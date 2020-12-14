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تعليقات الزوار2
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غموض يلف وفاة شاب داخل شقة في بنسركاو
من نهار عقلت على راسي وداك السبع بوحدو تما بافران والجماعة ما قامت حتى بشي مبادرة باش تزيد نحت حيوانت اخرى باش حت الزوار تكون عندهوم شهية الزيارة اما ذاك الاسد العالم كل عارفو وتصور معاه
ما فهمت والو حنا تنبغيو نسافرو تيقولو لنا خاصك الورقة. واش الورقة نت الا الورقة