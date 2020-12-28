العلمي يُفَعل الاتفاق مع الإسرائيليين .. تكنولوجيات ونسيج وغذاء وطاقات

في وقت وصل فريق تقني من وزارة الشؤون الخارجية توجه إلى إسرائيل من أجل تفقد مكتب الاتصال الذي قررت المملكة إعادة فتحه، في إطار استئناف العلاقات بين البلديْن، بدأ وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تفعيل الاتفاق بين المغرب ودولة إسرائيل.
وكشف العلمي إجراءه صبيحة اليوم الإثنين مباحثات عن بعد مع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس، حول آفاق التعاون الصناعي الثنائي، بعدما أشار بلاغ للديوان الملكي إلى سعي المغرب إلى “تطوير علاقات مبتكرة بين البلدين في المجال الاقتصادي والتكنولوجي”.
وحسب ما كشفه المسؤول الحكومي فقد تم تحديد مجموعة من القطاعات التي توفر مؤهلات هامة للشراكة، معلنا أن من ضمنها النسيج، والصناعات الغذائية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة.
وكان العلمي أعلن في تصريح سابق لهسبريس أن “الوزارة ستبدأ اتصالاتها بجميع المستثمرين المغاربة الإسرائيليين الذين لهم رغبة في الاستثمار في المملكة”، مضيفا أن “العديد منهم كانوا يمنون النفس بالاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى، واليوم سيعودون”.
وكشف العلمي في هذا الصدد أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساسا في التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة إلى المواد الفلاحية والإلكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها.
ويأتي هذا على بعد أيام من تقديم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إفادة أمام المجلس الحكومي، ذكر فيها بالمكاسب الكبرى التي حققتها بلادنا بفضل قيادة الملك محمد السادس؛ ومنها استقبال الوفد رفيع المستوى الأمريكي – الإسرائيلي، الذي يعتبر التجسيد الأول للاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الأمريكي.
وأكد المسؤول الحكومي المغربي على أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الإسرائيلي، إذ ستعزز علاقة المملكة المغربية مع الطرفين في مجالات عديدة، لاسيما الطيران المدني والابتكار وتطوير الموارد المائية والمالية والاستثمار؛ ما من شأنه إعادة إحياء آليات التعاون مع الجانب الإسرائيلي وكذا دعم قضية الوحدة الترابية لبلادنا.
# الله الوطن الملك # .
عاش الملك…عاش الملك…عاش الملك…
علمنا الأحمر بنجمته الخضراء ، رايتنا وفخرنا وتاج فوق رؤوسنا ورمز وحدتنا ، وجلالة الملك محمد السادس نصره الله هو قائدنا وزعيمنا و فخرنا وعزتنا وضامن أمن واستقرار وطننا الحبيب ، اللهم أحفظ ملكنا الهمام وأحفظ شعبنا الوفي من شر الأشرار وغل وحقد الخونة تحية خالصة وتقدير لصاحب الجلالة والمهابة الملك المعظم محمد السادس نصره الله وأيده بفضله جعل من المملكة المغربية قوة إقتصادية وإقليمية ودولية في جميع المجالات والمستويات. كما أعطى حفظه الله تعالى الإهتمام بالفلاحة والصناعة والسياحة والرياضة دورا طلائعيا مع التكوين المستمر لشبابنا في جميع الميادين لكي يكون المغرب من الدول القلائل التي تهتم بشؤون بلدها وأمتها الإنسانية والخلقية والتربوية والتكوينية.
كما أعطى حفظه الله إهتمامه للدبلوماسية المغربية بكل
حزم وثقة إلى أن كللت بالنجاح والتوفيق باعتراف أكبر دولة عالمية الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية صحرائنا الحبيبة وافتتاح عدة دول شقيقة وصديقة قنصليات في أقاليمنا الصحراوية تأكيدا بم
من الأفضل نهتمو شوية بالصناعات الثقيلة و التكنولوجيا عوض المواد الغذائية الذي سيزيد من معدل المواد الحافظة المسرطنة و بالتالي غلاء المواد الطبيعية و سنصبح مثل الدول الكبرى نعاني من السمنة و الإقبال الكثير على الوجبات السريعة.
وخا خارجة عن النطاق الله ياخد الحق فهذا لي فارض اللغة الفرنسية على المغاربة خرجنا للخارج لقينا غير الانجليزية و ديك لغة المستعمر اضرت بنا اكثر ما نفعاتنا لا نستعملها الا للعياقة فالمغرب وفقط
” كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أتمنى أن يطيل الله في عمري لأرى ويرى كل من حولي كيف سيتم التوقيع على الاتفاقيات من طرف حزب الليكود وكيف سيتم نقضها من طرف حزب العمل فى وقت لاحق. وأبسط مثال هما اتفاقيتا كامب ديفيد و أوسلو
مرحبا بكلشي الا صناعة الادوية و الاغدية مناقصيناش عندنا الجمد لله
هالمعقول لي واكل أما شعارات الخاوية معتنفعنا فوالو
تركيا دارت علاقات مع إسرائيل في 1949 ومصر في 1977 والأردن في 1994 ،أش ربحو شعوب هاته الدول؟
قديما كان اكبر تجار المغرب من اليهود و كانوا اكثر نفودا و قوة لدرجة ان ابن العطار و هو تاجر يهودي ابان السلطان مولاي اسماعيل طلب من السلطان اغلاق الموانئ المغربية يوم السبت احتراما لليهود و حصل على طلبه و كانت الموانئ تتوقف يوم السبت- و يحكى ان المسلمين في الاندلس “انتخبوا” او قبلوا ملكا عليهم و هو يهودي و قد دام ملكه 6 اشهر (راجع تاريخ الاندلس)- و حتى سنوات ال 60 بالمغرب كان المداشر تضم يهودا و مسلمين بحيث لن يميز الانسان بين يهودي و مسلم ابدا- كان انصهار عجيبا لليهود- مع الاسف فقد المغرب جزءا من ذاكرته الجماعية و من تاريخه و تقاليده العريقة بسبب هجرة اليهود المغرب بسبب الاستعمار. و في كل قرية تجد مقبرة لليهود قرب مقبرة المسلمين و كان المغاربة يقدسون الحزان او الحاخام و العكس صحيح اليهود يقدسون الفقهاء- كان امرا عجيبا حقا- و حتى سنوات ال 70 في الدار البيضاء كانت عمارتنا وسط المدينة تطفأ الاضواء يوم السبت و لن تجد احدا اللهم خادمة مسلمة تأتي من حي سيدي عثمان و العمارة فارغة تماما..اين دهب يهود المغرب؟ ما علاقتهم باسرائيل؟ لم هجروا من بلدهم المغرب؟ ماذا يفعلون في اسرائيل؟ يقتلون ابرياء؟
انطلبو من الله التوفيق. في جميع الاتجاه وخصوصا في الطب والجراحة وان تكون فالمغرب كلية الطب اساتدها يهود او تكون في تلابيب الله يكمل بخير.
كل ما وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كلما رأينا الأمور تسير في اتجاه النجاح لدينا نماذج في قطاعات نتمنى أن تعمم .