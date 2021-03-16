العلمي: جميع الطائرات التجارية في العالم تضم قطعا مصنوعة بالمغرب

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، إن قطاع صناعة الطيران بالمغرب نجح في الخروج من أزمة فيروس “كورونا” بشكل أقوى، وأصبحت مؤشراته المستقبلية واعدة للغاية.
وذكر الوزير، ضمن لقاء رقمي نظم اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين لشركات وطنية ودولية عاملة في قطاع صناعة الطيران، أن المملكة أصبحت مع مرور السنين فاعلا قويا وذا مصداقية في هذا المجال إلى جانب الدول الكبرى.
وحسب المعطيات التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، فإن 142 مقاولة تشتغل في قطاع الطيران بالمغرب، وقد سجلت مناصب الشغل في هذا القطاع خلال السنة الماضية تراجعا بحوالي 10 في المائة مقابل 43 في المائة المسجلة على المستوى الدولي.
وعلى مستوى رقم المعاملات في التصدير، ذكر المسؤول الحكومي أن قطاع صناعة الطيران المغربي سجل تراجعا ناهز 29 في المائة مقابل 50 في المائة المسجلة على المستوى الدولي.
كما أشار العلمي إلى أن قطاع صناعة الطيران يعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني ومنصة لاستعراض مهارات المهندسين المغاربة وكبار التقنيين.
وعلى مستوى الاندماج، أي الاعتماد على أجزاء مصنعة محلياً، كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر أن المعدل بلغ السنة الماضية حوالي 38 في المائة، متجاوزا بذلك الهدف الأولي 35 في المائة المحدد في مخطط التسريع الصناعي.
وأضاف العلمي قائلاً: “صنع 38 في المائة من طائرة كاملة أمر نادر؛ فحتى الدول المتقدمة تحقق أقل من ذلك، لأنها تتعاقد خارجيا.. اليوم، كل طائرة تجارية تطير في سماء كوكبنا تضم على الأقل قطعة واحدة تم تصنيعها في المغرب، إنه عنصر أساسي يبعث على الفخر”.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “المغرب تمكن في تطوير منظومة صناعية خاصة بالطيران في العشرين سنة الماضية”، مشددا على أهمية التكوين الذي يعتبر عنصرا مهما لتوفير موارد بشرية مؤهلة التي هي بمثابة قلب المنظومة الصناعية.
ونجح المغرب في تجاوز جنوب إفريقيا لاحتلال المرتبة الأولى إفريقيا على مستوى صناعة الطيران، وأورد العلمي في هذا الصدد أن هناك فاعلين كبارا اتخذوا قرارات إستراتيجية خلال أزمة “كورونا” للتعامل مع المغرب، ومن المرتقب أن يتم الكشف عن إعلانات إستراتيجية في هذا الصدد في غضون الأشهر المقبلة.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء، الذي نظم بشكل حضوري ورقمي، شكّل فرصة لاستعراض حصيلة القطاع واستشراف الآفاق وعرف مشاركة عدد من الفاعلين الدوليين في قطاع صناعة الطيران؛ من بينهم “بوينغ” و”إيرباص” و”سافران”.
كثرت خرجاتك الاعلامية من بينها تلك التي غيرت فيها السيد الانمي مخترع البطارية وقدمتها للاعلام كانك انت من اخترعتها ههههههههههههههههههههه
جنون العظمة يعالج
أتمنى أن يكون الوزير الطالبي العلمي صادقا وأتمنى أن أكون مخطأ لأنه لم نعد نثق في السياسيين واعتدنا وتعودنا على سماع الكثير من الأكاذيب.
و هل المغرب الذي صنعها و ابتكرها….. بل الشركات الاجنبية التي قامت بذلك.. و المغرب فقط شجع الشركات على ذلك.. من اعفاءات ضريبية. و… و…. و…. بدل تشجيع العلم و االابتكار…. نفتخر بشركات ليست مغربية
اللهم زيد وبارك, هادي في خاطر اصحاب صناعة نفخ العجلات. اللهم بارك كل خطوة يقوم بها بلدي.
