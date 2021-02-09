أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • Mohamed Bellahsen
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 00:22

    Ô mon frère Moussa Ndaw, nous vous aimons ! Nous marocains authentiques, nous vous aimons et nous aimons fortement toues les sénégalaises et tous les sénégalais et l’humanité entière
    Vous êtes chez vous ici au Royaume Chérifien du Maroc
    Bonne continuation dans le développement du football marocain et la coopération sud / sud que prône Sa Majesté le Roi en veillant scrupuleusement sur le respect du sacro-saint principe GAGNANT – GAGNANT
    Merci Hespress

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تلقيح راهبات طنجة
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 00:22

تلقيح راهبات طنجة

صوت وصورة
إصلاحات ما قبل الانتخابات
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 22:01 4

إصلاحات ما قبل الانتخابات

صوت وصورة
يتيمان بدون معيل
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:45 4

يتيمان بدون معيل

صوت وصورة
مخاطر الانترنت وأزمة كورونا
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:28 3

مخاطر الانترنت وأزمة كورونا

صوت وصورة
وقفة تضامنية مع الريسوني
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 14:57 2

وقفة تضامنية مع الريسوني

صوت وصورة
فاجعة طنجة تحزن المغاربة
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 13:59 13

فاجعة طنجة تحزن المغاربة