العسكر الجزائري والمغرب .. عداوة الحرب الاقتصادية ثابتة و"الصواب يكون‎"

مع كل مناسبة دينية أو وطنية، تكرر المجاملات الدبلوماسية من لدن الرئيس الجزائري الموجهة إلى الملك والشعب المغربيين، كان آخرها رسالة عبد المجيد تبون بالتهنئة في العيد للعاهل المغربي محمد السادس؛ وذلك أياما قليلة فقط من دعوته إلى حرب اقتصادية ضد المغرب.
نوفل البعمري، محام وباحث في ملف الصحراء، يرى، في حديث مع هسبريس، أن “العلاقة المغربية الجزائرية في الأعياد الدينية تحمل دائما أوجاعا كبيرة، خاصة لدى الأسر المغربية”، مذكرا بطرد الآلاف من المغاربة من أراضي الجارة الشرقية للمملكة ليلة عيد الأضحى سنة 1975 ومصادرة ممتلكاتهم التي خلفوها وراءهم، مع ما صاحب ذلك الطرد من مآس اجتماعية وإنسانية كبيرة لدى تلك الأسر خاصة تلك التي تركت وراءها أفرادا منها هناك بدعوى حملهم للجنسية الجزائرية.
وقال البعمري إنه “مع عيد الفطر لهذه السنة بينما العالم مشغول بالاحتفاء به، وانشغال الأمة العربية والإسلامية بكافة أشكال الدعم للمقدسيين، النظام الجزائري للأسف وحده شكل الاستثناء في المنطقة العربية ككل”، مستنكرا “انشغال نظام تبون بإعلان حرب اقتصادية على المغرب”.
وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي أن الحرب الاقتصادية على المملكة بالتزامن مع رسالة تهنئة العيد تمثلت في القرار الرئاسي الذي أصدره تبون الذي هدد فيها شركات بعينها ممن تتعامل مع المغرب ولها شراكات اقتصادية مع نظيرتها المغربية، مستغربا “اتهامها بالغدر وهي جريمة تصل عقوبتها للإعدام”.
وقد جرى الإعلان تبعا لهذه التعليمات أن مجلس إدارة شركة الأمانة للتأمينات الجزائرية، الفرع التابع للشركة الوطنية للتأمينات الجزائرية التي تمت تسميتها بالاسم في بلاغ الرئيس الجزائري تبون، قام بإقالة مديرها التنفيذي عبد الحق المنصور بسبب جنسيته المغربية، خوفا من الملاحقة البوليسية الجزائرية للشركة إن هي استمرت في تعاملها مع المغرب وإن بشكل غير رسمي.
وفي هذا الإطار، يرى البعمري أن “الأمر يتعلق بحرب اقتصادية خطيرة يريد النظام فرضها على الشركات الجزائرية؛ وهو ما يبرز أن الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد هش، متحكم فيه من طرف العسكر”، منبها إلى أن بنية الاقتصاد في الجارة الشرقية متداخلة مع بنية الحكم باعتباره المُسيطر عليه وخصوصا العُصبة الحاكمة.
العداوة تابتة و الصواب اكون هادي هي الجورة
عندما طردوا الاف المغاربة هل الشعب الجزائري استنكر او تظاهر او ندد ؟؟ عندما صنعوا مرتزقة و مولوهم و سلحوهم هل الشعب الجزائري ندد ؟؟ او تظاهر او استنكر ؟؟؟؟ اكثر من 200 الف من الجزائريين قتلوهم اخوانهم الجزائريين بالله عليكم هل من يقتلون اخوانهم سيريدون الخير للجيران ؟؟؟ المغاربة الاحرار يكرهون حتى الرياح التي تأتينا من الشرق
يشكل المغرب للنظام الحركي لكابرانات فرنسا وكما في علم الجميع شوكة كبيرة في حلقهم، وكلما دخلوا معه في معركة والا ويصابون بالفشل والانهزام ، يكفي ان المغرب اليوم والحمد لله قد تجاوزهم بسنوات ضوءية، في الكثير من الميادين ،
عقدة المغرب ستظل تعقدهم الى ان يدهبوا لقبورهم مثل سالفيهم والصحراء في مغربها الى يوم البعث،،
الله سيحاسب المرء عن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن عمره فيما افناه وليس عن هاشتاغات التضامن مع حماس ومسيرات الغوغاء من العدالة والتنمية آكلي السحت والحرام
الاثنينلا ثقة فيهم، مثل الاطفال الصغار لتوجيه الرأي العام المغربي و الجزائري
هل يعلم مسؤولوا جارة السوء وعلى راسهم النظام العسكري الديكتاتوري ان قرارهم وقف التعامل مع الشركات المغربية سيدفع المستثمرين الى سحب استثماراتهم والخروج من السوق الجزائرية لعدم الثقة في الدولة وهاذا سيكون منفعة للممملكة المغربية بجلب هذه الاستثمارات.
