"العصبة" تقرر إبقاء "ديربي البيضاء" في الموعد

رفضت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الطلب الذي تقدم به نادي الرجاء الرياضي، القاضي بتأجيل مباراة “الديربي” التي ستجمعه بغريمه الوداد الرياضي لحساب الجولة العاشرة من منافسات “البطولة برو”، المقرر إجراؤها الأحد المقبل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن العصبة الاحترافية رفضت طلب إدارة الفريق “الأخضر” وقررت الإبقاء على مباراة “الديربي” في موعدها المحدد سلفا، لتفادي عرقلة طريقة عمل الشركة الإسبانية المكلفة بالبرمجة، كما أخبرت المكتب المسير للرجاء أنه بإمكانه الاحتفاظ بلاعبيه الدوليين قبل أربعة أيام من المباريات الرسمية لبلدانهم الأصلية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الرجاء سيكون بإمكانه الاحتفاظ بلاعبيه الدوليين، ويتعلق الأمر بمدافع “فرسان المتوسط” سند الورفلي، والكونغوليين بين مالانغو وفابريس نغوما، على اعتبار أن أول مباراة للمنتخب الليبي أمام المنتخب التونسي لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، ستلعب يوم الخميس من الأسبوع المقبل، وهو التاريخ نفسه الذي يواجه فيه المنتخب الكونغولي نظيره الغابوني عن الجولة ذاتها.

من جانبها، أكدت قناة “الرياضية”، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن لقاء “الديربي” سيجرى الأحد القادم بداية من الساعة الخامسة عصرا.

وكانت إدارة الفريق “الأخضر” قد تقدمت بطلب تأجيل “الديربي” بناء على تلقي لاعبي الفريق المحترفين الدعوة للالتحاق بمنتخبات بلدانهم في الفترة الممتدة بين 22 و30 مارس الجاري، لكن العصبة الاحترافية رفضت الطلب.