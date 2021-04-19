العلمي: لا وجود لقرار قَبلي بالإغلاق الليلي .. و"لا نضحك على المغاربة"

أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن قرار حظر التجول الليلي جاء بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، خصوصا في صيغته المتحورة، رغم تضرر الاقتصاد الوطني، معتبرا أن الظرفية الحالية صعبة، وأن قرار الإغلاق الليلي مبرر وأنه يسانده من موقعه كوزير.
وضمن جوابه على سؤال حول تداعيات جائحة كورونا وحصيلة التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي المغربي وتداعيات قرار حظر التنقل الليلي على النشاط الاقتصادي والتجاري، أوضح العلمي أن التدابير التي يجب أن تتخذ هي مواكبة القطاعات المتضررة، وهو ما يتم الاشتغال عليه حول الدعم الذي يمكن أن يتم خلال شهر رمضان باتفاق مع وزير الاقتصاد والمالية.
العلمي رفض أن يجيب على ما اعتبره شعبوية من طرف البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، الذي اتهم وزراء الحكومة بأن لهم طقوسا خاصة لا علاقة لها بالمغاربة، معتبرا أن “فئة من الوزراء يسكنون الأحياء الراقية لا يهتمون لأمر الفئات الهشة من المواطنين، وخصوصا في رمضان”.
وأكد العلمي أنه يعرف المغرب بطقوسه، “وعشتها لأني ابن مراكش وجامع الفنا وعشت بالبيصارة وأعرف هذا الأمر كله”، رافضا ما وصفها “المزايدات الخاوية، لأن المغاربة يطلبون المعقول، وأنا مغربي أعرف الضرر الذي يلحق بخوتي المغاربة”.
العلمي استغرب سؤاله إن كان يضحك على المغاربة، بالقول: “واش انتما كاضحكو علينا بهذا السؤال، لأن هذا الأمر لا يقبل المزاح أو تبخيس جهود المسؤولين”، موردا أن “قرب الانتخابات والشعبوية متفهمة، ولكن الوقت يتطلب مسؤولية في ظل جائحة أضرت بالمغاربة”.
ودعا المسؤول الحكومي إلى “رفع النقاش إلى مستوى معين لأن المغاربة لا ينتظرون أن يضحك بعضنا على الآخر”، مشددا على أن “المغاربة ينتظرون مجهود الحكومة، لأن شريحة من المغاربة تضررت من الجائحة”.
وسجل وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه “لا يوجد تصور لتطور الجائحة”، و”لن أكشف عن أسرار لا يجب أن تخرج”، نافيا وجود قرار قبلي بالإغلاق في رمضان.
وأضاف العلمي أن “القرار الذي اتخذ أسبوعا قبل، هو أنه لن يتم الإقفال بسبب التراجع في عدد الإصابات، لكن الأرقام التي سجلت ارتفاعا جعلت القرار يتخذ بسرعة تجنبا للأسوأ خلال شهر رمضان”، مبرزا أن “الجميع يجب أن ينتبه لأن صحة المغاربة أهم من الاقتصاد، ولو تم اتباعي في البداية بضرورة عدم الإغلاق، بدون شك كنا سنكون أمام مصيبة حقيقية”.
وأبرز وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه كمسؤول عن الفئات ضمن الاقتصاد غير المهيكل، كان يمكن أن يطلب ميزانية الدولة كاملة لتوزيعها، لكن هذا الأمر غير ممكن، موردا أن “قرار الإغلاق المفاجئ جعل الإجراءات تتأخر، لأنه لم يكن متوقعا أن نغلق خلال شهر رمضان”.
وأوضح العلمي أن “عددا من الدول التي لم تغلق، شهدت نتائج أخرى، لكن الحمد لله على ما يعيشه المغرب”، معربا عن أسفه لما يعيشه القطاع غير المهيكل بسبب الضرر من جهة، ولعدم تحمل المسؤولية من الطرف الآخر لعدم أداء الضريبة من جهة أخرى، لأنه لا يمكن تقديم المساعدة دون ضرائب.
انتم تستحم ون المغاربة الله ياخدك فيكم الحق
ردو البال راه المراهقين المغاربة باغيين يقربلو لبلاد بدوك مظاهرات الصبيانية و ضرب رجال الشرطة بالحجارة.
المغاربة لا يحترمون الإجراءات الإحترازية التي وضعتها و لا يحترمون الاغلاق الليلي فلماذا الإغلاق كون غي خليتو المغاربة إيعشو عادي و هنيونا من صداع سد و حل
اسيدي الدعم ديال الحكومة هو تخلينا نخدموا بعد الافطار وهاد الدعم هو فقط اشاعة لتهدئة الأمور اما الواقع مكاين لا دعم ولا يحزنون واي حاجة مدعمة في المغرب الفساد محيط بها راه كل المسؤولين الفاسدين طريقهم للنهب هو الدعم
انت تضحك على المغاربة لانك تساند الحضر الليلي واجراءات الحكومة كي تغطي فشلك المهي في التجارة والصناعة ومهما كانت النتيجة ستحاول ان تنسبها الى جائحة كورونا وكيف لك ان تكون شعبي وابن الشعب كبرت بالبيصارة ان تدافع على من حرمو الشعب من القوت اليومي. ان كانت كورونا تقتل المواطل على الاقل تقتله بكرامة اما انتم تقتلون كرامة المواطن التي لايملك غيرها.
