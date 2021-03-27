العنصر: مكاسب المغرب تُغضب الجزائر .. والقاسم الانتخابي لا يخرق الدستور

قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن المكاسب التي حققها المغرب على مستوى قضية الصحراء المغربية تثير غضب خصوم وحدته الترابية، وخصوصا القيادة في الجزائر، مضيفا أن الملف لم يغلق رغم الإنجازات التي حققها المغرب على الأرض.
العنصر الذي كان يتحدث في الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة عن بعد، اليوم السبت، استنكر الاستفزازات الجزائرية في الحدود الشرقية للمغرب، وتحديدا بمنطقة فكيك، التي يقودها الجيش الجزائري، مؤكدا أن المغاربة يرون أن مستقبل المنطقة هو توحيد الرؤى والشعوب وتحقيق المغرب الكبير.
وطالب زعيم “السنبلة” الجارة الشرقية بالعودة إلى جادة الصواب، وإلى الإطار المغاربي لتعزيز التعاون في المنطقة، مشددا على أن هذا الإطار لا يمكن إلا أن يعزز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.
وعلاقة بالقاسم الانتخابي الذي تم اعتماده على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية، والذي أثار جدلا واسعا في المغرب، سجل العنصر أن حزب الحركة الشعبية مع اعتماد هذا القاسم الجديد، قائلا: “الجميع طلع شوكته عليه رغم أنه مسألة سياسية محضة ويمكن أن يتغير من حكومة إلى أخرى”.
ونبه العنصر إلى ما اعتبره معاناة حزبه عندما نادى بضرورة الاعتماد على النمط الفردي باعتباره أحسن طريقة لجعل العلاقة بين الناخب والمنتخب واضحة، ويمكّن سكان الدائرة من معرفة المخاطب المباشر، مضيفا: “لم يؤخذ طرح الحركة بعين الاعتبار لأسباب سياسية”.
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أكد في هذا الصدد أن القاسم الانتخابي ليس خرقا للديمقراطية أو القواعد الانتخابية، مشددا على أن الأمثلة بعدد من الدوائر تؤكد أن الدائرة التي تتوفر على أربعة مقاعد لو تم اعتماد نمط الاقتراع الفردي فيها، لكان من حصل اليوم على مقعدين لم يحصل ولا على أي واحد.
ورفض العنصر ما وصفها الخطابات التي تقول إن القاسم الانتخابي تراجع عن الديمقراطية ومكاسبها، مشددا على أنه “مسألة سياسية محضة”.
وبخصوص اللائحة الوطنية للشباب التي تم استبدالها باللوائح الجهوية للنساء، أكد رئيس جهة فاس مكناس أن “اللائحة الوطنية تجعل من الصعب على المرشحين القيام بالحملة على المستوى الوطني. لذلك، فإن اعتماد الجهات سيسهل ذلك على النساء على المستوى الجهوي”.
اهتموا بشؤون المغاربة الذاخلية هي الأولوية ولا تركبوا على أمور سياسية يتذخل فيها أهل القرار بأنفسهم. المغاربة يفهمون أكثر مما تتصورون.
السي العنصر لقد أشرفت على الثمانين سنة و لازلت تطمع في المنصب ألم يحن الوقت لأخذ قسط من الراحة
غير كون هاني السي العنصر ، كاع اللي بحال اضعاف كيطالبو بالقاسم الانتخابي ، هذا كل خوف من حزب لانبة ، ا الخلعى طلقي مني ، صافي حتى اصوات الموتى انحسبوهم ليكم ارى ا كان ، رول ما عندو باكاج .
انهار اكبير ه ذا وأخيرا وبعد طول انتظار وترقب غضب وقهر طل علينا اسي امحند قربت إلا نتخابات ياك اسيدي مرحبا و الف مرحبا في ابلادك
أين المكاسب على أرض الواقع أ سي لعنصر؟ كل شيئا ما زال كما هو سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا بل الأحوال في المغرب زادت أكثر تدهورا وسوءا وبالأرقام و الواقع هو هذا.كثرت الإحتجاجات الخبزية وخرج الناس تفضح الفساد والمسؤولين الذين هم السبب في هذه الكوارث ويتم زوج بهم في السجون.يجب علينا أن نصلح أنفسنا أولا ثم نرى عيوب الٱخرين الذي هي أقل منا
في 1981 عين لعنصر وزيرا للبريد وبعد 40 سنة باقي هنا ،مابغاش يعيق ويخلي الشعب يشوف أفكار جديدة
يجب اعتماد النمط الفردي حتى احاسب من صوتت عليه.
الله يهديك السي العنصر، واش باقي طامع في شي وزارة أخرى؟
تقارن حزبكم بحزب كبير، لا حول و لا قوة إلا بالله.
