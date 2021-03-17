"العصبة" تقرر إبقاء "ديربي البيضاء" في الموعد

"العصبة" تقرر إبقاء "ديربي البيضاء" في الموعد
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 17 مارس 2021 - 22:32

رفضت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الطلب الذي تقدم به نادي الرجاء الرياضي، القاضي بتأجيل مباراة “الديربي” التي ستجمعه بغريمه الوداد الرياضي لحساب الجولة العاشرة من منافسات “البطولة برو”، المقرر إجراؤها الأحد المقبل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن العصبة الاحترافية رفضت طلب إدارة الفريق “الأخضر” وقررت الإبقاء على مباراة “الديربي” في موعدها المحدد سلفا، لتفادي عرقلة طريقة عمل الشركة الإسبانية المكلفة بالبرمجة، كما أخبرت المكتب المسير للرجاء أنه بإمكانه الاحتفاظ بلاعبيه الدوليين قبل أربعة أيام من المباريات الرسمية لبلدانهم الأصلية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الرجاء سيكون بإمكانه الاحتفاظ بلاعبيه الدوليين، ويتعلق الأمر بمدافع “فرسان المتوسط” سند الورفلي، والكونغوليين بين مالانغو وفابريس نغوما، على اعتبار أن أول مباراة للمنتخب الليبي أمام المنتخب التونسي لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، ستلعب يوم الخميس من الأسبوع المقبل، وهو التاريخ نفسه الذي يواجه فيه المنتخب الكونغولي نظيره الغابوني عن الجولة ذاتها.

من جانبها، أكدت قناة “الرياضية”، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن لقاء “الديربي” سيجرى الأحد القادم بداية من الساعة الخامسة عصرا.

وكانت إدارة الفريق “الأخضر” قد تقدمت بطلب تأجيل “الديربي” بناء على تلقي لاعبي الفريق المحترفين الدعوة للالتحاق بمنتخبات بلدانهم في الفترة الممتدة بين 22 و30 مارس الجاري، لكن العصبة الاحترافية رفضت الطلب.

الديربي العصبة الوطنية الاحترافية المركب الرياضي كرة القدم

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حصيلة مائة يوم مائة مدينة
الأربعاء 17 مارس 2021 - 20:26 91

حصيلة مائة يوم مائة مدينة

صوت وصورة
بين العزلة والعطش
الأربعاء 17 مارس 2021 - 17:34 5

بين العزلة والعطش

صوت وصورة
مناورات مصافحة البرق
الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:41 1

مناورات مصافحة البرق

صوت وصورة
كورونا والتعليم في كيبيك
الأربعاء 17 مارس 2021 - 15:32 1

كورونا والتعليم في كيبيك

صوت وصورة
فرص مرضى سرطان الدماغ
الأربعاء 17 مارس 2021 - 14:18 3

فرص مرضى سرطان الدماغ

صوت وصورة
اتفاقية السكك الحديدية والمتاحف
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 21:22 5

اتفاقية السكك الحديدية والمتاحف