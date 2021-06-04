العلمي ينتقد "تبخيس لجنة بنموسى" لدور الأحزاب ويحذر من عودة "التكنوقراط"

انتقد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشدة، ورود عبارة في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد تفيد بفقدان الثقة في الأحزاب السياسية، محذّرا من أي خطوة لعودة التكنوقراط لتسيير الحكومة بعد أن حسم دستور 2011 ضرورة أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات.
وردّ العلمي بانفعال على سؤال لهسبريس في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مع قادة سياسيين، بخصوص عبارة “لا شيء يُنتظر من القادة السياسيين”، الواردة في تقرير لجنة النموذج التنموي المرفوع إلى الملك، قائلا إن هذه العبارة “تنطوي على خلفية سياسية”.
وتابع المتحدث ذاته: “هناك خلفية سياسية، علاش غادي يجي في تقرير رسمي ويدير هاد العبارة بوحدها، واش ما كايناش عبارات أخرى؟”، معتبرا أن العبارة المذكورة توحي بأنه “لا يوجد أي حزب سياسي يصلح لأن يتولى رئاسة الحكومة”.
وانتقد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار بشدة “التقليل من الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية، والرغبة في عودة التكنوقراط”، قائلا: “جيبو هادوك التكنوقراط اللي كتبوا التقرير، باش نعرفو أشنو هي الخلفية باش تّْكتب، واش بغاو يرجعونا لتجربة 2002″، في إشارة إلى تكليف إدريس جطو بتولي رئاسة الحكومة بدل تكليف حزب الاتحاد الاشتراكي الفائز بالانتخابات التشريعية آنذاك.
وواصل المسؤول الحزبي انتقاده ورود عبارة “لا شيء يُنتظر من القادة السياسيين” في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد بالقول: “إيلا ما كناش صالحين نمشيو فحالنا، ما عندناش مشكل؛ كاين ما احسن منا مرحبا”، قبل أن يستدرك بأن هذا الخيار لا ينغي أن يكون “إذا كنا نؤمن بالديمقراطية وبالخيار الديمقراطي والتنافس على أساس أن من يفوز بالانتخابات يرأس الحكومة”.
وأشار العلمي إلى أن الصراع السياسي ظلّ دائما قائما بين التكنوقراط والسياسيين منذ نشأة الديمقراطية قبل 800 سنة في إنجلترا، معتبرا أنه “صراع أبدي”، قبل أن يتساءل: “السؤال الذي ينبغي طرحه هو كم يشغل هؤلاء السياسيون من مناصب المسؤولية، هم الوحيدون الذين يحاسَبون، والباقون…؟”.
القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار دافع عن الأحزاب السياسية المغربية وعن الدور الذي تقوم به من أجل تطور المغرب، قائلا إن جميع الهيئات السياسية تبذل جهودا، وإن كانت تختلف في مقاربة الاشتغال ومعالجة القضايا.
وأردف العلمي، حين حديثه عن الخلاف الذي برز حول القاسم الانتخابي: “حين نختلف على موضوع معين كأحزاب سياسية، ونتفق على أن حسمه يجب أن يتم في البرلمان، فهذه هي قمة الديمقراطية، وجميع الأحزاب صوتت لهذا القرار (القاسم الانتخابي) باستثناء حزب واحد”، يقصد العدالة والتنمية.
واعتبر المتحدث ذاته أن النموذج التنموي في شموليته هو تصور وَضَع توجهات عامة محصورة في ما هو تنموي، وليس إجرائيا، كما أنه لم يربط التنمية بما هو سياسي، “لكي نعود إلى الحديث عن تعديل الدستور والديمقراطية والحريات والحقوق”، على حد تعبيره.مهنيو التنشيط والتخييم
بن موسى تقنقراطي بطبيعة الحال اجاباته ستكون تقنوقراطية…
هو تقرير النموذج التموي يحمل في بذوره الفشل …لان لا تنمية بدون ديموقراطية …حيث ان المغرب لاتنقصه الافكار ولا المشاريع ..الذي ينقصنا هو ربط المسؤولية بالمحاسبة …. وفي ظل ملكية تنفيدية لا يمكن ذالك …الملكية البرلمانية هي الخطوة الاولى قبل اية خطوة والا فنموذج التنموي لا يختلف عن سابقه ….
