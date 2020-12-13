العلاقات المغربية الأمريكية بين محمد الثالث ومحمد السادس

في دجنبر 1777، وقبل ميلاد الدستور الأمريكي، اعترف المغرب بالسيادة للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة بريطانيا العظمى، بعد أن أعطى لكل السفن التي تبحر تحت العلم الأمريكي حق الوصول إلى الموانئ المغربية بكل حرية، وحصل ذلك قبل توقيع معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية التي وقعت من طرف السلطان المغربي محمد الثالث بن عبد الله، الملقب بسلطان العلماء أو عالم السلاطين، والرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية توماس جفرسون سنة 1786.

وقتها كان “أبناء الحرية” قد رسموا بدمائهم الخطوط الأولى لحدودهم الوطنية في مواجهة “القرارات البريطانية التي لا تطاق”. وفي دجنبر 2020، سيسجل التاريخ أن أمريكا ردت الدين القديم للمغرب، باعترافها رسميا بسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

ليس هذا فقط، بل إن البيت الأبيض عمم عبر موقعه الإلكتروني النص الكامل لاعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي، وجاء فيه: “اعتبارًا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية، وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.

بالأمس، اعترف محمد الثالث بالسيادة الأمريكية، واليوم تعترف أمريكا بسيادة المملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس على الصحراء، واضعة حدا لكل التأويلات، ولعله من فخر المغاربة أمام العالم أن تكون مدينة طنجة هي المحتضنة الأولى لأقدم مقر دبلوماسي لأمريكا في الخارج.

كل من نيويورك، ونيوجيرسي، وبنسلفانيا، ونيو هامبشر، وماساشوستس، ورود آيلند، وكونيكتيكت، وديلاور، وماريلاند، وفيرجينيا، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وجورجيا… كانت تعتبر مستعمرات بريطانية، لكن المغرب كان سباقا إلى الاعتراف بها كولايات من جمهورية واحدة. وها هي الأقدار تؤكد مرة أخرى أن العلاقات المغربية الأمريكية دائما تحقق انتصارات كبرى مع وجود سلطان اسمه محمد، سواء تعلق الأمر بالثالث أو السادس.