ربي ربي السي العنصر، القاسم الانتخابي بصيغته الجديدة لا يخرق الدستور، اودي راه ماشي غير كا يخرق الدستور بوحدو راه كيخرق اسس التنظير السياسي، والديمقراطية والمنطق، وكايعطي صورة مامزياناش على بلادنا، خصوصا قدام الشركات العالمية الي ماكرهاتش تستفد من المزايا لي فالمغرب، لكن الواقع الديمقراطي والسياسي والحقوقي، كايخليهوم يقلبو الدورة
نتا غي مع الرابحة ، حزبكم شارك في جميع الحكومات منذ الستينات و النتيجة واضحة.
وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ، بدون إنجازات تذكر وما زالوا متشبتين بالكرسي …اتقوا الله في أنفسكم اوﻻ قبل الشعب… ماضيكم غير مشرف ! مغرب اليوم ليس كمغرب الثمانينات تواجهون اﻻن جيل جديد مثقف محنك …
لماذا لا تذهبون جماعات وزرافا لاخذ صور تذكارية مع المغاربة المطرودين من الاراضي الجزتئرية كما فعلتم في الكركرات ،،؟
سأعطيكم الجواب لان العرجة قريبة ومافيهاش همهم من مصاريف التكاليف بمهمة ،،الرجال يظهروا هنا امام الرجال وليس امام العزل من المدنيين ،،،ياخي قوم يا خي ،،
ليست لك مصداقية كي تتكلم في مثل هذه المواضيع
كفاكم. مللنا من نفس الوجوه و من لغة الخشب.
السي العنصر. ..مسرحية الانتخابات اكرهناها. وخصوصاً. ….حبنما. ..نرى. وجوهكم مند استقلال المغرب. .لقد كرهنا. .الخطابات..والتضليل والأكاذيب. .التي.كنت تطرحونها. .عاى..الشعب القديم ..وكانت الامبة. .حاضرة. .بكترة والتفة كدلك موجودة. .والآن. .اصبح جيل جديد…عاش…وادرس..فااجامعات ..داخليا.وخارجيا…و.كدلك. المعلومات..فالسماء. ..وغير دلك….ز منكم انتهى..انتم..ورفاقكم. .فالمسرحيات. .الشباب..والشعب الجدبد. …نريد وجوه جديدة. ….. لن بنتخب. .مادام..الحال على ماهو. ….من زمان قديم …
القاسم الإنتخابي يخدم الأحزاب الإداري الضعيفة التي أصبح عددها 30 حزبا ومن بينهم الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي يستهدف الإرادة الشعبية ويميع السياسة أما ان الاوان لتختفوا عن أنظار الشعب بعد فشلكم في تسيير شؤون الوطن ونهبتم وكدستم الثروات ارحلوا ارحلوا ارحلوا ها العار
ادا كانت لائحة ستاخد مقعد باربعين الف و اخرى باربع الاف صوة فدالك خرق للمنافسة النزيهة. ولا تتفاجؤ ادا زاد العزوف الانتخابي.
النظام الضريبي الجديد جاء ومرغ الدستور بالارض .
فكيف ان كل الدول قامت باعغاء مواطنيها ندمن الضرائب الا شبه دولة المغرب قامت بسن نظام ضريبي جديد مجحف في حق التجار يل وقامت باضافة ما يسمى بابتغطية الصحية .في حين ان شبه الدولة لا تتوفر حتى على مستشففيات في المستوى .
بل وقامت بتغيير التصريح من الارباح الى رقم المعاملات ليفعل موضف الضريبة ما يريد
قمة الانتهازية. هاد السيد و الله ما كايحشم.
كان بامكانك التحدث عن المكتسبات التي حققها حزبك، اذا كانت هناك مكتسبات فعلا. لازلت اتذكر حملته الانتخابية الاخيرة فبل 5سنوات حينما كان يجتر سوف ، وسنمضي ، وسنتعامل، وسننجز، وسنحارب.
الم يحن الوقت للتحدث الى الشعب بكل شجاعة ومسؤولية على ان حزبك فاشل واظهر قدرة خارقة في الاخفاقات حتى تبين للجميع ان دور الحزب منحصر في التصفيق، والعام زين.
وزارة الداخلية لا تتغير بتغير الحكومات السي العنصر
الداخلية هي القصر
وجوه غابت عنا من غير اسف لمدة طويلة ضننا انها لن تعود لكبر سنها لمن كنا سدجين هاعي عادت كلها و بدون استثاء لتملأ فظاء حملات انتخابية مسبقة و تقدم نصائح و وعود هي في اشد الحاجة اليها دون حياء او استحياء و توعد بالتجديد و استحلفكم بالله كيف للقديم ان يحدث الجديد و خير مثل هو حكام الجزائر الشيوخ ان يبتكروا شيء جدبد بل يحصنون القديم
نريد وجوها شبابية جديدة. مللنا من الشيوخ. الله يرحم من زار وخفف كما يقول المغاربة.
امثال هدا الشخص عليهم اعتزال السياسة.وافساح المجال للأجيال الجديدة.نريد نظام احادي بدورتين.مما يسمح بتجميع الاحزار.ووضوح التحالفات قبل النتاءج.
كل الأحزاب غير زائدة .ارحموا هادا الشعب ،الغرفة التانيه حتي هيا زائدة