لا يمكن للمغرب ان ينهض وملايير توزع في المشاريع الكبرى بدون حسيب ولا رقيب …
فعلا لا يوجد حزب سياسي قادر على قيادة حكومة و تحسين الأوضاع
حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط تحية عالية للرىيس الحزب عزيز اخنوش
ما قاله التقرير هو عين الصواب و النموذج التنموي الدي وضع بين يدي جلالة الملك يلزمه دماء جديدة ليكون دا معنى و ليس كما تراه الأحزاب التي مرت بالحكم
بقاء مثل هولاء يميع العملية برمتها !!
هذا الشخص مازال ما شباعش الا يترك للشباب اكتساب التجربة فهو يعد من الديناصورات والحفريات مثله مثل زعيم السنبلة والكتاب والحصان !!
سنهرم في انتظار اللحظة التي يغادر هولاء المجال السياسي لقد سئمنا ظهورهم ووقاحتهم وكلامهم المستفز !!
واش كاين غير هولاء !!
اللهم ان هذا لمنكر !!
اللهم التقنوقراط ولا هذه النماذج من البرلمانيين السابقين والحاليين
ان وردت تلك العبارة فعلا في تقرير النمودج التنموي فهي تعبر عن رأي أغلبية الشعب الدي عبر اكثر من مرة بعدم ثقته بالاحزاب.
نعم لحكومة حزبية ولكن يجب اولا إعادة تأسيس احزاب جديدة بعقليات جديدة تبني برنامجها في جو من الحرية والمسؤولية
و الله مكرهنا وزراء تقنوقراط كل وزير مختص في مجال وزارة
ماشي تجيبو لنا طبيب رئيس حكومة و …..
الأحزاب تبقى غير في البرلمان و نقص ليهم من شهرية راه كثيرا بزاف و منعهم من تعويضات و تعدد لوظائف ماشي يكون رئيس جهة و برلماني و …. و الله قريت على واحد البرلماني خدام مع الحكومة في 3 مناصب هذا ماشي طنز العكري و كذلك يتمنع من مزاولة أي نشاط باش ميداخلش مصلحتو مع مصلحة الوطن و المواطن ديك ساعه نشوفو شكون غادي يتقدم لإنتخبات
#مقاطعون_للإنتخبات
#مقاطعون_لإسبانيا
من أين خرج هذا الكائن الانتخابي؟ وصل وقت التعاليق و الخروج من الحجور. انتهى الحجر الصحي.
العلمي احترم سيك بنموسي غاه مهندس كبير هذاك ما انت غاك قاري غير ليف
والله في البلاد ميصلاحوا والوا ولكن في الدول المتقدمة يصلاحوا
افهم
من وجهة نظري البسيطة ادا لم تكن هناك كفائات كبيرة في الاحزاب اكيد سنرى التكنوقراط حاضر بقوة
طبعا فا الكم الهائل من الاحزاب.يجعل المواطن مشتت الافكار لا يفهم شيئ.كترة الاحزاب تفقد مصداقية العمل الحزبي.خصنا احزاب اشخاص فيهم الغيرة والنفس على البلاد والعباد.ويطورو لبلاد.
ليس لدينا أحزاب في المغرب…
ما يصطلح عليه حزب في بلدنا هي فقط تنظيم لتقاسم المناصب والامتيازات فقط لا غير…
على الأقل التيكنوقراط غالبا يكون ميسور وذو كفاءة عالية…
فعلا و أكيد أن لاحزب في المستوى ليتولى الحكومة ويستجيب لتطلعات المواطن. وألاَّ فما معنى أن تزداد طبقة معينة ثراءاً وغنىً بينما يزداد المواطن العادي فقرا وتهمييشاً؟وما معنى أن تتجمد الأجور الهزيلة للموظفين والمستخدمين والمعاشات للمتقاعدين لسنين طويلة بينما الأسعار والخدمات تزدادا ارتفاعا ؟ ومامعنى ان يجد ابن الفقير نفسه محاصراً دون أمل في المستقبل بينما ابناء الأحزاب تُفتح في وجوههم كل الأفاق؟ أعطونا حزباً واحدا يستطيع أن يدافع ويحقق هاته المكاسب وسنقول انداك أن هدا هو الحزب اللذي يستحق فعلا ان يتولى الحكومة.
