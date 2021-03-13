العلوي تصدر "مهموس رخو من أقصى الشعر"

العلوي تصدر "مهموس رخو من أقصى الشعر"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 13 مارس 2021 - 03:27

صدرت عن مطبعة الشركة المصرية بالقاهرة، ضمن منشورات القلم العربي بالقنيطرة، المجموعة الشعرية الأولى للشاعرة والأديبة لالة مالكة العلوي، بعنوان “مهموس رخو من أقصى الشعر”.

وأوضحت معطيات حول الإصدار أن هذا “الديوان، الذي تزين واجهة غلافه اللوحة التشكيلية ‘شجرة الحياة’ للفنان النمساوي غوستاف كليمت، يقع في 130 صفحة من القطع المتوسط، ويضم بين دفتيه 25 قصيدة جمعتها الشاعرة ضمن كتاباتها التي نشرت في مجلات وملاحق ثقافية عربية ووطنية ما بين سنتي 1999 و2020”.

وجاء في تقديم الديوان للعلامة البياني الدكتور عبد الجليل هنوش: “الشعر في حقيقته سعي دائم لاقتناص المعاني والقيم، وهذا السعي عُلُوّ من الحس إلى الروح مرورا بعوالم النفس العجيبة التي هي مراتع الشعراء ومواقع أُنسهم؛ فهو بهذه الصورة أشبه بدائرة إبداعية ينتقل فيها الشاعر من مرتبة إلى أخرى ومن نقطة إلى التي تليها، ولكل مرتبة قوانينها، وبحسب إحكام هذه القوانين يختلف الشعراء وتتباين أشعارهم لغة ونغما وبناء وقوة”.

والشاعرة مالكة العلوي، يضيف المصدر ذاته، عاشت هذه الدائرة الإبداعية في ديوانها، وتنقلت بين مراتبها كما شهدت بذلك مقاطع دالة من الديوان؛ فقد انتقلت من مرتبة الوجع الذي “لا يندمل دون قرض شعر أو كتابة ناقمة” كما قالت، وهي مرتبة الحس المشاهد، إلى مرتبة النفس في أول درجاتها الموسومة بالدهشة، وهي دهشة تكشف الغشاوة عن العين فلا يبقى سحر، وترفع الحجاب عن العقل فلا يظل شك.

الشعر شجرة الحياة مالكة العلوي مهموس رخو من أقصى الشعر

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