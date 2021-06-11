"العساكر" يُحاولون تحصين الفريق من أطماع الأندية

تسعى إدارة نادي الجيش الملكي لكرة القدم إلى الحفاظ على استقرار المجموعة “العسكرية”، وذلك بتحصين ركائز الفريق من الأندية الراغبة في التعاقد معها خلال “المركاتو” الصيفي الحالي، من أجل مواصلة العمل بفريق متجانس خلال الموسم الكروي القادم، وتفادي أخطاء المواسم الفارطة؛ على أمل أن يعود “الفريق العسكري” إلى مكانه الطبيعي بين كبار الأندية وطنيا وقاريا.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن الجيش الملكي يُحاول الحفاظ على تركيز لاعبه ربيع حريمات متوسط ميدان الفريق، بعدما تضاربت أنباء عن رغبة بعض الأندية في الاستفادة من خدماته خلال “المركاتو” الصيفي، ما دفع إدارة النادي إلى التفكير في “تحصين” اللاعب.

ووفق المصادر نفسها فإن مسؤولي الجيش الملكي لا يفكرون كذلك في تسريح اللاعب رضا سليم، الذي قدم أوراق اعتماده بقوة كواحد من أبرز المهاجمين داخل “البطولة برو”، وبات من أهم العناصر في فريق العاصمة؛ علما أنه على “رادار” بعض الأندية الوطنية والعربية.

وترغب إدارة الجيش الملكي في تفادي أخطاء المواسم الماضية، بعد أن فرط الفريق في عدد من الأسماء التي كانت من الركائز الأساسية، قبل أن تتألق مع أنديتها الجديدة.

وكان الجيش الملكي تعاقد مع اللاعب حريمات الصيف الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية قابلة للتمديد، قادما من النادي القنيطري، بينما تمكن من الظفر بخدمات اللاعب رضا سليم من الرجاء الرياضي.

وحظي ربيع حريمات بأول دعوة للمنتخب الوطني في مشواره الاحترافي، بعد أن استدعاه الناخب الوطني الحسين عموتة للالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي للمحليين، المقام حاليا بمركز محمد السادس بالمعمورة، مكافأة له على تألقه بداية الموسم الحالي.