العنصر: مكاسب المغرب تُغضب الجزائر .. والقاسم الانتخابي لا يخرق الدستور

العنصر: مكاسب المغرب تُغضب الجزائر .. والقاسم الانتخابي لا يخرق الدستور
صورة: أرشيف
السبت 27 مارس 2021 - 17:07

قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن المكاسب التي حققها المغرب على مستوى قضية الصحراء المغربية تثير غضب خصوم وحدته الترابية، وخصوصا القيادة في الجزائر، مضيفا أن الملف لم يغلق رغم الإنجازات التي حققها المغرب على الأرض.

العنصر الذي كان يتحدث في الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة عن بعد، اليوم السبت، استنكر الاستفزازات الجزائرية في الحدود الشرقية للمغرب، وتحديدا بمنطقة فكيك، التي يقودها الجيش الجزائري، مؤكدا أن المغاربة يرون أن مستقبل المنطقة هو توحيد الرؤى والشعوب وتحقيق المغرب الكبير.

وطالب زعيم “السنبلة” الجارة الشرقية بالعودة إلى جادة الصواب، وإلى الإطار المغاربي لتعزيز التعاون في المنطقة، مشددا على أن هذا الإطار لا يمكن إلا أن يعزز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.

وعلاقة بالقاسم الانتخابي الذي تم اعتماده على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية، والذي أثار جدلا واسعا في المغرب، سجل العنصر أن حزب الحركة الشعبية مع اعتماد هذا القاسم الجديد، قائلا: “الجميع طلع شوكته عليه رغم أنه مسألة سياسية محضة ويمكن أن يتغير من حكومة إلى أخرى”.

ونبه العنصر إلى ما اعتبره معاناة حزبه عندما نادى بضرورة الاعتماد على النمط الفردي باعتباره أحسن طريقة لجعل العلاقة بين الناخب والمنتخب واضحة، ويمكّن سكان الدائرة من معرفة المخاطب المباشر، مضيفا: “لم يؤخذ طرح الحركة بعين الاعتبار لأسباب سياسية”.

الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أكد في هذا الصدد أن القاسم الانتخابي ليس خرقا للديمقراطية أو القواعد الانتخابية، مشددا على أن الأمثلة بعدد من الدوائر تؤكد أن الدائرة التي تتوفر على أربعة مقاعد لو تم اعتماد نمط الاقتراع الفردي فيها، لكان من حصل اليوم على مقعدين لم يحصل ولا على أي واحد.

ورفض العنصر ما وصفها الخطابات التي تقول إن القاسم الانتخابي تراجع عن الديمقراطية ومكاسبها، مشددا على أنه “مسألة سياسية محضة”.

وبخصوص اللائحة الوطنية للشباب التي تم استبدالها باللوائح الجهوية للنساء، أكد رئيس جهة فاس مكناس أن “اللائحة الوطنية تجعل من الصعب على المرشحين القيام بالحملة على المستوى الوطني. لذلك، فإن اعتماد الجهات سيسهل ذلك على النساء على المستوى الجهوي”.

الجزائر الدستور القاسم الانتخابي امحند العنصر

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‫تعليقات الزوار

25
  • Abdelhak
    السبت 27 مارس 2021 - 17:15

    اهتموا بشؤون المغاربة الذاخلية هي الأولوية ولا تركبوا على أمور سياسية يتذخل فيها أهل القرار بأنفسهم. المغاربة يفهمون أكثر مما تتصورون.

    26
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  • Souhail
    السبت 27 مارس 2021 - 17:15

    السي العنصر لقد أشرفت على الثمانين سنة و لازلت تطمع في المنصب ألم يحن الوقت لأخذ قسط من الراحة

    42
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  • kamal .
    السبت 27 مارس 2021 - 17:16

    غير كون هاني السي العنصر ، كاع اللي بحال اضعاف كيطالبو بالقاسم الانتخابي ، هذا كل خوف من حزب لانبة ، ا الخلعى طلقي مني ، صافي حتى اصوات الموتى انحسبوهم ليكم ارى ا كان ، رول ما عندو باكاج .