في جميع الأحوال هناك عشوائية في اتخاد القراءات و الإجراءات مند بداية الجائحة، و الضحية الأولى و الأخيرة هي المواطن البسيط.
جينا ديريكت اقول سدينا ليكوم فرمضان باش القطاع الغير المهيكل نطحنوه مزيان باش استاجب لينا قانونيا ايخلص ضريبة باش نعاونوه.؟؟؟؟ سير الله اخلصك فهاد رمضان مزال نتا احكومة الشياطين ديالك عاونتو لكيخلصها بقى عير لمقدرش عليها اصلا
هادشي ال عطا الله هاذ كورونا أتت على الاخضر واليابس غير الله يقوي المغاربة والله يرزقنا صبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب.
قدر الله وما شاء فعل.
خوفكم على المغاربة هو التنازل على رواتبك و تعويضاتكم المليونية و اعطائها للشعب المتضرر من قراراتكم التافهة ..
انتم جالسون في فيلاتكم و الرصيد البنكي يرتفع كل شهر و نحن مرهقين بالاغلاق و البطالة
المصيبة الكبرى هو وجود العثماني في رءاسة الوزراء والا كيف تفسر لنا الغاء الرحلات؟ هذه أيضا حفاضا على سلامة المغاربة. ونحن كعالقين لسنا مغاربة؟!! ليس من حقنا العودة إلى ابناءنا و ذوينا. قسما بالله اصيب ابنائي وزوجتي بكورونا في المغرب في غيابي لم اصب بها انا والممنوعون من الدخول إلى التراب الوطني
السي العلمي كفاكم كذبا و استخفافا بعقول المغاربة، كل المؤشرات تقول أن قرار كم كان محضرا من قيل طبقا الاجندات معينة لقد صار جليا جدآ أن آخر هم الحكومة هو المواطن، نرجو منكم عدم استحمار الشعب
فعلا فحياة الوزراء وما فوقهم ليست هي حياة المواطن البسيط يغلقون علينا متى يشئون كأننا اصبحنا فئران تختبئ في جحورها على الاقل اذا تمسكتم بأن التراويح هي نافلة اتركو لنا السنن الؤكدة والفريضة الواجبة الصبح والعشاء وهما التي قال عنهما رسول الله عليه صلاة وسلام اثقل صلوات على المنافقين الصبح والعشاء لنا معك موعدا عند الله يا عثماني موعدا لن تخلفه ولن تتجرأ ان تقول انا وزير لاننا سوف نكون مثل الوزير مثل الفقير الذي لا يملك لقمة يوم واحد
من هذا المنبر اقول لسعادة الوزير ان يقوم برد 80 مليار الذي اقترضه من الدولة بعد أن باع تأمينات سهام بمبالغ تضاعف عدة مرات المبلغ الذي أقترضه
محافظة سوهاج بمصر أصبح السكان يطلبون من الحكومة حجر صحي كامل لأن عدد إصابات بالمئات و ازداد عدد الوفيات وأصبحت المستشفيات مملوءة وناس تموت على أبواب المستشفى
فبعد ما كان السكان يطالبون برفع الحجر الان يطالبون بالحجر الصحي كامل وليس جزئي…
شحال من واحد غادي يقول وحنا مالنا انا نقولك واش نسيتي بلي المغرب هو السباق إلى الحجر الصحي وهو السباق إلى اللقاح مع الدول العشرة الأوائل فهل نعود إلى الصفر باش تبقاو تهضروا ديما حيت عارفكم أنتم ضد فقط في جميع قرارات الحكومة سواء كانت قرارات صحيحة أم خاطئة. …
ما جوابكم السيد الوزير على الاكتضاض خلال النهار ، هناك مدن منعدمة فيها الكمامة، أسواق مكتظة، حركة سيارات ودراجات نارية عادية خلال الليل ، اذا علميا كورونا كائنة في المقاهي والمساجد. عطيونا غير تفسير علمي لهذه القرارات واحترمو عقولنا راه احنا ماشي بهائم. استعملت وسيلة من وسائل النقل العمومي بين مدينتين لا الركاب لا السائق مادايرين الكمامة وهذا اخطر
الفيلم هو ان هناك أزمة اقتصادية كبيرة يعيشها العالم . المغرب معمرو كان كيهتم بالشعب كون كانو خايفين على الناس ميكونش الشعب يعاني.اطلقو النشاط الاقتصادي متخليوش امريكا و فرنسا تضحك عليكم راه ايلا بقات هاد الأمور هكا سوف سيسقط النظام في المغرب حيث دابا عارفين شكون كيحكم وعارفين شكون السبب فرجوع الدولة للخلف .
