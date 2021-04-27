"العياء النفسي" يصادم مراهقين والقوات العمومية في ليالي رمضان

صدام متواصل بين القوات العمومية وشرائح واسعة من المراهقين على امتداد الأيام الأولى من شهر رمضان، بسبب إغلاق الفضاءات الليلية التي كانت المتنفس الوحيد لهذه الفئات، وذلك بموجب قرار الحكومة في ظل التطورات الوبائية الراهنة القاضي بحظر التنقل طيلة الفترة الليلية من رمضان.
وتوثق عشرات الأشرطة المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحداثا عنيفة ترتكبها شرائح المراهقين بالأحياء الشعبية بعدد من الحواضر المغربية، تتخلّلها مواجهات مباشرة مع عناصر الأمن التي تُقدم على اعتقالهم بسبب خرق حالة “الطوارئ الصحية”.
وتعالت دعوات تربوية قصد القطع مع “مقاربة الاعتقال” التي لا تؤتي ثمارها مع هذه الفئة، بدعوى أنها تعيش تغيرات جسدية ونفسية تؤثر على تصرفاتها، مطالبة في الآن نفسه القطاع الوزاري المعني بتنظيم حملات تحسيسية وتوفير فضاءات ترفيهية قصد تفريغ الطاقة السلبية.
وفي هذا الصدد، قال محسن بنزاكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، إن “الوضع الخاص الذي نعيشه ولّد لدى المجتمع ما يسمى العياء النفسي، الذي يعاني منه المراهق بالدرجة الأولى، لأنه حُرم من الفسحة الرمضانية التي يحتاج إليها أكثر من بقية أفراد الأسرة”.
وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأيام الماضية شهدت مواجهات بين السلطات والمراهقين الذين يحتاجون إلى تفريغ التغيرات الهرمونية التي تعطيهم طاقة قوية في هذا السنّ، خاصة أن أغلبهم يمضي وقته النّهاري بالمدرسة، فيما يتبقى الوقت الليلي فارغاً”.
وأوضح الباحث الاجتماعي أن “المراهق دائما ما يثور على السلطة كيفما كان نوعها، بما في ذلك الشرطة، ما يفسّر ردود الفعل غير المعقلنة، وهو ما يتطلب تدخّل الدولة لمعالجة الوضع، من خلال الخروج بخطابات تروم تقليل الضغط النفسي، عوض إلقاء المسؤولية على الجهاز الأمني فقط”.
وأردف الباحث عينه أن “المقاربة الأمنية غير كافية للحدّ من تلك السلوكات المرفوضة، التي تبقى بدون مبرر في الأصل، لكن ينبغي تسخير إمكانيات أخرى لفهم حيثيات الموضوع، لأن هؤلاء يبقون أبناء المغاربة ولا يمكن الزجّ بهم في السجن”، ليختم بأنه “تكرسّت لدينا نظرة سلبية عن المراهقين الذين ينتمون إلى أسر هشة”.
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هاذيك راها قلة الترابي وهاذ حقوق الإنسان اللي عطات المواطن الذي هو أصلا مامربيش باش يدير السيبة ويتعدى على ملك الغير ناهيك على الضجيج والصراخ المزعج للسكان
جاء في كلامكم أن المقاربة الأمنية غير كافية، و أن الدولة مطالبة بإيجاد حلول لهذه الفئة العمرية….و لكن لم تتطرق إلى هذه الحلول و لم تعط أي بديل حقيقي يمكن تفعيله في الواقع، غير ما قلته من نشر خطابات؟
حنا ما كان غي المقاربة الأمنية . الزرواطة و الاعتقالات التعسفية . هاد شي راه مخدامش و ستنقلب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه . لا خدمة لا ردمة لا تراويح و يزيد خاص تبقا فالدار 2 بيوت مع 6 نفوس . هذا راه الانتحار الجماعي .
هاد القوات العمومية وصلات بهم الوقاحة لدرجة داو لي ابني ذو الثالتة عشر سنة من أمام باب العمارة التي أقطن بها،كان هو وبعض الأطفال بسنه يلعبون كرة القدم.!!!!
الله ياخد الحق فهاد الحكومة ما شفنا معاها غير الايام الكحلة
لاروح لمن تنادي،بدل تأسيس مقاربة الحوار والتواصل يختارون المقاربة السلطوية والأمنية، ويبقى أبناء الفئات الهشة أول الضحايا
الخلاصة قلة الترببة الأم و الأب نهار مامل خدامبن مورا لفطور ملي كاي يبغيو يرتاحو ملي كاي صدعها ولدها أولا بنتها كاتجري عليها باش تلعب
في جميع العالم الأطفال والمراهقين لا يخرجون ليلا بل يقعدون مع عاءلاتهم ويراجعون دروسهم وينامون باكرا للاستيقاظ في صحة جيدة ويذهبون إلى مدارسهم إلا عندنا أطفال يتسكعون ليلا ويتعلمون أشياء ليست بالحميدة استغرب أين عاءلاتهم
يجب مراعاة نفسية الشباب المراهقين و سنهم و عدم الزج بهم في السجن.هذا سيزيد من عنفهم و كرههم للمجتمع. و بالتالي سيصبح أكثر خطر.يجب توفير أماكن مجانية لكي يفرغوا طاقاتهم و بالأخص بليالي رمضان.
مع الاسف ، هناك الا القوات المساعدة و الامن التي تتكلف بمواكبة الخروقات
ماًكاين غير الجزر
الشرطي يتحدث معك
يقولك
صَيّدتكْ
اجبد 300 درهم
فرحان
اما كورونا أو شي من ذلك
ماشي سوقو
آه بنت الكوميسير اديالنا
زيدي زيدي
حتى في الرفق هناك عنصرية و امتياز
وباز على قومْ
هذا الموضوع مهم جدا خصوصا أنه يتعلق بفئة المراهقين رجال المغرب في الغد القريب . فعلا أنهم في مرحلة تغيرات بيولوجية نشاهدهم يخرجون مندفعين لتفريغ طاقاتهم . إن ما نعيشه في بسبب هذا الوباء اللعين أثر نفسيا على جميع الشرائح ، والأكثر تضررا فئة المراهقين والشباب بصفة عامة.
من يقرأ المقال من خارج المغرب ممكن أن يصدق ما تقول لكننا نحن الذين نعيش تحت وطأة المخزن المتغطرس نعلم جيدا الحقيقة، صورت لنا المشهد: بضعة مراهقين مشاغبين يتصدى لهم ثلة من الأمتيين الفضلاء الأشاوس اللطفاء الودودين هههههههه اعلم يا هذا أن المخزن الذي تطبل له بداع أو بغيره، قد تجبر و طغا و حاصر الشعب في رزقه و حركته و دينه و دنياه، لم يتبق إلا أن نوجه قبلتنا نحو قصر الرباط لنعبده، كفاكم استحمارا لهذه الأمة.
عن اي حيتيات تتكلم.كل ما فيه ان هؤلاء المراهقين عديمي التربية و طاءشون اغلبيتهم يتعاطون السجاءر و المخدرات.لا يستطيعون المكوت في البيت .اما المراهقون اولاد الطبقة المتوسطة او الغنية لا يخرجون و ليس لذيهم اي مشكل. المشكل في التربية الاسرية