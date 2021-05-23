العسكر الجزائري يحذر من "مؤامرات على الأنترنيت"

العسكر الجزائري يحذر من "مؤامرات على الأنترنيت"
صورة: أرشيف
الأحد 23 ماي 2021 - 15:54

اعتبر سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أن “مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل أضحت ملاذا آمنا لشبكات إجرامية منظمة معروفة بحقدها وكراهيتها للجزائر”، وأن بلاده “أحبطت هجمات وأفشلت مخططات ومؤامرات عبر الفضاء السيبراني”، وفق تعبيره.

وأضاف شنقريحة، خلال افتتاحه أشغال ملتقى “الأمن السيبيرياني والدفاع السيبيرياني رهانات وتحديات”، أنه “بفضل وعي المواطنين وتجنّد الهيئات المختصة في الأمن السيبراني، تمكنت الجزائر من مواجهة وإحباط كل هذه الهجمات، وإفشال جميع المخططات والمؤامرات”.

وتابع رئيس أركان الجيش الجزائري: “الهجمات تهدف إلى ضرب الاستقرار وزرع الفتنة بين أفراد الشعب، وتخدم أجندات خبيثة، ومهمة حماية وتأمين الفضاء السيبراني والدفاع عنه مسؤولية جماعية، تُضمن من خلال استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني، يتعين أن ينخرط فيها الجميع، مع الحرص الدائم على التكيف مع التحولات السريعة للفضاء السيبراني، وتوفير الحلول اللازمة، سواء الاستباقية أو العلاجية، الكفيلة بحماية رصيدنا المعلوماتي من جهة، والحفاظ على حقوق وحرية مواطنينا من جهة أخرى”.

الأمن السيبيرياني الحراك الجزائري نظام العسكر نظرية المؤامرة

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‫تعليقات الزوار

28
  • assifnwourgh
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:01

    المهدد الرئيسي للأمن الجزائري يوجد داخل قلعتها العسكرية.. إنهم أشباه جينرالات بأوسمة مزيفة..

    108
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  • kkkk
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:02

    على زين الاقتصاد لي عندك يا وجه العداب

    122
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  • عبد الرحيم
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:09

    شخص يطالبه الشعب بالمغادرة ومكروه يخاف على استقرار الجزائر؟ انت ذبحت بنفسك الجزائريين وبابشع الطرق وما زلت لا تخب خيرا له.

    33
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  • rachida
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:12

    السلام عليكم.وهذه المنظمات الإجرامية من طبيعة الحال يقصد بها المغرب والمغاربة بأنها هي من تريد زرع الفتنة في الجزائر وبين الجزائريين.قاليك ضربني وبكى وسبقني وشكى لأن الجزائر هي من تقوم بهذه الأفعال الإجرامية ضد المغرب وليس المنظمات ضد الجزائر.باقي غير زايدين فيه.عوض الاتعاض من الاتحاد الاوروبي اللذي يتحد ويكون يد في يد كلما يحسون أن هناك خطر ما يتهددهم هو مزال يبحث عن التفرقة بين المسلمين اكثر فاكثر.الله يشافي وصافي وفقط ملامح وجهه تبين عمق شرهم ضد الاخرين

    20
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  • rado
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:12

    أقسم أنك لو أردت فعلا مصلحة الحزائر لتركت الحكم مند زمان، لمادا عدد كبير من رؤساء الدول كفرنسا، أمريكا ووو تركوا الحكم للآخرين إلا أنت، هل هؤلاء الرؤساء لا يريدون مصلحة بلدانهم، إن أمرك مكشووووف للجميع وتتجاهل حناجر الشعب الجزائري الدي يقول لك كل يوم جمعة (تنحاو كاع يا عصابة)، وهم على حق والأدلة لا حصر لها، ما يهمك هو السلطة من أجل ضمان قضاء اغراضك واغراض عائلتك وحاشيتك. المرجوا النشر

    15
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  • السلاوي
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:13