أنت تريد أن يكون التقرير على مزاجك.التقرير ينقل لك ما يوجد في الشارع و ما يقوله الشعب.لا ثقة في الأحزاب و عملها لا يشرفنا.
اضن ان طريقة طرحك لاشكال هو الاشكال في حد داته
الحقيقة أتمنى أن تكون حكومة تكنوقراطية يرأسها جلالة الملك. ولا أحزاب و لا برلمان ينهبون أموال الشعب و الفقراء.
إنا متفق مع بنموسى.
السي العلمي. راه هذه النقطة بالذات لمس فيها بن موسى جوهر المشكل. و بالله عليك انت نيت كم سنة هذه و انت تبدل في المناصب و المهام. متى باتي دور الآخرين. التفت فقط لدول الجوار شمالا. لترى مهما يكون مردود السياسي فيها فانه بعد دورة او اثنتين يرحل و يفسح المجال لغيره. انت من نهار عقلت و انت هو انت بوحدك تضوي البلاد. الامر للاسف ينطبق على العديد امثالك كلهم توت غنح امون السياسة بالمغرب.
ارحل الله يرحم والديك ودع غيرك يجرب
لعلمك يا علمي انا غير متحزب
فعلا لم يعد للاحزاب السياسية حضور ايجابي على ارض الواقع، مع احترامنا لبعض رجالات احزاب زج بهم في حلبة السياسة وحبذا لو استمروا في الاشتغال خارج الاحزاب. لقد ادرك المغاربة بما لاشك فيه ان الاحزاب تفتح دكاكينها وقت الانتخابات فقط وتتصارع على الكراسي والامتيازات والريع السياسي. مرحبا بالتكنوقراط ذوي القدرات والكفاءات شريطة ان تراقبهم وتتبع اعمالهم هيئات تتبع متخصصة.
السي رشيد الطالبي العالمي، عندما كان رئيس مجلس النواب، تفجرت قضية امتلاكه معمل او شركة وهمية وعمرها انداك اكثر من 10 سنوات تحتضن اكثر من 100 عامل غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة غير مصرح بها لدى مديرية الضرائب، ولكن تم طمس الملف والافلات من العقاب.
انشري جريدة الرأي والرأي الآخر.
Et que ce que vous avez fait, vous les partis politiques, pour pouvoir oser critiquer un travail sérieux et de bonne foi. Si vous êtes de bonne foi, vous aurez critiqué tous les points du rapport. Mais, malheureusement, vous vous êtes limité à ce qui vous concerne en tant que parti. Les Marocains, vous vous en foutez. Mettez d’accord entre vous d’abord. Votre chef Akheniuch à fait l’apologie dudit rapport. On veut un gouvernement technocrate, de tout cœur.
بنموسى هذا اعطى نفسه الحق ليتكلم نيابة عن الشعب و هو ليس منتخبا حتى.
هذا امر خطير. هذا النموذج الذي سقط علينا من السماء ظاهره خدمة و مستقبل المواطن و باطنه سحب البساط من تحته.
اذا كان بنموسى لا يثق بالاحزاب فهذا شأنه و هو حر فيه.
اما الاحرار فقبل يومين قالو ان النموذج يتقاطع في كثير مما جاء به مع ما يريدونه و الان ينتقدونه.
اللهم التيكنوقراط ولا هذه الأحزاب المعاقة لم تحقق اي شيء يخدم المغاربة .
