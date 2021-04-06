العماري يظهر بشعر مزروع ولحية عبر قناة صينية

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور مأخوذة من تصريح للأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة لقناة صينية، تظهر تغيرا ملموسا في شكله الخارجي.

الصور التي تم تداولها على نطاق واسع ظهر من خلالها رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق وقد أسدل لحيته وقام بزراعة الشعر، فبدا شكله مختلفا عما عهده المغاربة.

واعتبر عدد من المعلقين أن ابتعاد إلياس العماري عن الشأن السياسي مكّنه من الاهتمام بشكله وصحته، في حين قال البعض إن رئيس “الجرار” السابق يستعد للعودة إلى الساحة بـ”لوك جديد”.

وكان إلياس العماري غاب عن الساحة السياسية منذ انسحابه من قيادة “البام” واستقالته من رئاسة الجهة، وأورد مقربون منه أنه اعتزل السياسة وقرر الاستقرار خارج المغرب، متنقلا بين دبي ولندن.