    كلام لتغذية العقول البسيطة عندما تكون ادمغة فيها سمكة و اغلبية الجزائريين كذالك كل ما بقوله ولي امرهم حقيقة مطلقة مثلا حاربوا اسرائيل و دستورهم كان يمنع جيشهم من الخروج خارج الحدود حتى سنة 2020 هل الدماغ الدي فيه سمكة قادر على الفهم هل يعقل ان الجيش كان ممنوع الخروج خارج الحدود و المشاركة في الحروب ضد اسرائيل!!! السمكة عاجزة على هده المقاربة البسيط للعقل البشري

    4
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  • BENT JAZAYER
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:14

    كل دولة لها الحق فالدفاع عن امنها واستقرارها شعب الجزائري واعي بهذا كل يوم نرى الهجمات بالسب والشتم واسائت الرموز الدولة لا ثيقة فالشيطان الذي لعنه الله وامن الجزائر هو امن الشعبها ولا نسمح لأي كان المساس باءمننا ولنا الحق فالدفاع عن الامانة التي تركوها لنا شهدائنا الابرار رحمهم الله

    -48
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  • صالح من تيزي وزو
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:14

    لا حول ولا قوة الا بالله
    و ما شاء الجنرالات في الشأن السياسي للجزاءير
    هذه التدخلات تعني ان الحكم بيد العسكر. اما تبون المسكين مغلوب على أمره فهو الان دمية في يد جنرالات الجزاءير
    لهذا يتحتم على الحراك ان يغير اللهجة لانقاد الشعب الجزاءيري

    14
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  • برامين
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:15

    هذا الانسان عيش مازال في الحرب الباردة ،اظن خاصوا شيء تحدديث يوصلوا 15.2 وما فوق ،العالم كله يتامر علی الجزاير كانها دولة المواطنينةفيها يمشون فوق الالماس ،ما في خباروش ان البطاطا مفقودة ،والزيت كيشريوها في الميكات،۔الله يعفو۔

    13
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  • azar
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:16

    انتبه اسي شنقريحة زير التسرويلا مزيان عند تدير كاكا

    14
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  • انس
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:17

    بلا بلا بلا. لم يبق لهؤلاء الحمقى سوى الكلام و الكلام…فعلا مجموعة عجزه معتوهين.

    16
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  • محمدين
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:18

    أصبحت عزلة جارة الشر تزداد يوما بعد يوم وهي من حيث لا تدري يستغلها الغرب لاستفزاز المغرب ويوم يطلق الغرب يده منها سيصبح عسكر الجزائر على رأس لوائح الشرطة الدولية بعد أن تكون البلاد قد تشتت وتجزأت ولن يكون مصير العسكر أفضل من مصير القذافي

    14
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  • agence
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:18

    الجزائر في طريقها الى الزوال والانهيار ان بقي نفس النظام الحاكم
    مخلفات الاستعمار لا تفوتها أي مناسبة للوقوف في وجه المغرب مع الكفار وهدا في حد ذاته إهانة للامة الإسلامية عامة والعربية خاصة فهي دائما تقف إلى جانب بورقعة الاسباني
    اللهم باعد بيننا و بين النظام الجزائري كما باعدت بين المشرق والمغرب

    10
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  • abdeltiffillali
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:23

    شكون دها فيك يا بدنجال نهار العيد يتحدث وكأن الجزائر شي دولة عظمى واش كان شي سيبراني اكثر منك المافيولوزي ياك انت لي دخلت ابراهيم رخيص إلى إسبانيا يا وجه

    15
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  • متتبع
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:24

    في الصورة أعلاه لا يوجد تبون أمام سعيد شنقريحة .. ما السر في ذلك ؟

    8
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  • جزائري ثائر
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:27

    ان الشعب الجزائري استوعب تلاعبكم ياجنرالات العار بالكلمات و الجمل فشتان بين الأمن السيبيرياني و نشر الواقع على منصات التواصل الاجنماعي. و يقول للعسكر حاكم البلاد بقوة العصا و الترهيب: حتى لو قمتم بقطع صبيب الانتيرنيت فالاخبار الصحيحة تصل للجميع على الرغم من محاولة صحافتكم تغيير الحقائق فالعالم اصبح مجرد قرية صغيرة