ربما يصنع في المغرب ماهو مضر ببيئة الدول المستوردة فهم لا يريدون تلويث أجوائهم وفرشاتهم المائية فيوعزون إلى دول العالم الثالث صناعتها ولا يوكلون لهم صناعة ما هو تكنولوجيا متطور. ولكم الكلمة
هاد خونامنين بدات كوروناوهو طالقها علينا
صنع في المغرب!!؟؟؟ ايوا غير الله يحضر السلامة و صافي.
إنه أمر جيد يحق لنا أن نفتخر بدلك ،السيد العلمي رجل مناسب في مكان مناسب فمزيد من التوفيق والنجاح
افتخر بكوني مغربي . رغم الانتقادات لكن المغرب يتطور وبشهادة المنتقدين انفسهم .
أيها الوزير انظر الى الاجور الزهيدة التي يشتغل بها العمال تفقرون ابناء شعبكم وتغنون الشركات الرأسمالية مصاصة الدماء الاجنبية
ههههههههههههههههههههههه و غير الله يستر على هاد الحساب
كثرت التطبيل والتزمير…..
لا البلد لا المواطن العامل لا الصناديق ديال الخزينة كتستفاد..
فقط الشركات العابرة للقارات تنر على البلد هاربة من الضرايب ةبعد انقضاء المدة تحمل حقائبهم ويدهبون لجهة احسن…
ويبقى شعار قولو العام زين من اجل تلميع ثورة اشخاص واحزاب….
الله يعطينا وجهكوم القاصح…
أملنا القريب بحول الله أن نرى طائرة ولو مروحية في المجال العسكري صنعت بالمغرب ومغربية الصنع مائة في المإة.
ومع ذلك المغرب بلد فقير ، اشرح لنا من فضلك لان هناك شيء غير واضح
إفتخر يا مغربي وٱرفع رأسك لقد دخلنا نادي صناعة الطائرات والسيارات، نعم هناك مشاكل على غرار جميع دول العالم، لكن المستقبل كله تفائل، أتمنى أن يحتفظ السيد وزير الصناعة بمنصبه في الحكومة المقبلة إن شاء الله.
واضح.مجهودات جبارة في هدا المجال.
ولكن تكيسوا على الناس اللي على جانبنا.
عار الجار على جارو
ربط شوية اسي العلمي. ماشي جميع الطائرات.
Merci monsieur le ministre d’avoir laissé vos affaires pour vous occuper de l’industrie ds notre pays ,malgré votre richesse vous avez acceptés de mettre
vos compétences au service de votre pays ,merci a vos adjoints et a tt ceux qui travaillent pour notre pays i
قبل 2000 هناك مثل كان متداول المغرب كيصنع الإبرة وتذهب إلى الصين لوضع الثقب وكان هذا هو الرد على التطوير الصناعي في المغرب لكن
اليوم المغرب يصنع بل أصبح أرضية صناعية وبعد سنوات سيدخل المغرب ضمن 50 دولة اقتصادية في العالم وهذا ما سيجعل البعض يصاب بالسكة القلبية
نتمنى النجاح الميدان الصناعي في المغرب على الأقل يعيشوا الأبناء أما الأباء عانوا الفقر و التهميش طوال حياتهم إلا فئة قليلة عاشت في رفاهية
نتمنى ونتمنى أن يستفيد المواطن المغربي من الإمكانيات والدعم للرفع الإنتاجية مستقبلا ودفع المغرب من بين الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة. ..
تبارك الله!إذن نحن القوة الأيرونوتيكية الأولى في العالم! هل اقتربنا من صناعة طائرة مغربية خالصة مثل سو 57 و ف 35؟ سنسمي الشركة علمي بونغ أو علمي يوشين! أين مشروع صناعة جهاز التنفس الاصطناعي؟1000 حي صفيحي، الرتبة 121 في التنمية البشرية!التعليم مهلوك!300 ألف طفل مهندس تخرجوا من الابتدائي؛ يعني خرجتوا عليهم! 8 ملايير دولار تهرب سنويا! هادشي غي رأس جبل الجليد! أين الفوسفاط؟ أين الذهب؟ أين السمك؟ أين تقع باناما و الجزر العذراء؟ أين جزر الكنز؟ الناس مازالت تشتكي من التعذيب!هل تعذبون طائرات العالم بقطع غياركم؟ هل التكنولوجيا مغربية؟
سبب التأخر العلمي الذي يعاني منه المغرب هو مثل هؤلاء الذين يأخدون المناصب الكبرى في البلد بدون التوفر على الكفاءة اللازمة وفوق هذا يعتبر أن قراء هيسبريس وعامة الشعب غير مثقفين لدرجة عدم معرفتهم الفرق بين صُنع في المغرب وصُنع مغربي. أعتقد والله أعلم أنه هو من لديه هذا الخلط والله أعلم.
