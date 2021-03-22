الغراس يرأس شبكة الحرية الليبرالية في "مينا"

وقع الاختيار على المغرب لرئاسة شبكة الحرية الليبرالية، التي عقدت اجتماعها التأسيسي في الأردن، بحضور أحزاب ليبرالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا”.

وتم التوافق بالإجماع خلال هذا الاجتماع على اختيار محمد الغراس، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، رئيسا للشبكة، بينما تم اختيار القيادي في حزب “تيار المستقبل” اللبناني مصطفى علوش نائبا للرئيس.

وفي هذا الصدد قال الغراس، في تصريح صحافي، إن تأسيس هذه الشبكة “يأتي تتويجا لمسار بدأته الأحزاب المؤسسة منذ 2019، حيث ارتأت خلق إطار للاشتغال سويا من أجل نشر القيم الكونية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة دولة الحق والقانون، ونشر القيم الليبرالية، مع الاحترام التام لخصوصيات المنطقة والضوابط الدستورية، وكذا إشاعة ثقافة السلام والتعايش وتأطير الشباب”.

وأضاف المتحدث أن الشبكة “تشكل منصة لتبادل التجارب بين هذه الأحزاب بالمنطقة، لتقريب وجهات النظر في بعض القضايا التي تهم المنطقة، وتسعى إلى الانفتاح على التجارب الناجحة عربيا ودوليا”، موردا أنه تم وضع خارطة طريق لفتح المجال لباقي القوى الحية التي تتقاسم القيم الليبرالية نفسها للالتحاق بهذا التنظيم، وبدء العمل على مأسسة العلاقات بين أحزاب المنطقة وتوحيد وجهات النظر في عدد من القضايا.

كما أشار المتحدث إلى أن حزب الحركة الشعبية يسعى في إطار الدبلوماسية الموازية، ومن خلال ترؤسه هذه الشبكة، إلى “إبراز موقف المملكة من عدد القضايا والتعريف بقضية الصحراء المغربية”، لافتا إلى أن “الاجتماع شكل مناسبة لإبراز الثقة الكبيرة والإعجاب اللذين يحظى بهما النموذج المغربي من قبل دول المنطقة وشركاء أوروبيين”، ومؤكدا في الآن ذاته أن “عدم تأطير الشباب، الذي يشكل فرصة حقيقية للتغيير والتطور الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وتوجيهه وتزويده بالقيم الكونية، قد يحول هذه الفرصة إلى تهديد حقيقي للمنطقة ومستقبلها، في حال وقوع هذا الشباب بين براثن التطرف والكراهية والشعبوية”.

يذكر أن شبكة الحرية الليبرالية تسعى إلى “تعزيز القيم العالمية للحرية وسيادة القانون والديمقراطية واقتصاد السوق الحر والازدهار الاقتصادي، والعمل على تطوير الأحزاب والمنظمات الأعضاء من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك الإرشاد واتباع أفضل الممارسات وبناء القدرات والتمكين عبر ترسيخ المبادئ الليبرالية، وزيادة مشاركة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التبادل العالمي للقيم والأفكار”.

كما تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع، الذي عقد بشكل حضوري وعبر تقنية “الفيديو”، عرف مشاركة الأحزاب المؤسسة للشبكة، ممثلة في “تيار المستقبل” (لبنان)، والحركة الشعبية (المغرب)، وآفاق تونس (تونس)، و”المصريون الأحرار” (مصر)، والاتحاد الدستوري (المغرب).