    15
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  • Karim007
    السبت 27 مارس 2021 - 17:21

    انهار اكبير ه ذا وأخيرا وبعد طول انتظار وترقب غضب وقهر طل علينا اسي امحند قربت إلا نتخابات ياك اسيدي مرحبا و الف مرحبا في ابلادك

    0
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  • سميرة
    السبت 27 مارس 2021 - 17:21

    أين المكاسب على أرض الواقع أ سي لعنصر؟ كل شيئا ما زال كما هو سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا بل الأحوال في المغرب زادت أكثر تدهورا وسوءا وبالأرقام و الواقع هو هذا.كثرت الإحتجاجات الخبزية وخرج الناس تفضح الفساد والمسؤولين الذين هم السبب في هذه الكوارث ويتم زوج بهم في السجون.يجب علينا أن نصلح أنفسنا أولا ثم نرى عيوب الٱخرين الذي هي أقل منا

    0
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  • stop
    السبت 27 مارس 2021 - 17:24

    في 1981 عين لعنصر وزيرا للبريد وبعد 40 سنة باقي هنا ،مابغاش يعيق ويخلي الشعب يشوف أفكار جديدة

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  • مغربي
    السبت 27 مارس 2021 - 17:25

    يجب اعتماد النمط الفردي حتى احاسب من صوتت عليه.

    0
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  • Saïd Bours
    السبت 27 مارس 2021 - 17:25

    الله يهديك السي العنصر، واش باقي طامع في شي وزارة أخرى؟
    تقارن حزبكم بحزب كبير، لا حول و لا قوة إلا بالله.

    0
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  • يونس
    السبت 27 مارس 2021 - 17:30

    ربي ربي السي العنصر، القاسم الانتخابي بصيغته الجديدة لا يخرق الدستور، اودي راه ماشي غير كا يخرق الدستور بوحدو راه كيخرق اسس التنظير السياسي، والديمقراطية والمنطق، وكايعطي صورة مامزياناش على بلادنا، خصوصا قدام الشركات العالمية الي ماكرهاتش تستفد من المزايا لي فالمغرب، لكن الواقع الديمقراطي والسياسي والحقوقي، كايخليهوم يقلبو الدورة

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  • Mogador
    السبت 27 مارس 2021 - 17:30

    نتا غي مع الرابحة ، حزبكم شارك في جميع الحكومات منذ الستينات و النتيجة واضحة.

    0
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  • انتهت صﻻحيتكم. ..
    السبت 27 مارس 2021 - 17:38

    وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ، بدون إنجازات تذكر وما زالوا متشبتين بالكرسي …اتقوا الله في أنفسكم اوﻻ قبل الشعب… ماضيكم غير مشرف ! مغرب اليوم ليس كمغرب الثمانينات تواجهون اﻻن جيل جديد مثقف محنك …

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  • سبع الليل
    السبت 27 مارس 2021 - 17:39

    لماذا لا تذهبون جماعات وزرافا لاخذ صور تذكارية مع المغاربة المطرودين من الاراضي الجزتئرية كما فعلتم في الكركرات ،،؟
    سأعطيكم الجواب لان العرجة قريبة ومافيهاش همهم من مصاريف التكاليف بمهمة ،،الرجال يظهروا هنا امام الرجال وليس امام العزل من المدنيين ،،،ياخي قوم يا خي ،،

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  • أمازيغي
    السبت 27 مارس 2021 - 17:39

    ليست لك مصداقية كي تتكلم في مثل هذه المواضيع

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  • متتبع
    السبت 27 مارس 2021 - 17:45

    كفاكم. مللنا من نفس الوجوه و من لغة الخشب.