الأحزاب قالك الأحزاب ديال الكرتون ما قالته اللجنة صحيح عن الأحزاب التي تحولت إلى دكاكين سياسية انتهازية انتهت صلاحيتها نفس الوجوه المحروقة تدافع عن مصالحها فقط
Toutes les parties politiques au maroc ne servent que ses interets.
كل الأحزاب السياسية إلى المزبلة لا يوجد حزب سياسي واحد يريد خدمة الوطن والشعب كلهم يأتون لمراكمة الثروات .
بالمختصر المفيد…مكرهناش حكومة ديال التيقنوقراط…الرجل المناسب في المكان المناسب…أحنا ماشي في حاجة لتقرير بنموسى باش نعرفو أن الأحزاب هي أكبر معضلة في المغرب، مناصب وكراسي وأموال الشعب تهدر دون نتيجة تذكر…الله يجعل الباركة خربتوها على البلاد…ياإما أحزاب جديدة بضمير حي وبكفاءة حقيقية أو التقنقراط، على الأقل كيكون شخص ولد الميدان ويقدر يعطي الإضافة المرجوة.
صراحة التكنقراط افضل لتحمل المسؤولية من الوزراء المنتمين الاحزاب ، على الاقل اتحدث عن التجربة المغربية، نعم و الف نعم لحكومة التكنوقراط
خوتي اللي عرف دور الاحزاب اللي تيهضر عليه هاد الشخص يقولونا راحنا ما عرفناهش اخر مرة شفت فيها شي مسؤول حزبي من الانتخابات اللي دازت ومه اقتراب الانتخابات بدات الافاعي والعقارب تخرج من جحورها
شكون لي كيشكر العروسة ؟؟ باينة على انت في المعمعة ومستافد غادي تشكر الأحزاب بغيتو الحقيقة سولو الشعب?؟
الرد على العلمي يوجد في الصورة ، أقصد الشاب بجانب أخنوش الذي أسندت له رئاسة شبيبة حزب الأحرار ، ما الذي سيلحق مدرسا بمنطقة نائية إلى وزارة الفلاحة ثم تسند له رئاسة شبيبة الحزب ؟ الجواب أ السي العلمي هو الريع الذي غرق فيه حزبكم والذي يتمتع به كل من يطبل للزعيم أخنوش ، رئيس حزب حين يقرب المتملقين ويبعد الكفاءات فالجواب واضح للغاية
Ben moussa a raison, les partis politiques sont un problème au Maroc je dirais des boulets par l’incompétence de leurs membres et surtout de leur ministrables, le bilan des technocrates est à des années lumière de celui des ministres des partis politiques . heureusement que le Roi compte sur les technocrates si non le pays serait aujourd’hui dans une situation catastrophique
ما جاء في تقرير السيد بنموسى وخاصة الشق المتعلق بالأحزاب السياسية هو الانطباع السائد لدى المغاربة .فمن حق السيد العلمي ان يدافع عن ريعه السياسي ومصالحه ومصالح دكانه الذي بدأ يروج لسلعته البائرة وأعني به الكلام واجترار نفس الكلام وإعطاء وعود واجترار مصطلح سوف وسوف وسوف، وبناء قناطر فوق أودية جافة. المغاربة غسلوا يديهم بالماء والصابون وحتى جافيل من سماسرة الدكاكين الانتخابية.
سبحان الله بهذا الجواب أسي العلمي بينتم على أنكم تعيشون بواد والمواطن بواد ، أسيدي هد العبارة صحيحة 100% وإلى كنتي عيش بسويسرا نحن نعيشون بالمغرب ونرى بأم أعيننا بأن السياسين هم أكبر إنتهازيين لا يهمهم إلا الجاه والمال، آه أسيدي تا أنا كنقولها وأييد حكومة تقنقراطية مليئة بالدماغات والناس القارية والواعرة في التسيير والتفكير
بالله عليكم هل العلمي يعيش في المغرب ويعايش الواقع المغربي أو يعيش واقعه الخاص به فما جاء في التقرير كل المغاربة يقولونه ويردنونه صباح مساء بكون الاحزاب بشقيها الاءدارية أو المدجنة فقدت مصداقيتها وانتهت مدة صلاحياتها فكل السياسيين ءالا مارحم ربي هم مجموعة من السماسرة بغلاف سياسي لا أقل ولا أكثر.
