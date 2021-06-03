العنف و"الماحيا" يوقعان بشقيقين في مراكش

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش شقيقين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالعنف وحيازة وترويج مسكر ماء الحياة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، الأربعاء، بأحد الأحياء الشعبية بمدينة مراكش، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتعريض زوجة أحدهما للعنف، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلهما عن حجز 19 حاوية بلاستيكية تحتوي على 570 لترا من مسكر ماء الحياة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 36 و40 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.