الفيلم هو ان هناك أزمة اقتصادية كبيرة يعيشها العالم . المغرب معمرو كان كيهتم بالشعب كون كانو خايفين على الناس ميكونش الشعب يعاني.اطلقو النشاط الاقتصادي متخليوش امريكا و فرنسا تضحك عليكم راه ايلا بقات هاد الأمور هكا سوف سيسقط النظام في المغرب حيث دابا عارفين شكون كيحكم وعارفين شكون السبب فرجوع الدولة للخلف .
لايجب دون………..
الحقوق قبل الواجبات لما تعطى الحقوق تكون المواطنة كاملة اما أن نطالب بواجباتنا دون حقوقنا فتلك هي الشعبوية
رعايا رعايا
ترجل اسي العالمي وصرح بالممتلكات ديالك ومنين قراراتكم فاشلة تنازل عن المسؤولية وجمع باليزتك وشريه نتا وهدوك لي معاك 70 عام هاذي مشفنا والو فهاذ المغرب السعيد لي من نهار فرنسا مشات مادرتو والوا غي الشفرة وتهريب المال العالم والحقائب الوزارية من أموال الشعب قريتوا ولادكوك على برا ودرتو الفيرمات والفيلات على ظهر الشعب لا تنس غداامام الله حسابكم عسير بل وفي الدنيا قبل الآخرة ولكم أمثلة في بن علي حسني مبارك للقذافي و و و و و و ….ولكن للغد لناظره قريب …..بين حنت يديك واطلب الاستقالة راك شبعتي بزااااااااااااااف ……..الله يعفوا علينا منكم قهرتونا
بل تضحكون ملء افواهكم على المغاربة لقد استحمرتم الشعب و استكترتم ذلك ، نشكوكم لله الواحد القهار و نساله ان ياخدكم اخد عزيز مقتدر .
الاغلاق مبرر بانواع شتى من المبررات منها ما هو شرعي حيث صلاة التباعد وفقا لعدد من االعلماء في العالم العربي والا سلامي. ومبرر من الناحية الصحية حيث ان الفيروس موجود وينتشر بسرعة فائقة. وهولاء الذين يريدون فتح المساجد في اعتقادي انهم مخطئون . ويمكن ان يكون من وراء حرصهم اهدافا سياسية خاصة وان الانتخابات قد قربت.ولو كنا منطقيين لوضعنا ثقتنا في من يسير امورنا هم ادري منا في امور الدين وخطورة الوباء.
سبحان الله لم يحدث أن إلتزم مسؤول مغربي (برلماني أو حزب)حين يكون في المعارضة ،يعتقد المغاربة أنه معهم ويدافع عن مصالحهم وحقوقهم و توجهاتهم وحين يتحول إلى الأغلبية أو يصبح وزيرا ، يصبح للمغاربة اليقين المطلق أنه ضد كل طموح أو مجرد فكرة أو توجه أو نظرية تخطر ببال أي مغربي ،أي نوع من البشر أنتم
ما أجمل أن تكون حمارا جميلا في وطنك …
كلامك كله منطقي سعادة الوزير ،يا أيها المعلقون السلبيون لا تنسوا أن العلمي تبرع ب 50 مليار سنتيم لصندوق كورونا،أتمنى أن يصبح رءيس الحكومة المقبلة إن شاء الله
يجب على المهندسين والأطباء وجميع القطاعات أن تشتغل وفقا لقانون الضرائب وتعطي فاتورة للمواطن إذا أردنا أن نگون مواطنين أحرار بغض النظر على السلبيات في قطاع الهـندسة الطوبوغرافية تجد من يطبع ب 200 درهـم وهـذا سلوك غير مقبول ولا يؤدي صاحبه الضرائب ويساهـم في البطالة وينطبق الأمر على عدة قطاعات
أيها المسؤولون ديرو خير فينا وفراسكم خليونا مع هاذ كورونا وحيدوا رخصة العار (التنقل)الله ما الموت بكورونا موت عادية ولا الانتحار يدي لجهنم .
راكم كتشوفوا شحال ديال الانتحارات .
عجبا لشعب التناقضات، أصبح الجميع من المصلين بين ليلة و ضحاها بالأمس القريب كانو يتهافتون على انتقاد الحكومة لعدم إلغاء عيد الأضحى و اليوم يريدون المساجد و غدا المسابح و البحر… كثرة اللغط و اللهط الحمد لله أمثال هذا الوزير لم يتركو المغرب لمصيره المحتوم مع هذا الشعب
سبحان الله كورونا كتخرج غير بالليل و كتمشي فقط مساجد سبحاااااااان الله .حيث الوزراء مكيدخلوش مساجد أما كن كانوا يدخلوا كن كورونا بوها متقدرش تدخل