"العين" .. قوة تأثير خارقة تطارد ضحايا "التقواس" وتنفث الوسواس

لم تكن لتمر وفاة رضيعة الممثل المغربي أنس الباز مرور الكرام، بعدما خلفت نقاشا بلغ إلى حد الإشارة إلى “العين” وإرجاعها سببا مباشرا في موت الصغيرة في شهرها الثالث. وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا لحفل العقيقة، حيث قلد بطل “كازانيكرا” البروتوكول الملكي خلال المناسبة السعيدة.
ويؤمن عدد من المغاربة بحقيقة “العين”، إذ لا يمكن أن يبدأ النقاش بخصوصها دون تداول لازمة “العين حق”؛ بل إن من الناس من يجعلها سببا يعلق عليه فشل مشروعه أو فقدان عمله أو طلاق أو حادث وغيرها من الأمور السلبية التي قد تصادفهم في الحياة الدنيا، حيث يصفونها بالقوة الخارقة القادرة على تحويل حياة البشر إلى كابوس وجحيم.
ويستند عدد من متبني هذا الطرح إلى مرويات من التراث الإسلامي؛ من قبيل “العين تدخل الرجل القبر، والجمل القدر”، وحديث آخر منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: “أكثر من يموت في أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين”، لتبقى حقيقة “العين” وتأثيرها معلقة بين العلمي والديني والخرافي.
“التقواس” يقتل
“العين صعيبة تقتل الكسيبة وتخوي الزريبة”، بهذا المثل الشعبي المتجذر في الثقافة الشعبية المغربية بدأ إسماعيل حديثه لهسبريس، مؤكدا: “أنا من النوع الذي تؤثر فيه العين وكنتسخسخ”، كما وقع ضحية للعين غير ما مرة وزاد: “كنبقى نحس براسي عيان ومهلوك وكثير التثاؤب”.
وتابع الشاب الثلاثيني بأنه يخشى الإصابة بـ”العين” من لدن زملائه ومعارفه بسبب نظرات الحسد التي تملأ عيونهم، ولا يخفي تأثره بـ”عين” الأقارب أيضا بسبب أناقته وعمله ومظهر الحسن، فقد “أَضحى هاجسا نفسيا يطاردني أينما حللت وارتحلت”.
“العين” ومشيئة الله
محسن اليرماني، باحث في العقيدة والفكر، قال إن القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تثبت حقيقة “العين”، مؤكدا أن ضررها قد يصاب به أي إنسان، واستشهد بوصية يعقوب عليه السلام لأولاده حين أوصاهم بالدخول من أبواب متفرقة خوفا عليهم من العين والحسد؛ لكن الآية الكريمة، يقول الباحث ذاته، تشير أيضا إلى أن وقوعها لا يتم إلا بقدر من الله وقضائه مستندا بقوله تعالى: “وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون”.
وزاد اليرماني موضحا: “نستخلص من هذه الآية بأن يعقوب يوصي أولاده بالأخذ بأسباب تجنب العين، مع صدق التوكل على الله، لأن مشيئة الله وحكمه نافذ، لا راد له”.
وقال المتحدث ذاته إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي عائشة رضي الله عنها بأن تسترقي من العين، والرقية من العين تكون بذكر الله تعالى وقراءة القرآن، كما أخبرنا (ص) بأن العين حق، وعلى المسلم تحري أعراض العين وتمييزها عن بقية العلل الأخرى؛ كحالة الاكتئاب الحاد والشعور بالضيق والقلق والحيرة والتردد أو الوسواس.
ويؤكد الباحث المغربي، في حديث لهسبريس، أن العين حق وينبغي للمسلم أن يحتاط من أن تصدر عنه بأن يبارك الله إذا رأى ما يسره ويعجبه، وأن يحتاط بأن تقع عليه بكتمان النعم وتوطين النفس على الدعاء وذكر الله تعالى. ومنهج الوسطية والاعتدال يقضي بأن لا يهول المسلم من أمر العين؛ فقد يصاب ببعض العلل والأمراض التي لا علاقة لها بالعين والحسد، فكل شيء بقدر”.