ومثال على ذلك ماهي القيمة المضافة التي أعطاها العلمي للمغرب والمشهد السياسي الوطني طول مدة تواجده في الحياة السياسية سوى الجدل والبوليميك السياسي الفارغ الذي لا يوفر أي فرصة عمل لاءي مغربي؟؟؟؟؟!!!!
“لا شيء يُنتظر من القادة السياسيين”اسأل اغبى مغربي في السياسة وسيقول لك عبارة بديهية في بلدنا …و جابوها لاصقة بدون استثناء
نعم عبارة سيد بن موسى في تقريره الشعب لا يثق في الأحزاب السياسية كلامه صحيح انا كمواطن أعتبر الأحزاب السياسية مجرد ديكور في المشهد السياسي في المغرب ولا دور لها سوى جمع الأموال ونفاق السياسي الوحيد الذي يقرر هو صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله .
التعليق2
لا ننكر أن هناك من البرلمانيين الأكفاء والنزهاء لكن يعدون على رأس الأصابع
الديموقراطية تريدون استعمالها فيما بينكم فقط ابتغاء اقتسام المناصب داخل قبعتكم البرلمانية
وليس استعمالها في مصالح الشعب وتسيير شؤونه الحياتية.
على الاقل ما جاء في التقرير هو عين الصواب .
الاخزاب حجمها أصغر مما تعتقد والشعب لا يصوت عليكم فقط مرغم على ذلك .
كلكم استغللتم طموحات الشعب منذ الاستقلال.
انظروا لحال الوطن لحال التعليم لحال الصحة لحال كل شيء .
والديموقراطية لا تؤمن برجل الأعمال وسياسي في نفس الوقت …
كلكم في واد تهيمون والمواطن هو الضحية .
التقرير جاء من نبض الشارع ومايشعر به المواطن والامثلة كثيرة وآخر شيء هي معاشات البرلمانيين وانت تتحدث عن انجلترا هل هي نفس الاحزاب في المغرب وعن السيد جطو هل لديكم حنكته وكفاءته مايهمكم الكراسي والتعويضات
للي فيه الفز كيقفز !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! …..
الاحزاب بخيسة والانتهازيون يقفزون من حزب الى اخر كقرود تبحث عن مصدر غداء ووضعيتها في الساحة السياسية شكلية بضئالة مردوديتها ولايمكن الاعتماد عليها في تصور شامل لافاق استراتيجية متوسطة و بعيدة المدى اذ تشبه الفرق الرياضية برامجها لاتتعدى المرحلة الانتخابية وفي الوافع ليست ضرورية ويمكن الاستغناء عنها ليس فقط في برامج التنمية ..
لا نريد نفس الوجوه في المشاركة الانتخابية، نريد وجوه جديدة في المرحلة السياسية المقبلة، نريد حزب سياسي شبابي يحس بمشاكل الشعب المغربي وخصوصا الطبقة الفقيرة المسحوقة اجتماعيا، نريد مكاتب نقاببة جديدة تشتغل في إطار الديمقراطية وتدافع عن الطبقة الشغيلة مرحبا بشكل شفاف، ما ملاحظه الان ان اغلب الشركات الغنية في المغرب تستعين بشركات المناولة وتشتغل خارج الضوابط القانونية ضاربة عرض الحائط بقانون الشغل مستغلة انابيك وعقود عمل لا تتجاوز ثلاتة أشهر، وبذلك نسبة كبيرة من اليد العاملة المغربية تحت رحمة اذنى الأجور مدى الحياة وكل النقابات تعلم هذا الظلم ولم تحرك ساكنا، وهؤلاء العمال يخرجون بتقاعد لا يغني ولا يسمن من جوع لا يتعدى 2000درهم، واغلب العمال لم يصرح بهم، رغم النداءات المستمرة، وهذا نموذج فقط، وهذه المشاكل تمس كل الوزارات، لقد وصل السيل الزبى، وكل فترة انتخاببة تطمعون الشعب المقهور، وفي نظري ستعيش نفس المشاكل، رجاءنا في الله وحده ومن غيره كذاب.