ليس اول مرة لهذا يجب قطع العلاقات مع الجران هكذا لا عين تتشوف ولا قلب يوجع تحياتي؟؟؟؟؟
الجزائر مازالت تطارد ذالك الخيط من الدخان حتى وجدت نفسها وشيكة على إلى الهاوية . تقارير المؤشرات الاقتصادية تقول أن الجزائر الدولة البترولية و الغازية مقبلة على الإفلاس طال الزمن أو قصر ،إن لم تتخذ إجراءات فورية لتصحيج العجز في الميزانية و النهوض بالاقتصاد من جديد ، ولم يبقى لها سوى حلول ضئيلة وهي الإستدانة الداخلية و الخارجية “طلب دين من البنك الدولي” أو رفع الضرائب بنسبة 200% أو نهج سياسة التقشف و طبع الدينار الجزائري الذي أصلا ليس له قيمة في السوق . وهذا قد يدخل البلد في التضخم ومن بعدها الإفلاس العام .
و بدون شك البلد قنبلة موقوتة لا محالة ستنفجر في بعض اسابيع إن لم تكن أيام،
الجزائر لم تطبع وتستخرج قانون الحشيش لخدمة الصهاينة بخنق المقاومة واضعاف قدرتها العسكرية يابنو صهيون اش خبار طائرة 80 مليار المطارات الاسرائلية مغلقة
وكيف تريدون ان يتصرف ما دولة تردد يوميا عبارة الجارة العدوة او البلد العدو
او جارة السوء وما شابه ذلم ومنها الرسم المصاحب للمقال ،،هل تريدون منه ان يقم بالثناء على تعاونها مع بلد عدو ؟ والله امركم غريب ايها المراركة ،،تتعاونون مع اسرائيل وتستفزون الشعب الجزائري على حدوده برفع علم اسرائيل وفي اليوم التالي يذكر هذا البوعمري بدون حياء ان الشعوب تتضامنمع المقدسيين ،،المغرب قايض بيت االمقدس بتغريدة ترامب ،،لو كنت مكانك كما تحدثت اطلاقا للاعلام بعدم ا تم كشف هويتك حول نداء المستقبل وكنت سببا في سحب كل الجزائريين لتوقيعاتهم من اللائحة
ان استمر الوضع على هذا الحال فانتظر قافلة اخرى يوم عيد الفطر من المغاربة
من اليد العاملة بطرق غير قانونية في الجزائر ،،وان اخذك النيف فابحث لهم عن عمل في المغرب او ارسل نساءهم وامهاتهم واخواتهم الى العمل في حقول. الفرولة باسبانيا ،لان اسبانيا لم تعد تقبل اليد العاملة المغربية الا من الاناث فقط
يزيدها فراسو هاذيك التهنئة و الاقتصاد المغربي لا يتوقف على الجزائر و القرار الذي اتخذه تبون يضر الشركات الجزائرية أكثر مما يضر غيرها هي المتوقفة على تعاملها مع الشركة المغربية صاحبة البرنامج أو اللوجيسيال و الدليل أن القرار تم سحبه و مثل هذه التصرفات الارتجالية توضح مدى الحقد و الكراهية اللذين يكنهما النظام الجزائري للمغرب كما يوضح أيضا المستوى المعرفي الهزيل الشخص يعد رئيس دولة… و لكن ربي كبير نصف قرن و هم يضعون لنا العصا في العجلة و المغرب بحول الله و قوته يمشي بخطى ثابتة و كيد الحاقدين في نحورهم
الفرق بين المغربي و الجزائر
الجزائري جرىء و يعمل في صمت
المغربي عاطفى و يقول مالا يفعل
هل سمعتم جزائري يتكلم عن الجزائريين المطرودين من المغرب سنة 72 اكيد لا ( نحن لا نبكي رغم انا الجزائرين لي كانو فالمغرب كأنو لاجئين في وقت الاستعمار عكس المغاربة الدين كانو في الجزائر هم احفاد و ابناء مغاربة جاؤو للعمل عند المعمرببن و سكنو اكبر المدن الجزايرية يوم كان اجدادنا عايشين فالجبال و القرى …….
