العمراني: الوداد يعزز العمل الدبلوماسي بإفريقيا

عَبّر يوسف العمراني، سفير المغرب في جنوب إفريقيا، عن ثقته في قدرة الوداد الرياضي على إمتاع الجماهير في مباراته أمام كايزر شيفس الجنوب إفريقي، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، رغم ضمان “الفريق الأحمر” تأهله إلى الدور الموالي، متصدرا مجموعته.

وبعث السفير المغربي، في تصريح لـ”هسبورت”، بإشارات مطمئنة حول الأجواء العامة داخل الوفد “الودادي”، مردفا: “زرت الفريق في مقر إقامته في جوهانسبورغ، الخميس.. فوجئت بحجم طموح اللاعبين ومدى التزامهم واستعدادهم لخوض المعركة الرياضية في جنوب إفريقيا..لا يمكنني إلا تشجيع الوداد الرياضي وأن أتمنى له الانتصار في المباراة، السبت المقبل”.

واعتبر العمراني أن “الوداد الرياضي يتوفر على تجربة مهمة تعزز العمل الدبلوماسي للمملكة في إفريقيا، لأن كرة القدم والرياضة بشكل عام، والعلاقات بين المجتمع المدني، كلها عناصر أساسية في تنشيط الدبلوماسية غير الرسمية، وذلك عن طريق إبراز طموح وضع إفريقيا في أولوية العمل الدبلوماسي على خطى سياسة المملكة المغربية”.

وأضاف السفير: “الوداد يلعب دورا أساسيا ومهما في إفريقيا. يجب ألا ننسى أن الوداد فريق عتيد وله تاريخ ليس فقط وطنيا وإنما إفريقيا أيضا، كما أنه ومنذ سنوات يمثل المغرب أحسن تمثيل في المسابقات القارية”.

ونوه سفير المملكة المغربية في جوهانسبورغ بالتزام بعثة الوداد الرياضي، من لاعبين وباقي الأطقم المشرفة على النادي، بالتدابير الوقائية لتفادي التقاط “فيروس كورونا”، خصوصا أن جنوب إفريقيا تعرف انتشارا لسلالة “الفيروس” المتحورة، مردفا: “جميع أعضاء بعثة الوداد الرياضي ملتزمون بارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي..وهذا يبين مدى النضج والوعي بين مكونات النادي”.

ويواجه الوداد الرياضي مضيفه كايزر شيفس الجنوب إفريقي، يوم غد السبت، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، علما أن مباراة الذهاب التي أجريت على أرض محايدة في بوركينافاسو كانت قد انتهت لصالح “الفريق الأحمر” برباعية نظيفة.