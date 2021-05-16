العيد على حدود المغرب والجزائر

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار5
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
12:14
مساعدات مغربية لفلسطين تصل إلى مطار "ماركا"
-
11:23
أطباء يراسلون عامل الناظور بشأن "مصحة المطار"
-
10:40
استشهاد 17 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية بغزة
-
10:14
نشطاء يطلبون تغيير اسم "ليرميطاج" إلى زعزاع
-
09:09
إصدار جديد يقارب "الإسلام والأجيال في المغرب"
-
08:29
السنوسي يكشف جديد قضية "الداخلة والقاسمي"
-
07:09
حقوقيون ينتظرون إطلاق سراح "قادة حراك الريف"
-
06:08
مؤسسة موتسيبي تموّل بطولة المدارس الإفريقية
-
05:43
هلالي يبحث في المنهج التواصلي وموسيقى الآلة
-
04:34
اكتشاف نوع جديد من السحالي البحرية بالمغرب
-
04:18
شرطة القنيطرة توقف متورطين في ترويج المخدرات
-
03:55
التونسي فتحي جبال مدربا جديدا للمغرب الفاسي
أحسنت هسبريس.
لا حدود قلبية ولا حدود دينية. إنما هناك حدود جغرافية.bien dit mon frère
مثل هذه الوقفات لا تخدم نخوة المغرب و المغاربة. للي درق عليك بخيط درق عليه بحيط.
الإخوان الله يجازيكم بالخير كل واحد يتكلم بإسمو وليس بإسم المغاربة انتم احرار في إبداء رأيكم ولكن لا تتكلموا بإسمي….خاوة خاوة لا تعني لي شيئا هي شعارات رنانة بل غير….المرجو احترام رأيي الخاص بي….
سينتصر الحق وستنتصر قوة الإيمان بالأخوة في الله وفي الدين وفي الروابط العرقية والإجتماعية والمصيرية.
والأحوال محكومة بقانون التغير الإنساني أو الطبيعي الكوني.
والله العظيم شيء يدمي القلب باش تشوف من يدعون الاسلام ما مفارقاهم غير بضعة أمتار ورغم ذلك كاتفرقهم سنين ضوئية من “التشتت السياسي” .. و”الكافر” يجول بحرية تامة في مختلف دول أوروبا .. فاين يكمن الخلل يا ترى