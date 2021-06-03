العمراني يؤكد حصرية حل الأمم المتحدة لنزاع الصحراء

بعث يوسف العمراني، سفير المغرب في بريتوريا، برسالة إلى كانديث ماشيجو دلاميني، نائبة وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، قال فيها إن حصرية مسلسل الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية لا يمكن أن تشوش عليها أي مساع أخرى.

وأوضح العمراني ضمن رسالته أن “الاتحاد الإفريقي أيد رسميًا هذا المطلب من خلال قراره رقم 693 المعتمد في يوليوز 2018 على مستوى رؤساء الدول الإفريقية في قمة الاتحاد المنعقدة في نواكشوط”.

كما قال السفير ضمن رسالته: “قرار مجلس الأمن رقم 690 الذي أشرت إليه كان نقطة تحول رئيسية في بدء عملية الأمم المتحدة، التي اعترفت على مر السنين (…) بالعلاقة الوحيدة لحل سياسي دائم، واقعي وقائم على التسوية”.

وتحدث العمراني عن أن “المملكة كانت دائما منخرطة في كل المعارك الكبرى لتقديم الدعم للدول الإفريقية الشقيقة والصديقة في نضالها من أجل الاستقلال”، وزاد أن “جنوب إفريقيا شهدت ذلك بأكثر الطرق واقعية وباعتراف الرئيس الراحل نيلسون مانديلا”.

وتابع الدبلوماسي ذاته بأنه كان يعتقد دائمًا أن التزامات المغرب وجنوب إفريقيا “يجب أن تكون متسقة من أجل تعزيز الديناميات المرغوب فيها”، متابعا: “المسؤوليات الملقاة على عاتقنا تتجاوز بكثير وجهات النظر السياسية القصيرة وتحالفات الظروف”.

“إن للرباط وبريتوريا مصيرا مشتركا، لأن لهما هوية إفريقية مشتركة وتاريخا يستحق التكريم ومستقبلا نبني عليه”، يختم العمراني.