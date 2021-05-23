العسكر الجزائري يحذر من "مؤامرات على الأنترنيت"

اعتبر سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أن “مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل أضحت ملاذا آمنا لشبكات إجرامية منظمة معروفة بحقدها وكراهيتها للجزائر”، وأن بلاده “أحبطت هجمات وأفشلت مخططات ومؤامرات عبر الفضاء السيبراني”، وفق تعبيره.

وأضاف شنقريحة، خلال افتتاحه أشغال ملتقى “الأمن السيبيرياني والدفاع السيبيرياني رهانات وتحديات”، أنه “بفضل وعي المواطنين وتجنّد الهيئات المختصة في الأمن السيبراني، تمكنت الجزائر من مواجهة وإحباط كل هذه الهجمات، وإفشال جميع المخططات والمؤامرات”.

وتابع رئيس أركان الجيش الجزائري: “الهجمات تهدف إلى ضرب الاستقرار وزرع الفتنة بين أفراد الشعب، وتخدم أجندات خبيثة، ومهمة حماية وتأمين الفضاء السيبراني والدفاع عنه مسؤولية جماعية، تُضمن من خلال استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني، يتعين أن ينخرط فيها الجميع، مع الحرص الدائم على التكيف مع التحولات السريعة للفضاء السيبراني، وتوفير الحلول اللازمة، سواء الاستباقية أو العلاجية، الكفيلة بحماية رصيدنا المعلوماتي من جهة، والحفاظ على حقوق وحرية مواطنينا من جهة أخرى”.