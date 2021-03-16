العمال والولاة يراسلون المهنيين لضبط مستوى الأثمان قبل رمضان

يسود ارتياح كبير في أوساط المهنيين العاملين في مجال تسويق الخضر والفواكه بسوق الجملة في الدار البيضاء، نتيجة وفرة المنتجات الفلاحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين خلال شهر رمضان.

وقال جعفر الصبان، مدير سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن كافة التوقعات تشير إلى أن المنتجات الأكثر استهلاكا، ومن ضمنها البرتقال والبصل والطماطم، ستكون متوفرة بشكل كبير خلال شهر رمضان.

وأوضح الصبان، في تصريح لهسبريس، أن التساقطات المطرية التي عرفها المغرب خلال الموسم الفلاحي الحالي ساهمت في زيادة إنتاج الخصر بكافة أنواعها، إلى جانب الفواكه التي يقبل عليها المواطنون بكثافة في هذا الشهر.

ولجأ المهنيون إلى استيراد كميات من البصل الأحمر الجاف من إسبانيا، لسد الخصاص الذي يعرفه المغرب خلال هذه الفترة من كل سنة، في وقت يتوقعون أن يساهم البصل الطري المحلي في توفير بديل مناسب المستهلكين.

وأقدمت ولاية جهة الدار البيضاء سطات وعمالات العاصمة الاقتصادية على مراسلة المهنيين العاملين في مجال تسويق الأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء، وباقي المواد الاستهلاكية الأخرى، لرصد حجم العرض المتوفر في السوق، والاطمئنان على مستويات الأسعار.

وحسب معطيات توصلت بها هسبريس فإن اجتماعا موسعا سيضم كافة المتدخلين في سلاسل تسويق المنتجات الغذائية سيعقد في بحر الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على آخر الاستعدادات التي اتخذها المهنيون لتفادي أي خصاص في هذه المنتجات التي يتضاعف استهلاكها في شهر رمضان.