وما الفرق بين التقنوقراط والأحزاب الإدارية ألم تكونوا في السابق مع ومن التقنوقراط كفى تمثيلا على هدا الشعب
وهل حقق اي حزب سياسي مغربي شيئا ما!؟
مند ستين سنة وانااعيش في المغرب. فلم أشاهد ابدا تحقيق مشروع ما من طرفهم لصالح الشعب المغربي ،ما عدا استنزاف الخزينة العامة للمملكة من اموالها لصالح الزعماء والوزراء والموظفين المقترحين من الاحزاب ليبنواالفيلات والقصور …فلولم يكن في هداالبلاد .لسرقت الاحزاب الكثير ثم الكثير لشراء الشقق في الخارج لابناء الزعماء وما شابههم…
صحيح أن السياسة بالمغرب أصبحت شبه منعدمة و حلت محلها الانتهازية و الإسترزاق و الأنانية، (لا شيئ ينتظر من القادة السياسيين) جملة معبرة عن واقع الحال بالنسبة للأحزاب السياسية التي اختارت الخنوع و الخضوع بدل النضال و ممارسة السياسة لبناء دولة قوية و استعادة الثقة السليمة بين الشعب و الطبقة السياسية.
الحق بين و الباطل بين و فاقد الشيء لا يعطيه، لا حاجة لهذا الشعب بطبقة سياسية مترهلة و متخلفة لا تستطيع إنتاج أفكار و مشاريع و برامج تغنينا عن تدخل الغرباء في وضع سياسة التنمية دون خارطة طريق معززة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الجملة المفيدة الوحيدة التي كانت موفقة في التقرير كله و ما دونها مجرد لغة خشب و استعراض لعضلات وهمية و إرادة مزيفة و شعارات فضفاضة، و السلام.
العلمي الذي كان وزيرا ولم يقدم شيئ يتكلم سوى الفشل و الفضيحة التي كل الناس يعرفونها و الان بنبرة غاضبة أمام رئيسه أخنوش ،يريد أن يتبت أنه واااعر .
كلام السي بن موسى صحيح و هو كلام الشعب. لا ينتظر من السياسين رؤساء الأحزاب أي خير للوطن و للمواطن .التجربة اتبتت أنهم فاسدون و أمور المواطن صارت أسوء. حكومة التكنوكراط هي الحل لإنقاذ الوطن و إخراجه من وطءت الفساد و الغرق.يا رب أبعد عنا الحزاب فإنهم عتوا في البلاد فسادا
العبارة “لا شيء يُنتظر من القادة السياسيين” لم تكن منعزلة، على القائد السياسي العلمي بوطالب العودة للتقرير وللتصريحات التي واكبت عملية إعداد التقرير والمواقف الواضحة التي جاءت بتعليمات من جلالة الملك في يوم يوم تسليم النتائج المحصل عليها (25 مايو 2021) وكذلك التصريحات ذات الجودة العالية التي جاءت على لسان رئيس الفريق ومساعديه طيلة 9 أو 10 أيام الأخيرة.
حتى ولو كانت تلك العبارة منعزلة، على القائد السياسي أن يبرهن العكس في إطار فريق عمل قادر على رفع التحديات طيلة 15 سنة وليس طيلة 15 أسبوع الذي يفصلنا على الانتخابات الجماعية !. لإنجاح النموذج التنموي الجديد يجب الابتعاد عن الحسابات السياسوية والانكباب على العمل الجاد. لن يتحقق ذلك ذون مبادرات مواطنية وكأن مواطن واحد أكثر فعالية من الأحزاب مجتمعة !.
بدون تعليق كلام كثير يجب أن يقال في حق الأحزاب
السياسية المغربية.
