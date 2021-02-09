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Ô mon frère Moussa Ndaw, nous vous aimons ! Nous marocains authentiques, nous vous aimons et nous aimons fortement toues les sénégalaises et tous les sénégalais et l’humanité entière
Vous êtes chez vous ici au Royaume Chérifien du Maroc
Bonne continuation dans le développement du football marocain et la coopération sud / sud que prône Sa Majesté le Roi en veillant scrupuleusement sur le respect du sacro-saint principe GAGNANT – GAGNANT
Merci Hespress