العودة إلى الميادين تسعد المهاجم خالد بوطيب

كشف الدولي المغربي خالد بوطيب عن بالغ سعادته بعدما بات جاهزا، من الناحية القانونية، للدفاع عن ألوان ناديه الجديد لوهافر، إذ حصل على ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمشاركة مع المجموعة، بعدما ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، بسبب مشاكل إدارية مع ناديه السابق الزمالك المصري.

وقال بوطيب، أثناء حديثه لوسائل الإعلام الفرنسية قبل مواجهة السبت، أمام أميان، ضمن الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الفرنسي الدرجة الثانية: “لقد مر وقت طويل. لم أستطع الانتظار حتى أتمكن من اللعب”.

وأضاف اللاعب المغربي البالغ من العمر 33 سنة: “سنكون قادرين على المضي قدما، وسنحاول القيام بذلك بشكل صحيح؛ فمن الجيد إضفاء دماء جديدة على المجموعة. لقد بقيت دائما متحمسا لأنني كنت أعرف أن الوضع سيتغير يوما ما”، خاتما حديثه بالقول: “سأحتاج بالطبع إلى بعض الوقت للتكيف. لقد كنت أنتظر هذا لفترة من الوقت”.

وبعد أكثر من عام على ظهوره الأخير في المسابقات الرسمية (19 أكتوبر 2019)، يستعد بوطيب أخيرا لمساعدة المجموعة على تحقيق نتائج إيجابية، لاسيما وأن الطاقم التقني للوهافر يراهن عليه كثيرا، نظرا للخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها، بعدما لعب سابقا بألوان أجاكسيو وستراسبورغ، حيث سبق له أن تألق بقميص الأخير موسم 2017 عندما سجل 19 هدفا، قاد بها ناديه آنذاك إلى التتويج بلقب الدوري والصعود إلى “الليغ 1”.

وتعاقد مسؤولو لوهافر مع المهاجم المغربي المذكور في صفقة انتقال حر وبموجب عقد يمتد لموسمين قابلين للتمديد، بعد تجربة فاشلة خاضها بقميص الزمالك المصري ليعيش بعدها عطالة كروية، عقب فسخ عقده مع الأبيض المصري في شهر فبراير من العام الماضي.