Un gouvernement technocrate s’impose plus que jamais en notre temps. Fini avec la politique à deux sous! Celle qui n’a fait que noyer encore plus notre pays dans la dette, appauvrir et précariser encore plus le simple citoyen. Il nous faut des gens capables de manipuler des chiffres , qui puisse modéliser et agréger des données hétérogènes pour en faire sortir des actions concrètes et ciblées. Nous avons besoin de personnes ingénieuses. Donc absolument pas des blableurs ou de simples politiciens
“إيلا ما كناش صالحين نمشيو فحالنا، ما عندناش مشكل؛ كاين ما احسن منا مرحبا”، ههههههه كضحكوا على من ؟؟ اوا اسيدي باركا عليكم حشموا خليو ناس آخرين راه مكاينش غير انتوما في البلاد ، الهضرة 10 ل 0
ليست لجنة بنموسى من بخست عمل الأحزاب بل هي فقط شخصت وضعا قائما وأشارت بصريح العبارة إلى أن المواطنين فقدوا الثقة في الأحزاب السياسية. تلك الأحزاب التي تخلف وعودها مع الناخبين، تلك الأحزاب التي يكون بعض قياديها اما من لصوص المال العام أو تحوم حولهم
شبهات الفساد الخ………………………………..
فعلى الأحزاب إذا أن تعيد النظر في نفسها وان تشخص مكامن الخلل عوض محاولة.تكسير المحرار.
*** الحزب السياسي وكيف ماكان ، لا يتوفر على الأطر و النخب العلمية في جميع المجالات : الاقتصادية و الاجتماعية و ليست لهم خبرة بالتخطيط الاستراتيجي ،والدراسات المستقبلية الهادفة إلى التطور و التنمية ، ممارسة السياسة بالتسنطيح و المجابهة الفارغة اصبح متجاوزا .
*** هل سبق للسيد العلمي ان قام بدراسة او حتى قراءة تقارير المندوبية السامية للتخطيط ، هل يتمكن من قراءة وتحليل المؤشرات السوسيو اقتصادية و الاجتماعية ، هل لديه دراية بالتوجهات السياسية الكونية .
*** الحزب السياسي ليس من اجل الحصول على ورقة الدخول الى البرلمان ، و الطمع في المصالح و الامتيازات ، الحزب السياسي الناجح لديه اطر ونخب تشتغل على برامج عمل واقعية وتنموية ، قصد اقتراحها كمنهجية للعمل .
*** ان الديمقراطية ادا لم تكن بيد ، سياسيين اكفاء ولديهم برامج عمل ناجحة ، للتطور و التنمية ، فاعتقد ان اللاديموقراطية افضل بكثير . وان التقنوقراطية تبقى الحل الامثل في غياب حزب ناجح ….
porquoi pas l important c est d avoiir des gens et des responables competents a la hauteur c est tout vivement les tecnocrates
حزب التجمع الوطني للاحرار يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.
حزب التجمع الوطني للاحرار معروف بالعمل والاصلاح و ارادته القوية للعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب
المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
الاحرار ماشي هوا التكنوقراط، ياك كولشي احزاب ادارية، تنفذ ما فوقها، كم هو عدد الوزارات التي اعطيت للاحرار والتكنوقراط وماهي النتيجة، بحال بحال، النموذج السياسي في المغرب فاشل
هذا تصريح مفعم بنبرة انتخابوية بامتياز من هذا الشخص بالخصوص . و هو العارف بأن التيكنوقراط كمواطنين مغاربة متميزين بالكفاءة و المعرفة العلمية و التقنية المطلوبة لإنجاح التنمية في بعض القطاعات التي تتطلب هذا النوع من الأطر الذي لا يعرف غير التدبير القطاعي بنظرة علمية متطورة و لا يتاثر بالايديولوجيات الحزبية المدمرة لل
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب قوي بقياداته حزب ذو استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
vivement les tecnovrates il est ou le probleme messieurs puique l inyetret c est et doit etre d avoir des dirigeants competents et a la hauteur c est tout parti pas parti nous les citoyens on cherche les gens competents
اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
أغراس أغراس ليس مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.
le parti du RNI , ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة و وضعه الشباب و المرأة ضمن اولوياته