J’aime ce ministre il est vraiment actif et presentable. la bonne personne pour le bon poste.
لاحول وخلاص . حلقنا بعيدا بعيدا ولم نتجاوز بعد دوار الكديا .
إذا كانت هذه الصناعة لا تعطي النتيجة الملموسة أ سي العلمي على الحياة المعيشة للمواطن المغربي بنقص منها.المعقول هو أش كيستفد المغاربة من هذه المشاريع الصناعية الوهمية خاصها تظهر المفعول ديالها على الشعب كما في دول المتقدمة
و جميع بلدان العالم يوجد فيها مهجرون مغاربة
من هذه الصناعات الطيرانية ماذا استفاد المغربي العادي الفقير المعدم الذي لا يجد قوت يومه و لا يجد مستشفى في المستوى و لا يجد المدرسة الجيدة ؟
شيء جميل أن نرى دول صناعية تصنع منتوجات و نرى أيضا شعوبها تعيش في رفاهية و تتوفر على خدمات صحية و مدرسية و اجتماعية
إذن لماذا المغرب حالة شاذة ؟ حالة خاصة ؟ الاستثناء المغربي ؟
بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى من السيد الوزير المحترم سي حفيظ العلمي أن يشجع الانتاج عوض الاستهلاك ، على الجميع ان يتعود على احترام بل تقديس العمل ، وعلينا محاربة ثقافة الكسل والتقاعس و وكراهية العمل والاجتهاد، وعلينا ان نشجع الابداع والابتكار والاختراع … ، فالكفاءات متوفرة والمهارات والقدرات موجودة وهي على اهبة الاستعداد للانطلاق ولا تنتظر الا التحفيز ، ولو فتحنا الباب لراينا الكفاءاة العالية مستعدة الانخراط في التنمية يجب على الوزارة الوصية أن تبادر الى اعطاء هذه الفرصة.
يلاه نضوا تخدموا بلادكم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنا جميعا
السيد الوزير قل لنا اين هي آلات التنفس الاصطناعي التي يصنعها المغرب؟ من مواد محلية ومتوفرة؟ ولماذا لم يتم انقاذ الارواح التي توفيت في مستشفيات المغرب؟
ربط السلوكية اسي العلمي غير كتشير فالهدرة، ها صناعة السيارات ها الطائرات ها أجهزة التنفس ها لكرينة الكحلة، ألا تعلم أن المخزن غير كاري الأرض و العمال بثمن زهيد للشركات الكبرى لكي تصنع و تبيع و تصدر مقابل تلويث التربة و الجو، ماذا يصنع المغرب و وزارتك، عمليا لاشيء معتبر، سير كذب على الأموات حنا رانا شايفين كلشي.
هل السيد الوزير يطمع و يطمع هو أيضا في رئاسة الحكومة؟ غي تهناو مكاينش الانتخابات في 2021! الشعب رافض هذه الأحزاب الحشيشية كلها! أمس خرج مرشح آخر و كانت نتيجة الخرجة كارثية في الموقف من التعليقات المخدومة و المتفق عليها سلفا! رئيس الحكومة لن يخرج من الوجوه الفاشلة الحالية؛ غي تهناو!رئيس الحكومة القادم سيكون من حزب القاسم الانتخابي الذي تأسس مؤخرا!رمزه الانتخابي هو المنشار! طالع واكل نازل واكل! ما دخلوش ل شي قنصلية!
