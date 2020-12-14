"العشاء الأخير" .. إصدار مسرحي جديد للساورة

صدر، مؤخرا، للكاتب المغربي عبدالله الساورة نص مسرحي جديد حمل عنوان “العشاء الأخير”.

وينطلق الكاتب في إصداره الجديد من اللوحة الشهيرة لليوناردو دافينتشي “العشاء الأخير”، التي استغرق في إنجازها الفنان أزيد من ثلاث سنوات، وذلك من خلال سؤال مركزي مفاده: من هو الرجل الذي يستحق أن يكون زعيم ورائد عصر النهضة؟

للإجابة عن هذا السؤال، يعرج الكاتب على أنماط وأساليب تؤلف بين التشكيل والتاريخ والقصة والسياسة، “في نص مسرحي متكامل يحمل الكثير من الأبعاد ومن الدلالات ومن أوجه التقابل والتقاطع بين سلطة السياسي وسلطة المثقف زمن التحولات الأوربية إبان عصر النهضة، حيث تم الاحتفاء بالإنسان من خلال تمجيد سلطة العقل والدعوة إلى قيم الحرية والإبداع المعرفي بأشكاله المختلفة…”.

كما يقدم الكاتب عبدالله الساورة، القادم من دروب الصحافة والنقد السينمائي، هذا النص المسرحي بلغة بسيطة تبتعد عن التعقيدات وبأسلوب سلس وشيق على شكل حوارات تتقاطع مع حكاية لوحة “العشاء الأخير”، ومع مخاضات عصر النهضة، مبرزا القيمة الرمزية لهذه التحولات في عمقها الإنساني.

النص المسرحي “العشاء الأخير”، الصادر في كتاب من الحجم المتوسط (32 صفحة)، “تضافرت فيه كل عناصر الكتابة المسرحية وما تحمله من تشويق وإثارة ذات أبعاد فنية وجمالية، تأخذ القارئ إلى عوالم يتداخل فيها المتخيل بالواقعي والفكري بالفني الأدبي الجمالي”.