بطريقة اخرى كانو يعاونو فرنسا على استيطان الجزائر … لا اريد ان اسمع اي رد قبل ما تقولي واش من عام جا جدك للجزائر و في اي مزرعة كاين يعمل ……….انشر اخي خلي الاخوة المغاربة يتعلمو يحللو و يفكرو منطق نفس الكلام في كل مكان و الا وحد طرح السؤول كيف راحو هولاء المغاربة للجزائر و الجزائر كانت في حرب
بليز بليز بليز يرحم والديك انشر خويا
لم اقرأ خبر الرساله او البرقيه الى ملك المروك.هناك تونس مصر موريطانيا قطر تركيا و لاكن المروك لم اجد هذا في اي وسيله اخباريه جزاىريه.فل نقول انه حقيقه بعث به اين المشكل السياسه نفاق و الدبلوماسيه للاذكياى . انكم محاصرون سياسيا قضي امركم تمعنوا توترات مع كل الجيران حتى امريكا سارعت في اتخاذ قرار المبعوث الاممي للاستفتاء الصحراء. اقتصاديا ليس لديكم ما تقدموه و كل بلادكم مرهونه لفرنسا و النقد الدولي و الخليجيين.سيادتكم مرهونه بعباره واحده انتم رعيه و ليس بواطنين.الجزاىر سوف تزلزل الارض تحت اقدامكم اقتصاديا .لقد ارغمتكم على ان تبينوا وجهكم الحقيقي و طلب الحمايه من بني صهيون و ان امر الحمايه متجدر في جيناتكم .الم تفهموا رساله تبون؟لا نريد اي تقارب .انتم منافقين لست انا من يقولها بل الغرب الكافر..
Voilà les décisions qui tuent l’intégration de l’économie maghrébine, que pouvons-nous attendre d’une dictature militaire qui ignore les abc pour un meilleur développement économique et social.l’ignorance et la haine d’un régime illégitime contesté par le peuple, le pousse à prendre des décisions qui confirment la médiocrité des généraux et de leur obligé président taboune.
Pas de soucis. Ne vous en faites pas pour les marocains. Ils savent très bien s’adapter. Le monde est vaste. Et comme on dit en arabe :celui qui a une et unique porte, que dieu la claque devant sa gueule. Vive le Maroc et vivent les marocains.
الي الاخوة المغاربة بغيت نقلو لكم مدروش عليه راه مريض مسكين مخلينا مجرينا بيه ها فرنسا ألمانيًا و الله غالب زاد عليه الحال
الرياح التي تأتينا من جهة الشرق نسميها الشرقي رياح غير نافعة تفسد الغلة والأشجار وتجف المياه لاخير فيها
لو كنتم تفكرون فعلا في القدس وفلسطين لما هرولتم للتطبيع ، المغرب متعاون مع إسرائيل منذ زمن بعيد وبالتالي الجزائر لا تثق فيكم ، ليس من باب العقل ان تأخدون أموالنا في النهار وتسبونا في الليل الشركات ااحزائرية أولى لا مكان للعاطفة هنا هذا من جهة ومن جهة ثانية من يضمن ما تدمره الشركات المغربية كالجوسسة الأمن القومي الجزائري لا يساوم .