و”مدار والو مادار والو.. يمشي بحالوا يمشي بحالو”، للتنديد بالعزلة والتهميش وغياب المسالك خاصة على مستوى دوار الخمالشة، والمطالبة برحيل ممثل المجلس الجماعي، مشددين على فتح الحوار مع المتضررين لإيجاد الحلول المناسبة لتنمية المنطقة.

عبد الإله مزهاري، فاعل جمعوي وحقوقي بالجماعة الترابية أولاد الصغير، قال، في تصريح لهسبريس، إن المطالب التي احتج من أجلها السكان اليوم أمام مقر الجماعة الترابية “مشروعة”.

وأوضح مزهاري أن مطالب الساكنة تتمثل في فك العزلة، ورفع التهميش عن دوار الخمالشة، وذلك بإنشاء الطرق المناسبة لتنقل المواطنين، الذين يحاصرون خلال فصل الشتاء، وتلاميذ المدارس الذين يعانون في صمت، إذ تصبح البنية التحتية في حالة يرثى لها.

وأشار المتحدث عينه إلى أن المجلس الجماعي لم يفتح أي حوار مع المحتجين، في المقابل وجه الشكر لرجال الدرك وممثل السلطة المحلية بقيادة أولاد الصغير، الذي فتح حوارا مع الساكنة، ووعدهم بتحديد موعد في الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع رئيس الجماعة الترابية، لمناقشة مشكل المسالك الطرقية بالمنطقة عموما، مشددا على النية في التصعيد مستقبلا عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم، أو تنظيم مسيرة نحو وزارة الداخلية.

ولنيل الرأي الآخر، اتصلت هسبريس، مرات عدة، برئيس الجماعة الترابية أولاد الصغير، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية في بداية الأمر، وعاودنا الاتصال به مرة أخرى، غير أن هاتفه ظل يرن دون جواب.