بغيتوا كلشي اتصنع فالمغرب. ياك هاذ خونا إخترع- بضم الميم – في المغرب براكا. ابحالو بزاف لحاملين العلامة التجارية للاكاديب
بكل صراحة منذ مجيء العلمي كل القطاعات الصناعية تطورت بشكل كبير و اعطى دفعة قوية لإظهار مهارات اليد و العقل المغربية. مزيدا من التوفيق له و لبلادنا.
ادا كان صحيح ما يقوله السيد الوزير.لمادا ليست لدينا طاءرة من صنع مغربي !!!!
واش القطع المصنوعة في المغرب عندك لبروفي ديالها أم فقط كلام موجه للاستهلاك الداخلي الكل يعرف ان الدافع هو اليد الرخيصة كمعمل طنجة
إلى الأمام وفقك الله لما فيه خير لهذه البلاد
هنيئا لنا كمغاربة والإحباط ليس من خصالنا الكسالا هم المحبطون ما قاله السيد الوزير صحيح المغرب ذاهب في ثباث .
Monsieur le Ministre Mr Alami
Nous vous disons bravo
Félicitation pour le Maroc
L’aéronautique et l’automobile au Maroc dépassé largement deux fois la rentrée du Phosphate
Nous espérons que l’industrie l’aéronautique et l’automobile chacun dépasse 2 ou 3 fois la pêche et le phosphate
J’adresse à ceux et celles qui ouvre toujours leur gueule sur le phosphate et la pêche
Si on avait compté sur ces deux resources on serait comme l’Algérie en train de faire la queue sur le pain
كفانا من التعليقات السلبية فكثير من المدونين بصفحات هسبريس هم سلبيون في جميع كتاباتهم.التشجيع والتنويه بالإيجابي يضرهم.السيد العلمي وزير مثالي ساهم بالرفع التدريجي من مستوى مختلف الصناعات بالمغرب وخصوصا منها المستقبلية وخير دليل على ذلك المربتبة المتقدمة إفريقيا.فمزيدا من التألق السيد الوزير ولا تلتفت إلى أولئك السلبيين.
الى صاحب التعليق الأول
السي العلمي حشمت فبلاصتك
انت ألي خاصك تحشم على عراضك ألي ما داير والو وما حققتي والو وما عمرك دير والو
أما سيدك ومولاك العلمي فهو رجل ناجح ومواطن نافع يخلق الشركات والشغل ومنابع الضرائب ووزير جلب مئات الشركات العالمية التي خلت مئات الألوف من مناصب الشغل
أما أنت أشنو درتي ولاش لايق ؟
باش كا تفيد البلاد أنت وباقي العبيد التابعين لجماعة الاخوانجية، باش ؟؟ غير الفهامات الخاوية والطنز البلدي والنهار كامل وانت كمقيل كا تعلق وتعطي رأيك رغم أنه تافه لا يعتد به
ردا على السلبيين واعداء هذا الوطن،اقول لماذا لا تقارنو بلدكم المغرب بدول افريقيا او بدول الجوار او حتى ببعض دول اوروبا؟ نعم !مازال هناك فقر في المغرب على غرار تقريبا جميع دول العالم.هل المغرب وحده اللذي يوجد به الفقر والفساد؟ ام ان في نفس يعقوب……؟اقول بل اجزم ان اغلبكم يعرف الحقيقة ولكنها مرة ولايتقبلها الا وهي ان اللمملكة صارت من الكبار.ولتتاكذو من ذلك يكفي السفر الى بعض دول العالم انكم لستم على حق.فكيف كان الحال فمغرب اليوم ليس كمغرب 2000.فالحمد لله على الامن والامان ووجود في كل وقت وحين خبز عند البقال والماء في الصنبور.واخيرا اقول لكم انكم ستحاسبون على كل هذه السلبيات امام الله.اعود واكرر ،الفساد لن يزول في جميع بلدان العالم حتى يرث الله الارض ومن عليها.
نشكرك جزيل الشكر على المجهودات التي تقوم بها ووفقك الله في كل ما ترمي اليه والله يحفظك لهذا الوطن وعاش الملك
يجب ان نتفاءل في المستقبل اما التشاؤم خليه للفاشلين
الوزير تكلم بالارقام و امام مدراء الشركات فهل سيكدب على الحاضرين اما الكدب فيكون في الحملات الانتخابية