العين حق . واجتنبوها بالاذكار النبوية
العين و الحسد و الغيرة خصال متجدرة في الشعب المغربي ههه …
المجتمع يرنح تحت الخرافة خوف من العين السحر الجن لاسف الدين يحتضن هذه المعتقدات شهدنا خلال الشهور الماضية مزال الاطفال يقدمون قربان للجن نتمنى من المتنورين تسليط الضوء على هذه الضواهر من زاوية علمية
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
يقول المثل : كل ذي نعمة محسود. والاستعادة بالله هي خير تقوى
يقول أجدادنا : العين حق والسحر يلحق والطيرا باطل
العين حقيقة غير موجودة إنها من اختراع المغاربة،فقط.
الموجود هو أن ذلك من إرادة و مشيئة الله تعالى.
تعليق الخامسة أو العين من الشركيات التي يتهاون فيها المغاربة عموما .
لقد لاحظت صورة الخامسة في الطائرة القادمة من اسرائيل الى المغرب مما يدل على رمزيتها عند اليهود كذلك.
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم. اذا خرج الرجل من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 لم يضره شيء.
وعلاش العيش مشداتش في الدول المتقدمة ؟؟
مثل شعبي كيقول:
اش عند الجن ما يضرب في الجرانه.. واش في الجلد اولا لبطانه
لي عطا الله عطا الله .معند البشر ميحيد ليه
شحال قوسنا علي اسراييل باش تطيح والو باقا واقفا
ِ
أنا فاشل، السبب هو العين ؛
أنا متخلف، السبب هو العين ؛
المنتخب الوطني ينهزم كل مرة، السبب هو العين ؛
الطريق محفرة، السبب هو العين ؛
الوضع في البلاد، صندوق النقد الدولي مقوس علينا ؛
باش نحمي راسي من العين غادي نعلق سبرديلة فعنقي؛ لكن ما عارفش آش من ماركة، غادي نميزي على نايك و نتمنى ما يقوسش علي أديداس !
لا أدري متى سينجلي هذا الفكر الرجعي الذي يطال المغاربة و حتى الطبقة المثقفة منهم ، هل هذا بالفعل راجع للاعتقاد الديني، ام هو فبركة من رجال الدين ام الدين نفسه؟ مهما كان الجواب فعلينا الاستيقاظ من سباتنا العظيم و دحر الشعوذة و الخزعبلات لانها تعتبر من الجهل المقدس
ليس فقط الشعب المغربي او العربي، حتى النصارى يؤمنون بالعين، فمثلا في إسبانيا يربطون خيط أحمر في يدهم الشمال لأنه يحميهم من العين، “حسب قولهم”.
العين مجرد تخربيقة من بين بزاف ديال تخربيقات و الأوهام لي جا بيها الاسلام
الإيمان بالعين و في نفس الوقت الإيمان بان كل ما يقع للشخص مكتوب من عند الله في اللوح المحفوظ قبل ولادة الإنسان، شيئان متناقضان لا يمكن الجمع بينهما في اي حال من الأحوال و التنكر لإحدى الحالتين يرجع من صاحبه كافرا باجماع كل العلماء.
اليس هذا دليل على قمة التخلف و انعدام المنطق الذي اوصلنا له الدين؟
و شكرًا
نعم، العين حق، يجب على انسان ان يتعلم ويعتمد عن التواظع، لقد اطلعت في بعض الكتب يقول؛ دواء العين عندما يتوظأ الإنسان، الباقي الماء عند نهاية الوظوء فليغتسل عينيه من ذلك الماء المتبقي ثلاث مرات سوف ينحاز منه العين يأذن الله، والله اعلم
العين موجودة …لا ننكر ذلك بل ان لكل مخلوق بشري عينان اثنثان …
اما تأثير العين فهو مسألة تندرج ضمن الخرافات و ان كان البعض يدرجها ضمن الدين فذلك من الفهم الذي اضيف حديثا الى الدين.
واك واك
الى متى و نحن نعيش و نسمع مثل هذه الخرفات. العالم يتعامل بالتكنولوجيا و العلوم الفيزيائية و الكيميائية و نحن مازلنا في أسفل الترتيب و نتقاتل فقط مع الخرفات و الخزعبلات. ..
الى متى و عقولنا تعيش في القرون الوسطى و عقود الظلام، الى متى سنستفيق من السبات العميق و نركب في قطار العلوم و التطور بعيدا عن العين، و السحر ، و الجن ووووو
العين والسحر والحسد حق فمن كذب بهم كذب بالقرآن فهم يؤثرون على صحة الإنسان ونفسيته وعقله وحتى أغراضه وما يملك ولذلك يجب التحصن منهم باذكار الصباح والمساء وقراءة القران والتعوذ بالله من شرهم ومن شر ماخلق