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  • نريدو الجديد؟؟؟؟
    السبت 27 مارس 2021 - 17:46

    السي العنصر. ..مسرحية الانتخابات اكرهناها. وخصوصاً. ….حبنما. ..نرى. وجوهكم مند استقلال المغرب. .لقد كرهنا. .الخطابات..والتضليل والأكاذيب. .التي.كنت تطرحونها. .عاى..الشعب القديم ..وكانت الامبة. .حاضرة. .بكترة والتفة كدلك موجودة. .والآن. .اصبح جيل جديد…عاش…وادرس..فااجامعات ..داخليا.وخارجيا…و.كدلك. المعلومات..فالسماء. ..وغير دلك….ز منكم انتهى..انتم..ورفاقكم. .فالمسرحيات. .الشباب..والشعب الجدبد. …نريد وجوه جديدة. ….. لن بنتخب. .مادام..الحال على ماهو. ….من زمان قديم …

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  • حسن
    السبت 27 مارس 2021 - 17:49

    القاسم الإنتخابي يخدم الأحزاب الإداري الضعيفة التي أصبح عددها 30 حزبا ومن بينهم الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي يستهدف الإرادة الشعبية ويميع السياسة أما ان الاوان لتختفوا عن أنظار الشعب بعد فشلكم في تسيير شؤون الوطن ونهبتم وكدستم الثروات ارحلوا ارحلوا ارحلوا ها العار

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  • caprice
    السبت 27 مارس 2021 - 17:49

    ادا كانت لائحة ستاخد مقعد باربعين الف و اخرى باربع الاف صوة فدالك خرق للمنافسة النزيهة. ولا تتفاجؤ ادا زاد العزوف الانتخابي.

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  • الدستور مرغتم انفه في الأرض
    السبت 27 مارس 2021 - 17:50

    النظام الضريبي الجديد جاء ومرغ الدستور بالارض .
    فكيف ان كل الدول قامت باعغاء مواطنيها ندمن الضرائب الا شبه دولة المغرب قامت بسن نظام ضريبي جديد مجحف في حق التجار يل وقامت باضافة ما يسمى بابتغطية الصحية .في حين ان شبه الدولة لا تتوفر حتى على مستشففيات في المستوى .
    بل وقامت بتغيير التصريح من الارباح الى رقم المعاملات ليفعل موضف الضريبة ما يريد

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  • خوروطو
    السبت 27 مارس 2021 - 17:51

    قمة الانتهازية. هاد السيد و الله ما كايحشم.

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  • الطيب بنكيران
    السبت 27 مارس 2021 - 17:51

    كان بامكانك التحدث عن المكتسبات التي حققها حزبك، اذا كانت هناك مكتسبات فعلا. لازلت اتذكر حملته الانتخابية الاخيرة فبل 5سنوات حينما كان يجتر سوف ، وسنمضي ، وسنتعامل، وسننجز، وسنحارب.
    الم يحن الوقت للتحدث الى الشعب بكل شجاعة ومسؤولية على ان حزبك فاشل واظهر قدرة خارقة في الاخفاقات حتى تبين للجميع ان دور الحزب منحصر في التصفيق، والعام زين.

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  • dakdok649
    السبت 27 مارس 2021 - 17:56

    وزارة الداخلية لا تتغير بتغير الحكومات السي العنصر
    الداخلية هي القصر

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  • ameur
    السبت 27 مارس 2021 - 17:56

    وجوه غابت عنا من غير اسف لمدة طويلة ضننا انها لن تعود لكبر سنها لمن كنا سدجين هاعي عادت كلها و بدون استثاء لتملأ فظاء حملات انتخابية مسبقة و تقدم نصائح و وعود هي في اشد الحاجة اليها دون حياء او استحياء و توعد بالتجديد و استحلفكم بالله كيف للقديم ان يحدث الجديد و خير مثل هو حكام الجزائر الشيوخ ان يبتكروا شيء جدبد بل يحصنون القديم

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  • احمد
    السبت 27 مارس 2021 - 18:01

    نريد وجوها شبابية جديدة. مللنا من الشيوخ. الله يرحم من زار وخفف كما يقول المغاربة.

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  • الكنفي
    السبت 27 مارس 2021 - 18:02

    امثال هدا الشخص عليهم اعتزال السياسة.وافساح المجال للأجيال الجديدة.نريد نظام احادي بدورتين.مما يسمح بتجميع الاحزار.ووضوح التحالفات قبل النتاءج.

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  • brahimmkhatri
    السبت 27 مارس 2021 - 18:06

    كل الأحزاب غير زائدة .ارحموا هادا الشعب ،الغرفة التانيه حتي هيا زائدة

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