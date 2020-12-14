العلمي يعلن تعافي الصناعة بجلب المغرب للمزيد من الاستثمارات

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن جائحة كورونا خلقت مشاكل كبرى على مستوى الاقتصاد المغربي، وهو ما أثر على القطاع الذي يشرف عليه، كاشفا أنه شهد استرجاع أكثر 96 في المائة من مناصب الشغل التي فقدت مؤقتا.
العلمي، الذي كان يتحدث اليوم الإثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول “إستراتيجية الوزارة للتخفيف من تداعيات الجائحة على المهن العالمية والتحديات التي تواجه قطاع التجارة والصناعة في ظل المرحلة الراهنة”، شدد على أن خيارات المملكة الإستراتيجية أعطت نتائج إيجابية، مبررا ذلك “بكون القطاعات التي يستثمر فيها المغرب تبين أنها في مستوى عال”.
وفي مستوى النسيج والألبسة الذي عرف تراجعا كبيرا على المستوى الدولي، أوضح العلمي أن “الشهور الأخيرة عرفت نموا هاما لهذا القطاع، بعد ضياع 40 في المائة من مناصب الشغل، إذ تجاوزت العافية اليوم 94 في المائة من المناصب”، مبرزا أن “قطاع السيارات تجاوز 104 في المائة من مناصب الشغل خلال أكتوبر الحالي مقارنة مع السنة الماضية”.
أما في مجال ترحيل الخدمات فأعلن العلمي أن نسبة استرجاع مناصب الشغل تمثل 99 في المائة، والكهرباء والإلكترونيك 97 في المائة، والكيمياء وشبه الكيمياء حوالي 96 في المائة، مشيرا إلى أن القطاع الوحيد الذي يعرف صعوبات هو قطاع الطيران وتصنيع أجزاء الطائرات على مستوى التصدير، بعد تراجع بنسبة 14 في المائة خلال الأشهر القليلة، مقابل تراجع عالمي بحوالي 75 في المائة.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أكد أن الصناعة المغربية تتجاوز مخلفات المرحلة الصعبة التي عاشتها مع الجائحة، معلنا أن “الوزارة اشتغلت بتعليمات ملكية على جميع القطاعات بهدف استرجاع العافية والحفاظ على مناصب الشغل”.
وفي هذا الصدد أكد العلمي أن أهداف مخطط التسريع الصناعي، الذي حدد 500 ألف منصب شغل سنة 2020، تم تحقيقها مع نهاية 2019، حسب معطيات صندوق الضمان الاجتماعي ومندوبية التخطيط، موردا أن “الجائحة جاءت بمشاكل جديدة، فرغم إحداث 50 ألف منصب شغل جديد إلا أنه فُقد حوالي 74 ألف منصب خلال هذه الفترة، وهو ما يعني نقصان 24 ألف منصب”.
وأبرز المسؤول الحكومي المغربي أن هذه الفترة أكدت قوة النسيج الاقتصادي للمملكة، لكونها أصبحت اليوم تقدم كمثال، منبها إلى أن العديد من الدول شهدت مآسي على مستوى الاقتصاد والتصنيع، في حين أن المغرب ظل يصنع السيارات واستقبل استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية، ومنها ثلاث اتفاقيات في قطاع السيارات بمعدل 7500 منصب شغل جديد.
وأكد العلمي في هذا الصدد أن إقدام مستثمرين أجانب على الاستثمار في المملكة في هذه الظروف يؤكد تميزها بتوفير الاستقرار واختيار طبيعة الأنشطة دون ضغوط، مؤكدا أن “هذا الأمر سيعطي نتائج إيجابية على مستوى فرص الشغل في المغرب”.
ارقام هاءلة نتمنى أن لا تكون مغلوطة او مبالغ فيها.
ما قرأته في هده الاسطر يا سيدي الوزير لا ينطبق مع فقدان الشغل في المكتب الشريف للفوسفاط حيت تم فقدان مناصب كثيرة خاصة مع الشركات التي تعمل مع هدا المكتب السالف الدكرمع الاسف بدون اي تعويض لا من عند الشركة لا عند ocp ولا عند cnss اسر مشردة منظ الشهر مارس لكثرة وغلاء مصارف الحياة منها الماء والكهرباء الكراء وتعليم الابناء ………….. ادن ما هي اسباب هدا التأخير في هده الاوراش بالنسبة لعمال الشركات الوسيط لدى المكتب الشريف للفوسفاط مع العلم ان ارباح هدا المكتب لا توجد هناك اي تراجع رغم وجود ازمة هده الجائحة
تحياتي
صدقوني لدينا كفاءات عالية في الحكومة. غير الله يهدي بعض المسؤولين الكبار.
بصراحة لابد ان نقدم الشكر لله والى هدا الشخص الوطني وهده الكفءة الوطنية التي تحب العمل وتحب ان الوطن يتنقل الى الاحسن لابد ان نعترفه بعمله تقديرا له لانه اعطى الكثير ليسمثل بعض الدي يخاطب القنوات فقط لامراض الشعب بتصوراته المغرضة نريد وزراء ورجال اكفاء تشتغل في صمت وتحقق النمو والشغل وقوة الوطن الله يحفض كل وطني حقيقي
مزيدا من التصنيع هو السبيل الوحيد أمام المغرب الإفلات من دوامة التخلف و المديونية التي نتخبط فيها لما لهذا القطاع من قدرة على إنتاج قيمة مضافة كبيرة كفيلة بتمويل خزينة الدولة لهذا يجب تشجيع السي العلمى و دعمه بكل الوسائل حتى يتمكن من تحقيق الإقلاع الصناعي لبلدنا