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‫تعليقات الزوار

2
  • عبدو المكناسي
    14 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    من نهار عقلت على راسي وداك السبع بوحدو تما بافران والجماعة ما قامت حتى بشي مبادرة باش تزيد نحت حيوانت اخرى باش حت الزوار تكون عندهوم شهية الزيارة اما ذاك الاسد العالم كل عارفو وتصور معاه

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  • tarik kech
    14 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    ما فهمت والو حنا تنبغيو نسافرو تيقولو لنا خاصك الورقة. واش الورقة نت الا الورقة

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