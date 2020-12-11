العلوي: المغرب ربح موقف أمريكا دون مساس بجوهر قضية فلسطين‬

قال إسماعيل العلوي، أحد أبرز وجوه القيادة التاريخية لحزب التقدم والاشتراكية، إن “الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء جاء لتسجيل واقع لا يتغير؛ فنحن في أرضنا، ومن شأن مساندة دولة مركزية في العالم لنا أن يكون مفيدا جدا”.

وأضاف العلوي أن المستجد الحاصل سيدفع عديدا من الدول داخل الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها، خصوصا القريبة من أمريكا، مطالبا الخارجية المغربية بالتحرك في هذا الاتجاه، وبذل مجهود كبير على مستوى إقناع باقي الدول.

وأوضح الوزير السابق، في حديث مع جريدة هسبريس، أن استمالة من هو ضد المغرب ومقرب من الولايات المتحدة الأمريكية أمر مهم جدا في السياق الحالي، مسجلا بخصوص العلاقة مع إسرائيل: “الاعتراف غير وارد وربط العلاقات لم يحصل”.

وبالنسبة للعلوي، فـ”زيارات اليهود إلى المغرب قائمة كل سنة، المتغير الآن هو الخط المباشر دون اللجوء إلى دولة عبور”، مؤكدا أنه لا شيء خارق للعادة، ومركز الاتصال يمكن أن تتم إعادة فتحه، وزاد: المغرب لم يطبع كل العلاقات مع دولة الاحتلال.

وأشار القيادي اليساري إلى أن صورة إسرائيل لدى شعبنا لن تتغير، باعتبارها دولة استيطانية عنصرية، رافضا بناء جزء كبير من الدولة العبرية على حساب أراض فلسطينية، مثمنا في الصدد ذاته البلاغ الملكي بشأن فلسطين.

وأكمل العلوي حديثه قائلا: “واقعيا وموضوعيا، المغرب رابح من العملية الحالية، وذلك دون النظر إلى ردود الأفعال الصادرة عن بعض أفراد شعبنا”، مشددا على أنه لا شيء يمس جوهر العلاقة مع فلسطين، بل كل ما ورد الآن جاء لتحصيل حاصل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر “تويتر”: “اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة – اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وقّع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية.