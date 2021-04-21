العنصر ينسب فضل الدفاع عن القرى والأمازيغية إلى "حزب السنبلة"

قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن تواجد حزبه في أغلب الحكومات مرده إلى كونه حزب وسط، مشيرا إلى أنه يعتبر الأمازيغية والتنمية القروية أولوية، وهو ما يدافع عنه في مشاركاته الحكومية.
وضمن “حوارات الجامعة” التي تنظمها جامعة فاس، أوضح العنصر اليوم الأربعاء: “لو لم يشارك الحزب في الحكومات لما وصلنا في هذه الملفات إلى ما هي عليه الآن”، مشددا على أن “جمعيات الأمازيغية النشيطة ترى أن المشاركة الحزبية هي المدخل للدفاع عنها”.
وفي وقت أكد العنصر أن الفضل يعود للمؤسسة الملكية، قال إن “حضور الحركة الشعبية في الحكومات كان من منطلق الدفاع عن الأمازيغية باعتبارها جزءا من الاستقرار السياسي في المغرب”، مستدركا: “رغم أن الإشكالات لم تحل إلا أن التواجد في المؤسسات كان له الفضل في تحقيق الكثير، خصوصا في العالم القروي”.
كما أكد المتحدث بخصوص التحاق عدد من رموز الحركة الأمازيغية بـ”حزب السنبلة” أن “طرح الأمازيغية في مشروع الحركة لم يكن ضد العربية، ولكن باعتبارها مكونها أساسيا للهوية المغربية”، مشيرا إلى أن “الحركة الشعبية منذ تأسيسها كانت تنعت بكونها حزبا بربريا، رغم أنها لم تستعمل الأمازيغية لأغراض سياسية”.
وأوضح العنصر في هذا الصدد أن الأمازيغية ملك للجميع، وأن الكل يدافع عنها من موقعه، موضحا أن “رد الاعتبار للأمازيغية لم يتم إلى حدود الساعة رغم الاعتراف الدستوري، لأن مسألة التنزيل مازالت تواجهها تحديات ويتطلب الأمر اشتغالا كبيرا”.
العنصر، وهو يدافع عن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، أكد أن “النظام الانتخابي اليوم ليس لائحيا ولا فرديا”، مشيرا إلى أن “الحركة تدافع عن اعتماد الفردي، وهو ما لم تتم الاستجابة له خلال التعديلات التي قدمت في البرلمان”.
ودعا السياسي ذاته إلى ضرورة التفكير في نمط الاقتراع مباشرة بعد نهاية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن “الدفاع عن القاسم الانتخابي جاء بعد طرح العديد من الفرضيات، ومنها اعتماد إجبارية التصويت”.
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية برر دفاعه عن القاسم الانتخابي بكون الحزب يؤمن بالتعددية، ولا يمكن أن يساهم في إلغائها، مبرزا أن “النظام الانتخابي يجب أن يعطي عدالة بين عدد الأصوات والمقاعد، لكنه لا يمكن أن يفرز أغلبية قوية”.
الامازيغ لا يحتاجون الى من يدافع عنهم ، الامازيغ ليسوا فقراء و ليسوا خونة على ارضهم ، من يعيش فقيرا على ارضه فهو اما غبيا او مستغلا . الامازيغ هم من يدافع عن وجودكم على ارض شمال افريقيا ، من انتم لتدافعوا على الامازيغ . الاحزاب السياسية لا تملك اي شيء و لا تملك اي سلطة و لا مال و لا امل فقط ابواق منذ الاستقلال يسرقون المال و يفقرون الفقير للتحكم في المال و الارزاق ، حسبي الله و نعم الوكيل لو كنتم السكان الاصليون للمغرب و الامازيغ سكان من كوكب اخر مادا سيكون مصير الامازيغ . الامازيغ فوق كل سلطة .
“عليها القرى و الأمازيغية راهم بيخير منين تباعتوهم و هما غير اللور اللور”
شغل منصب وزير للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ما بين سنتي 1981 و1992.
في أكتوبر 1986 عين أميناً عاما للحركة الشعبية خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي لهذا الحزب وفي يونيو 1993 انتخب نائبا عن إقليم بولمان وبقي برلمانيا حتى يناير 2017 (19 سنة).وفي سبتمبر 2015 سيصير رئيسا لجهة فاس مكناس.كما شغل منصب وزير الرياضة…..وللتجهيز…..للداخلية…..للفلاحة… ووزير دولة(ماكيدير والو) لمدة 3 سنوات
السيد كشخص انسان فاضل
انسان نقي و عفيف
وهذا قول حق في شخص هذا السيد
بروتوكول لاتارة إنتباه المهتمين بذلك ، يريد الدفاع عن المنصب او الخلصة او النعاس او التقاعد مدى الحياة وووووإلخ الكل يغرد على هواه بقرب الموعد الذي لهم حاجة ماسة إلى الشعب
مثى سيخرج قانون يلزم الأحزاب المغربية بتحديد منصب أمانتها العامة في ويلايتين لكل يتخلص المغرب من بعض الوجوه ….
الله يرحم والديكم إلى ما قولو للسيد العنصر بلي حنا و العالم كلو عارفين بأن الاستقرار السياسي لأي بلد تيكون على أسس التعليم المتطور و البحث العلمي و الصحة و البنيات التحتية و و و…. و تنحي المسؤولين المسنين لكي تعطى الفرصة للشباب، يجب ضخ دماء شابة لتساير التطورات المتلاحقة، واش المسؤول لي ما قدم والو في حياتو تيهضر على الأسطوانة المشروخة الي هي الأمازيغية، تغريد خارج السرب.
عدم التصويت هو في حد ذاته تصويت واختيار وقرار وحرية لا يمكنك أن تجبرني بالقوة على فعل شيء أنا لا أحبه أو غير مقتنع به
Mr El anser croit que le parti politique lui appartient. Il ne veut pas laisser la place aux jeunes et ce n’est pas le seul. ce qui l’interesse c’est l’argent, l’argent et l’argent. Son parti et d’autres se partage le gateau sans se préoccuper des réelles problématiques du pays à savoir : une école performante, la santé et l’économie. Un pays qui n’a pas été en mesure de rebondir après l’indépendance ne pourra jamais avancer et c’est à cause des gens comme Mr Et anser. Vous n’avez qu’allez visiter les villes du moyens atlas ainsi que les compagnes et vous allez constater le désarroi de la population. Laissez la place à la jeunesse et le lendemain sera meilleur.
لامازيغية وحقوق المراة و……حصان طراودة تستعملها الاحزاب المهترئة لاستمالة الناخبين..امازيغي حر مقاطع للمهازل المسمى انتي خبت
هذا الشخص لايدافع الا على رصيده في البنك منذ سنين وفي اجتماع رسمي سالوه عن ضعف ميزانية مدينة مكنتس العريقة فقال لهم لايوجد في مدينة مكناس سوى اسوار اسماعيلية لاتصلح الا للتبول فكيف تتوقعون من شخص كهذا من الدفاع العراقة المغربية
كلام الديناصورات المتحجرة !!!فعلا النتيجة الدفاع عن البادية تظهر على ارض الواقع بحيث تم تدمير بشكل شبه كلي للبادية وتم اهمال رجالها لصالح بورجوازية الاراضي الخصبة من اجل التصدير وتهريب الثروة وتفقير الشعب ونتج عن ذلك هجرة ملايين الاسر من البادية الى المدن مكونين احزمة الفقر وصارت المدن تعج بالفراشة وحراس السيارات وملايين الناس يعيشون في بطولة مقنعة فعلا بهذا يظهر نتاءج عمل حزبكم !!
يقول المثل من لم يستحي يقول ما يشاء ويستهزء من ذكاء المغاربة ويحتقرهم والجميع يعلم حقيقة ما يسمى عبثا احزاب في المغرب وما هو دورها !!
ماذا يمكن ان يقول شخص “زعيم “منذ 1986 محطما ارقام قياسية ومعه تاخر البلد بشكل رهيب على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات وصار يتذيل دول العالم في التنمية البشرية !!
إذا كان ذلك صحيحا إسألوا العنصر عن قريته إيموزار مرموشة. كيف تعيش البؤس والفقر والعزلة والتهميش هي وباقي قرى الامازيغ….
اقتربت الانتخابات وجاء دور الآلة الإعلامية لتقوم بأدوارها التلميعية، ترى من ماذا حقق الحزب لصلح القرى والأمازيغية؟
لا شيء سوى الوعود الكاذبة
السنبلة حزب اداري لا غير، و العنصر رجل دولة و ليس لمنتخب…و امثالهم كثر بمغربنا…
لم تكن الامازيغية في برنامجكم إلا من أجل كسب أصوات الناخبين…. لذا فللامازيغية دين عليكم …. لم تفيدوها بأي شيئ….. وكانت عندكم دائما لغة للفلكور والترويج…. أما كثقافة اصيلة وتاريخ لم يكن بينكم وبينها إلا الإحسان…..
حزب أكل عليه زمن وشرب فإلى المزبلة سيدنا نلقاكم وكدبكم
ألم تلد النساء المغربيات غير هؤلاء الشيوخ والعجزة الذين استولوا على الاحزاب والنقابات و حولوها لممتلكاتهم؟ سئمنا هذه الوجود و أصبحنا نشمئز لمجرد رؤيتها. يجب تغييرهم و فتح المجال أمام الكفاءات الشابة وما أكثرهم
نفس الوجوه بنفس الخطاب ونفس اللغة ….. وتستمر المسرحية حتى إشعار آخر !!!
* كيف تذكرت ذلك الفضل ؟ و بأية مناسبة ؟
* هل بدا لك ذلك في حريرة رمضان ؟ أم بمناسبة الإستعداد
للإنتخابات المقبلة ؟
* ماذا إستفاد منكم أمازيغ و عرب حين كنتم في الحكومة ؟
فالفقير زاد فقرا و المهمش زاد تهميشا . أذكر لنا ما ذا حققتم ؟
و ما هي إنجازاتكم ؟ كفى من الشفوي .
هذا الرجل الغير محايد والذي مند ظهوره مع حزب السنبلة وهو يدافع عن مكون واحد.. كيف سُمح له ان يكون وزيرا للداخلية في بداية حكومة بن كيران؟؟؟
صحيح والدليل الملايير التي نحبها وزير كالكراطة وزير الشباب من حزب السنبلة هههه
صحيح، الفضل يعود إلى السنبلة طبعا بل السنابل وخاصة في المواسم الفلاحية الجيدة. سنابل القمح و الشعير. أما الاحزاب السياسية فلا تتذكر البوادي الا عند اقتراب موسم جني الأصوات. اتقوا الله وكفوا عن التراهات و العزف على أوتار العود المهترئة
ماذا حققتم للقرى !!!؟؟؟ كم قرية نموذجية على مستوى الوطن ؟؟؟
ربطت الدولة الاكواخ والمنازل الطينية بالكهرباء والماء فقط لكي لا يهاجر القرويون إلى المدن .
القرى لا تتوفر على الخدمات الاجتماعية ولا على فضاءات الترفيه . مظاهر التمدن منعدمة . يتحدث هذا الشيخ وكأن القرى المغربية تشبه القرى الفرنسية . لكن الانتخابات اقتربت فهو قد بدأ حملته الانتخابية .
يمكن الدفاع عن القرى بالقَمُّومَة!يمكن الدفاع عن الأمازيغية بالعُنْصُريونية التطبيعيونية ذات الذاكرة البيضاء البيوضية؟ ماذا تغير من حال القرى؟ و نحن أبناء القرى!المدرسة التي كانت تساعد أبناء القرى على تغيير أحوالهم وأحوال أسرهم أصبحت فاشلة مفلسة في الحضيض!اقتربت الانتخابات الاستشلاهبية و بدأت الديناصورات و التماسيح الحزبية في الخروج من بياتها الشتوي،الخريفي الفسادي!بدأت تستشعر الحرارة المخملية للمقاعد البرلمانية!في رأي يجب منع جميع البرلمانيين والوزراء والمنتخبين الحاليين والسابقين من الترشح والاستوزار!ديناصورات بعضها من خريجي البوليتكنيك والبوليفَسَادِيك!ضربوا بوليتلافيك للبلاد والعباد و السياسة هم و رجال الظل قادة الهاوية السياسية،الاقتصادية والاجتماعية المجتمعية!رجال الظل يخططون و يأمرون بالتنفيذ و رجال التحزب ينفذون بالسمع والطاعة!واجهة كْلِينِيكْسِيَّة كسلانة تكلسية و عمق جبان يختبئ وراء الواجهة الفونطوشية الفوطاـــ شية!عمق لا يجرأ على إعلان فشله و إفلاسه مح تحمل مسؤوليات و أوزار قراراته، ألاعيبه و مناوراته من دون أدنى حس، رؤية و روح استراتيجية! الاستراتيجية هي لَقْصَارَتيجيا!
مضحك الامر هذا. في الحقيقة نحن مثلا بقرى الجنوب الشرقي. و بفضل حزب السنيلة صار عندنا تيجي في و طرق سيارة و مستشفيات من اعلى طراز و صارت أمهاتنا يتكلمن بكل اللغات خاصة الدارجة التي لم يعرفن قبلا الحديث بها بعد محو اميتهن و امنياتهن زد على ذلك كل بيوتنا جهزت بالواح شمسية تستخدم اذا حدث و انقطع التيار من الشبكة الوطنية .
رجاء اذا نسيت شيئا من فضائل السنبلة علينا ذكروني به
يمشي يحشم الى عندو علاش يحشم. والى كان هو ماعرفش الناس فالعالم القروي كيف عايشة يعني هو ماساكنش معاهم وفقط كيتفكرهم غير فوقت الانتخابات . الله ينعل اللي مايحشم.
لم نرى اي شيئ او تغيير في البوادي.والامازغية ما عندنا مانديروا بها نريد لغة العصر.الانجليزية كفاكم ركوب الامواج على ظهورنا.
علاش غدافع على القرى؟؟ وشكون انت اصلا باش غدافع على القرى؟؟وممن غدافع على القرى؟؟ الخروف يظل طول حياته خائفا من الذئب وفي الاخير يقع ضحية الراعي. سير اسي العنصر دافع على راسك منذ الاستقلال ونحن نراك لم تنفع سوى نفسك ووزيرك مول الكراطة اللي حشمو ماتو باز. حياتك كلها وانت تعيش من الريع ومازال كتحلب. وكأن عندك شي مشروع مجتمعي سيخرج المغاربة من دوامة الفقر والجهل وانت كنت من مهندسين افقار هذا الشعب وتجهيله. ما ارخص بعض الناس الذين لا مبدأ لهم ولا كرامة ولا ذرة انسانية في قلوبهم مصلحتهم فوق كل اعتبار ورغم هذا فبمجرد اقتراب اي موعد انتخابي تراهم يخرجون من جحورهم ليقتاتوا على بؤس الاخرين
حزب السنبلة من أكبر الاحزاب التي استغلت البوادي و القرى لخدمة مصالحها الخاصة.
باراكا من الكذوب..
اقتربت الانتخابات وبدأت تضهر الوجوه الغائبة التي لم ولن تصلح شيء حتى تضهر الشمس من مغربها