    6
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  • كريم
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:28

    واش باقي حي هءا السيد. أكاد اقسم باغلظ الأيمان ان هذا المخلوق لايعرف معنى السيبرياني لأنه خلق في زمن الديناصورات المنقرضة

    3
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  • عبده/ الرباط
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:32

    مثل هذه الأمور يجب أن يتحدث فيها رئيس الدولة أو وزير الداخلية .أو ذوو الاختصاص….. أما العسكر فلا يحق له ذلك فمكانه هو االثكنات و حماية الحدود عندما يطاب منه ذلك……لم يسبق لي في المغرب أن شاهدت جنرالا يتحدث في السياسات العامة لأن الجيش بعرف حدود صلاحياته و مهامه
    .

    5
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  • أستاذة وطنية
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:39

    جنرالات الجزائر عندما فشلوا في احتواء الوضع حراك الشعب بدؤوا يصدرون ازمتهم إلى دول الجوار كونوا على يقين ان لا أحد يريد زعزعة الا انتم الذين تريدون الاستمرار في حكم العسكر الذي يرفضه الشعب راجعوا أنفسكم

    4
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  • abdou
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:40

    خُبتكم ٱتجاه جيرانكم موجود فقط في عقولكم في حين أنتم تسقون بسمكم . عقيدتكم كل ما يشعل نار الحقد و الكراهية وتسمم العلاقات لكن لن يتأدى منها إلا نظامكم الذي بدأ في الإنهيار بحراك الشعب العاقل الذي يتوق للسلم والتعاون الأخوي وهذا ما سينتصر طال الزمن أو قصر. حبل الكذب قصير ولو طال.

    4
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  • عبدالسلام،
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:42

    اكبر مؤامرة تعيشها الجزائر وشعبها هو نظام الطغات لكابرانات الحركي،

    4
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  • IBN CHAHID DZ
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:46

    وراء كل هذا الصهاينة الشياطين الذين لعنهم الله ومن اتبعهم انتهى الكلام
    رحم الله شهدائنا الابرار

    -8
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  • محمد بن ابراهيم
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:49

    كابرانات الجزائر مفلسين سياسيا ومآلهم مزبلة التاريخ.كل هذا الحقد ضد المغرب وضد مصالحه سينهكهم . عاش المغرب عاش الملك

    6
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  • كفاكم توهما؟ ؟؟؟
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:50

    يقول المتل المغربي (( شكون أداها فيك الحريرة نهار العيد؟ ؟؟؟؟؟؟؟))) ، أيها الكبران؛ اهتم بشؤون شعبك؛ ؛؛المغرب في خير وسلام

    5
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  • هلال بني ملال
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:52

    جيران تاع مغرب كاع كلهم وحيدة نفس الغل والحسد والحقد …

    المغرب جا شوكة والدار لي شوكة كتكون محل إعجاب جميع السكان الناس المارة وخصوصا الجيران

    2
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  • أغراس
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:54

    يتكلم عن أجندات خبيثة و الحقيقة هو أنه ليس أخبث من هدا النظام ، نظام العجزة المتكبر على الفاضي

    0
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  • agence
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:57

    اعتراف صريح
    مع رفض غالي تسلم الاستدعاء دون الرجوع الى السفارة الجزائرية هو تصريح واعتراف صريح كون المعني مرتزق يشتغل بامر العسكر الجزائري. فكيف يعقل ان يلجأ رئيس دولة معترف بها _ حسب زعمهم_ الى سفارة دولة أخرى لاتخاذ قرار يهمه شخصيا فكيف بمن لا يملك أمره أن يتولى تسيير أمر شعب محتجز. الخلاصة انه لا وجود لشيء اسمه الجمهورية الصحراوية وانما يوجد في الواقع مليشيات مسلحة تمولها وتديرها المؤسسة العسكرية في الجزائر ضدا في المغرب وم—

    0
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  • Saghro
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:58

    شخص عسكري يخاطب الشعب أكثر من رئيس الدولة ، وبالتالي يدعون أن الجزائر دولة مدنية .

    1
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