العيد على حدود المغرب والجزائر

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‫تعليقات الزوار

5
  • خاوة
    الأحد 16 ماي 2021 - 11:43

    أحسنت هسبريس.
    لا حدود قلبية ولا حدود دينية. إنما هناك حدود جغرافية.bien dit mon frère

    8
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  • عباس
    الأحد 16 ماي 2021 - 11:48

    مثل هذه الوقفات لا تخدم نخوة المغرب و المغاربة. للي درق عليك بخيط درق عليه بحيط.

    3
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  • youssef youssef
    الأحد 16 ماي 2021 - 12:02

    الإخوان الله يجازيكم بالخير كل واحد يتكلم بإسمو وليس بإسم المغاربة انتم احرار في إبداء رأيكم ولكن لا تتكلموا بإسمي….خاوة خاوة لا تعني لي شيئا هي شعارات رنانة بل غير….المرجو احترام رأيي الخاص بي….

    1
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  • سعيدة
    الأحد 16 ماي 2021 - 12:08

    سينتصر الحق وستنتصر قوة الإيمان بالأخوة في الله وفي الدين وفي الروابط العرقية والإجتماعية والمصيرية.
    والأحوال محكومة بقانون التغير الإنساني أو الطبيعي الكوني.

    2
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  • Démocrate
    الأحد 16 ماي 2021 - 12:13

    والله العظيم شيء يدمي القلب باش تشوف من يدعون الاسلام ما مفارقاهم غير بضعة أمتار ورغم ذلك كاتفرقهم سنين ضوئية من “التشتت السياسي” .. و”الكافر” يجول بحرية تامة في مختلف دول أوروبا .. فاين يكمن الخلل يا ترى

    5
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